Le sémaglutide améliore la santé cardiaque et réduit le poids chez les patients obèses, mais avec des effets secondaires

Une étude montre que le sémaglutide aide non seulement à perdre du poids, mais réduit également le risque d’insuffisance cardiaque de 76 % chez les patients en surpoids, bien que des doses plus élevées entraînent des effets secondaires notables.

Recherche clinique : Effets du sémaglutide sur la sécurité et les résultats cardiovasculaires chez les patients en surpoids ou obèses : une revue systématique et une méta-analyse. Crédit d’image : Artmim/Shutterstock

Le sémaglutide fait partie des agents antidiabétiques les plus récents qui se sont également révélés étonnamment utiles dans la gestion du poids. Cependant, les recherches sur ses risques à long terme et ses effets sur le risque cardiovasculaire chez les personnes obèses et en surpoids non diabétiques restent limitées. Une étude récente publiée dans le Journal international de l’obésité abordé ces aspects.

En 2020, il y avait 2,6 milliards de personnes obèses ou en surpoids dans le monde, et ce nombre devrait atteindre quatre milliards d’ici 2035. Les maladies cardiovasculaires (MCV) sont la principale cause de décès dans cette population. Les agonistes des récepteurs GLP-1, dont le sémaglutide, sont de plus en plus utilisés dans cette population en raison de leur potentiel à réduire à la fois le poids et les événements cardiovasculaires.

Le récepteur du peptide-1 de type glucagon (GLP1R) est un récepteur couplé aux protéines G (GPCR) régulant le glucose que l’on trouve sur les cellules bêta pancréatiques et les neurones du cerveau. Le sémaglutide est un agoniste des récepteurs GLP-1, assurant le contrôle glycémique et favorisant également la santé cardiovasculaire des patients diabétiques. Cependant, sa durée d’action est plus longue que celle du GLP-1 naturel.

En se liant au récepteur GLP-1 et en le stimulant, il augmente la libération d’insuline, expulsant le glucose du sang tout en réduisant la sécrétion de glucagon (le glucagon a l’effet inverse). De plus, il ralentit la vidange gastrique et améliore la sensation de satiété, prolongeant ainsi la période de satiété. Il réduit la prise alimentaire et rétablit les schémas de sécrétion d’insuline à la normale pendant les périodes de jeûne et postprandiale.

Le sémaglutide réduit également le poids, ce qui a conduit à son utilisation chez les patients en surpoids et obèses pour moduler leur risque de maladie cardiovasculaire (MCV). Il a été démontré qu’il réduit les taux de triglycérides et de cholestérol de faible densité (« mauvais »). Dans l’ensemble, il réduit les taux d’hémoglobine glyquée (HbA1c) et le poids corporel.

Des recherches antérieures ont indiqué une amélioration de 22 % des résultats cardiovasculaires, suggérant d’autres modes d’action des agonistes du GLP-1. Parmi ceux-ci, le sémaglutide se démarque comme le plus étudié. L’étude actuelle visait à comprendre dans quelle mesure elle améliore les résultats cardiovasculaires et ses effets indésirables (EI).

À propos de l’étude

Les chercheurs ont inclus 38 études dans la revue systématique pour l’analyse des EI, contre cinq pour l’analyse des résultats cardiovasculaires. Le nombre regroupé de participants comprenait 50 859.

Dans 23 études, le sémaglutide sous-cutané a été utilisé à des doses allant de 0,5 mg à 1 mg, 2 mg et 2,4 mg à 3 mg, par rapport à une dose orale (de 3 mg à 4 mg, 7 mg et 14 mg, jusqu’à un maximum de 50 mg) dans neuf études, et les deux voies dans sept études. Les groupes témoins ont utilisé un placebo, un agoniste du GLP-1 ou un analogue de l’insuline, ainsi que d’autres médicaments oraux, dont la sitagliptine.

Les participants avaient des indices de masse corporelle (IMC) compris entre 24,7 kg/m2 et 38,8 kg/m2. Les valeurs d’HbA1c étaient comprises entre 5,4 % et 9 %. La plupart des études (92 %) présentaient un faible risque de biais.

Résultats cardiovasculaires améliorés

Les résultats ont montré que les patients sous sémaglutide étaient 76 % moins susceptibles d’être hospitalisés pour insuffisance cardiaque que les témoins. Cependant, cet effet a été principalement observé chez les patients non diabétiques. Le risque de décès par maladie cardiovasculaire a diminué de 17 %.

De même, les décès, toutes causes confondues, ont été réduits de 20 %, la voie orale étant supérieure à la voie sous-cutanée. Le risque de nécessiter une revascularisation coronarienne était 24 % plus faible chez les utilisateurs de sémaglutide, les crises cardiaques non mortelles étant 24 % moins probables.

Chez les patients diabétiques, le risque d’accident vasculaire cérébral a été réduit de 35 %.

L’amélioration des résultats est probablement due à l’action des agonistes des récepteurs GLP-1 sur plusieurs organes, notamment les systèmes cardiovasculaire et nerveux central, ainsi qu’à leur rôle dans la réduction de l’inflammation et l’amélioration des profils lipidiques.

L’administration sous-cutanée était associée à un résultat légèrement meilleur que le sémaglutide oral. Cependant, aucune différence significative dans les résultats liés à la dose n’a été observée entre les voies d’administration.

Analyse des effets indésirables

L’arrêt du traitement était deux fois plus probable avec le sémaglutide sous-cutané et oral qu’avec les témoins.

Pour les autres EI, des incidences similaires ont été observées quelle que soit la voie d’administration. Les nausées ont été multipliées par quatre environ avec le sémaglutide par rapport aux témoins, tandis que les vomissements ont été multipliés par 5,5 et 8,4, respectivement, contre 4 % sous le placebo. Le risque de diarrhée et de constipation était doublé avec le sémaglutide.

Une analyse plus approfondie a montré que les nausées, les vomissements, la diarrhée et la constipation se produisaient à des taux similaires chez les utilisateurs de sémaglutide par voie sous-cutanée et orale.

La fréquence des EI a augmenté de manière dose-dépendante, à l’exception des taux d’arrêt du traitement et de constipation. Entre 0,5 mg et 2,4 mg de sémaglutide sous-cutané, 9 à 11 % des utilisateurs ont arrêté le traitement en raison d’EI. L’incidence des nausées est passée de 23 % avec 0,5 mg à 68 % avec 2,4 mg, et l’incidence des vomissements a augmenté de 9 % à 45 %, respectivement.

Avec le sémaglutide oral, l’arrêt du traitement en raison d’EI a fortement augmenté, passant de 3 mg à 25 mg avant de diminuer à 50 mg. Les nausées, les vomissements et la diarrhée ont également fortement augmenté, passant de 3 mg à 50 mg.

Conclusions

Il s’agit de la première revue systématique et méta-analyse à faire la lumière sur la manière dont le sémaglutide chez les patients en surpoids ou obèses affecte les résultats cardiovasculaires et les EI associés. Par rapport aux recherches antérieures basées sur d’autres agonistes du GLP-1, les données de cette revue soulignent la supériorité du sémaglutide dans la réduction des conséquences cardiovasculaires.

Cependant, l’administration orale semble plus douce pour le tube digestif. Comme prévu dans la littérature existante, des doses plus faibles étaient moins susceptibles de provoquer des EI.

Ces résultats pourraient potentiellement modifier les lignes directrices de pratique en raison de l’effet significatif sur les hospitalisations dues à l’insuffisance cardiaque décompensée, la mortalité due aux causes cardiovasculaires ainsi qu’à d’autres causes et les crises cardiaques non mortelles.