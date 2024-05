Le sémaglutide de Novo atteint les critères d’évaluation secondaires dans l’essai Ph3 sur les maladies rénales, réduisant ainsi les risques d’événements cardiovasculaires et de décès – Endpoints News

Le sémaglutide de Novo Nordisk a réduit le risque d’événements cardiovasculaires majeurs et de décès dus à des causes multiples dans une étude de phase 3 impliquant des patients atteints de diabète de type 2 et d’insuffisance rénale chronique, renforçant ainsi les arguments de la société en faveur de l’expansion du médicament dans un large éventail d’indications.

Les données, qui capturent les critères d’évaluation secondaires de l’étude FLOW, ont été présentées vendredi lors de la conférence de l’Association rénale européenne et publié dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre.