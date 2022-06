En tant que résident de New York, la perspective de posséder une maison (ou un grand appartement, d’ailleurs) ressemble souvent à une chimère. Le pays n’a tout simplement pas assez de logements abordables pour répondre à la demande croissante, en particulier sur les marchés urbains concurrentiels comme New York. Pendant la pandémie, les prix des logements aux États-Unis ont grimpé en flèche, même dans les régions plus petites et moins peuplées, tandis que le taux d’accession à la propriété a commencé à baisser. Dans la banlieue sud de la Californie où j’ai grandi, le prix médian des maisons a récemment atteint 1 million de dollars, une somme déconcertante pour quiconque gagne moins de six chiffres et n’a que peu ou pas de richesse intergénérationnelle.

Je ne m’attends pas à acheter une maison de si tôt. Cependant, je passe pas mal de temps à parcourir le paysage immobilier sur Zillow et à regarder du contenu ambitieux lié à la maison, comme les visites de maisons de célébrités d’Architectural Digest et des émissions de télé-réalité comme Vendre le coucher du soleil, Luxe Listings Sydneyet L’agence parisiennequi a été mon préféré du genre.

Il y a un aspect scopophile à évaluer les maisons de plusieurs millions de dollars présentées à des clients fortunés, qui ont des budgets si élevés qu’ils peuvent se permettre de pinailler à chaque détail désapprobateur. Ces propriétés sont meublées, avec des décisions esthétiques prises par les architectes et les décorateurs d’intérieur. C’est une rupture radicale avec les réalités du marché des acheteurs de la classe moyenne, qui tentent de surenchérir sur leurs concurrents, parfois avec des offres entièrement en espèces.

En raison de leur proximité avec la richesse, ces agents de luxe traitent les maisons chics comme des cartes à collectionner – des propriétés à acquérir, à mélanger et à présenter avec tact aux meilleurs clients. Un tel contenu permet au spectateur d’oublier ses propres conditions de vie et de s’attarder sur l’état d’esprit déconnecté de la classe d’élite des acheteurs de manoirs, qui est toujours à la recherche de quelque chose de plus grand et de meilleur. Les maisons de rêve sont faciles à trouver si vous avez de l’argent.

Je regarde ces émissions pour l’opulence visuelle des maisons, moins pour la rivalité entre les agents. Beaucoup de gens se plaisent à Vendre le coucher du soleille drame de bureau absurde de Barbie et délectez-vous de Inscriptions de luxeJerk égoïste, mais après une saison ou deux, je commence à me lasser du conflit interpersonnel. Je n’aime pas les combats de chats, qui semblent exagérés et incroyables. Je veux des confessionnaux moins bavards et des panoramiques plus indulgents et panoramiques des propriétés de luxe. (Oui, j’ai déjà regardé les deux saisons de Les maisons les plus extraordinaires du monde.)

L’agence parisienneou L’Agence en français, répond à cette envie voyeuriste, tout en présentant aux téléspectateurs les très prospères et très affables Kretzes, la famille française à l’origine de l’immobilier de luxe éponyme. En streaming sur Netflix, l’émission – et l’agence – est une affaire de famille, donc le drame est à faible enjeu et les prises de bec pratiquement inexistantes. Pense: Le grand Bake Off britannique en termes de ton léger et sain, mais avec une touche de glamour européen et des aphorismes occasionnels à la Kardashian sur le travail acharné.

Les Kretz ne sont pas motivés pour se faire concurrence. Lorsqu’un membre conclut un accord, il sonne un gong pour célébrer le succès du groupe. Une vente pour un est une vente pour tous, une philosophie reflétée dans leur espace de bureau à domicile géant des années 1930 à Boulogne Billancourt, un quartier parisien riche. Pourtant, il existe une sorte de hiérarchie. Le PDG Olivier Kretz et sa femme Sandrine forment le couple immobilier à l’origine de l’agence. Ils l’ont créée en 2007 et ont ensuite intégré leurs fils Martin, Valentin et Louis dans l’entreprise, par ordre d’âge. Raphael, le plus jeune des quatre, a 17 ans et est toujours au lycée, mais fait des camées occasionnels déclarant son enthousiasme à travailler un jour avec ses frères.

