Le selfie rêveur ensoleillé d’Alia Bhatt fera disparaître votre blues du lundi

L’actrice Alia Bhatt a été très occupée ces derniers temps. De la fin du tournage de « Gangubai » au début de la lecture de « Darlings » en passant par la reprise du tournage de « RRR », Alia a son assiette pleine en ce moment. Au milieu de son emploi du temps chargé, l’acteur parvient à offrir aux fans un aperçu de sa vie.

Lundi matin, Alia a partagé une photo rétro ensoleillée sur son Instagram avec quelques mots de sagesse. Sur la photo, qui semble avoir été prise lors des récentes vacances d’Alia avec ses amis aux Maldives, on peut la voir en train de profiter du soleil tout en portant un chapeau géant. En arrière-plan, on peut voir des palmiers et un ciel bleu clair.

En partageant la photo, Alia a écrit : « Smile dream shine ».

Réagissant à la photo, Jacqueline Fernandes a laissé tomber un emoji coeur dans les commentaires. Mouni Roy a commenté « So pweedy » avec un emoji de cœur tandis que Manish Malhotra a écrit « Magnifique » avec un emoji amoureux.

Le message d’Alia a également laissé ses fans en admiration devant sa beauté. « Joyeux lundi avec cette photo », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté, « Belle photo alias. » Un troisième utilisateur a commenté: « Quelle photo sympa », tandis qu’un quatrième a écrit: « Miss bombasse Bhatt. »

Récemment, Alia Bhatt a repris le tournage de son prochain opus magnum ‘RRR’ qui met également en vedette Ram Charan, Jr NTR et Ajay Devgn. Alia jouera le rôle de Sita et son premier regard du film a déferlé sur Internet en mars. Le magnum opus de S Rajamouli, « RRR » est prévu pour une sortie en télougou, hindi, tamoul, malayalam et kannada parmi de nombreuses autres langues.

Outre ‘RRR’, Alia sera également vue dans ‘Gangubai Khatiawadi’ de Sanjay Leela Bhansali, ‘Brahmastra’ avec Ranbir Kapoor et Amitabh Bachchan. Alia retrouvera également sa co-vedette de « Gully Boy » Ranveer Singh pour « Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani » de Karan Johar.