Outre les propriétés somptueuses, le principal attrait du spectacle réside dans les personnalités distinctives et généralement sympathiques de chaque membre de la famille. Ceci est, bien sûr, avantageux lors de la négociation d’accords avec les clients, et cela rend également la télévision agréable. Les Kretze ont l’air d’une famille d’accueil française très unie, qui n’est que trop heureuse de partager une bouteille de champagne avec vous dans l’une de leurs maisons de campagne. Pourtant, les producteurs de Netflix ont réussi à saisir les aspects les plus « normaux » de la vie de famille Kretz : croissants partagés pour le petit-déjeuner, fracas occasionnels entre frères et sœurs, activités de liaison occasionnelles (par exemple, kitesurf et bain de glace pour créer une équipe), et leur cool , toujours présente grand-mère Majo, que les garçons essaient d’organiser un rendez-vous.

Les Kretze sont comme nous, semble dire la série, même s’ils peuvent se rendre à Ibiza à tout moment et se mêler aux membres de la haute société. Martin, comme tout frère aîné, est d’une arrogance supportable mais possède une certaine conscience de soi pour maîtriser son ego. Valentin est sérieux et pondéré, vu toujours avec un sourire sur son visage. Louis, le deuxième plus jeune, est dans l’ombre des projecteurs de ses frères, mais même lui obtient un arc d’un épisode pour développer ses compétences en tant qu’apprenti agent.

Alors que Martin et Valentin sont peut-être les agents les plus visibles sur le terrain (cela aide qu’ils soient grands et incroyablement beaux Français), il ne fait aucun doute que les parents sont aux commandes, même s’ils sont principalement représentés tenant le forteresse à la maison. Olivier est le patriarche sévère qui semble toujours légèrement préoccupé par les manigances de ses fils. Sandrine est une femme d’affaires avisée et une fière patronne. Elle arbore une chemise « Girls Can Do Anything » dans ses confessionnaux de la première saison, une allusion au fait qu’elle est la seule femme active du clan.

La première saison s’attarde sur ces dynamiques familiales et présente le test de stress client occasionnel. Dans un épisode, Martin et Valentin se bousculent pour trouver un domaine de dernière minute à Ibiza qui correspondrait aux goûts scrupuleux de leurs clients, qui se sont rendus sur l’île spécialement pour les visites.

La deuxième saison se penche davantage sur l’extravagance de l’immobilier français, alors que les Kretzes s’emparent littéralement de terres pour en savoir plus. Les Kretze sont au sommet du jeu à Paris, mais Olivier a hâte d’étendre leur portée. Ils amènent Jeanne, un nouvel agent que Martin fait griller lors d’une visite guidée. La prunelle des yeux d’Olivier, cependant, est Daniel Daggers, un agent immobilier de luxe britannique qui a géré plus de 4 milliards de dollars de ventes et se fait appeler « M. Super Premier. Pour courtiser Daggers et le convaincre de s’associer à la famille, Olivier et ses fils font visiter un château littéral de 32 000 pieds carrés avec 30 chambres.

L’effort jette une légère volonté-ils, ne vont-ils pas s’apaiser à la fin de la deuxième saison. Le co-signe de Daggers serait précieux pour les Kretz, alors qu’ils visaient au-delà de la France. Pourtant, leur réputation internationale ne fera que croître. L’émission cimente leur statut de famille d’agents immobiliers par excellence à Paris : une entreprise familiale avec suffisamment d’ambition et de clients renommés pour décrocher l’or. Une émission Netflix est probablement une meilleure stratégie marketing qu’un profil élogieux dans n’importe quel grand journal européen, même si les Kretz ne semblent pas particulièrement intéressés à gravir les échelons de la célébrité D-list. Dans cette vie, je n’achèterai probablement pas une propriété d’un million de dollars à Paris. Mais si jamais je décroche le jackpot du Powerball, je saurai exactement qui appeler.

L’agence parisienne : propriétés exclusives est disponible pour diffuser sur Netflix. Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez le Une bonne chose les archives.