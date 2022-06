Le selfie de Siddharth Nigam avec Salman Khan alimente les rumeurs selon lesquelles il fait partie du film de Bhaijaan

Le dernier message de l’acteur Siddharth Nigam sur les réseaux sociaux, mettant en vedette Salman Khan, a alimenté les rumeurs selon lesquelles l’acteur de Baalveer fera partie du prochain film de Bollywood Kabhi Eid Kabhi Diwali.

Siddharth Nigam a pris sa poignée Instagram et a partagé un selfie avec la superstar Salman Khan. Sur la photo, Siddharth a enfilé un t-shirt blanc tandis que Salman portait un t-shirt noir avec une boucle d’oreille à l’oreille gauche. Partageant le message, il a écrit : « Après un temps looooonggg. Avec le One n only @beingsalmankhan sir #salmankhan #siddharthnigam. »

Dès qu’il a laissé tomber un selfie cool et joyeux, les fans ont spéculé que ces deux acteurs se réuniraient dans le prochain film de Salman. Un fan a écrit : « Je ne peux vraiment pas attendre ». Un autre fan a commenté, « CANT WAIT FOR #KEKD »





Kabhi Eid Kabhi Diwali est dirigé par Farhad Samji et le titre a été initialement annoncé par Salman en 2022. Cependant, plus tôt ce mois-ci, plusieurs médias ont affirmé que Kabhi Eid Kabhi Diwali avait été rebaptisé Bhaijaan, qui était le titre original du film. Les rapports ont affirmé qu’après la reprise de la production du film par la superstar, Bhaijaan lui-même avait finalisé les modifications du film à venir. Auparavant, le film était financé par Sajid Nadiadwala.

Selon un rapport de Bollywood Hungama, un initié a été cité disant à la publication, « Kabhi Eid Kabhi Diwali a commencé à tourner dans la ferme de Salman à la périphérie de Mumbai le mois dernier, et maintenant le titre a été changé en un Bhaijaan plus court. La raison derrière cela est le fait que Bhaijaan est le nom affectueux que les fans utilisent pour Salman. En fait, Bhaijaan était le titre que Salman voulait pour ce projet particulier, une saga familiale d’une famille patriarcale où le fils aîné règne sur le reste de la famille. Parlant plus en détail de la raison pour laquelle le titre du film a subi un changement, la source a déclaré: « Le rôle de Salman dans le film est similaire à celui qu’il joue dans la vraie vie dans sa propre famille. Salman Khan, dans toute sa sagesse, a décidé d’éponyme nommer le film d’après son propre personnage. »

En ce qui concerne le casting actuel du film, la vedette de Salman Khan comprend désormais Shehnaaz Gill qui fera ses débuts à Bollywood, Pooja Hegde, Raghav Juyal, Jassie Gill et Siddharth Nigam. Le film devrait sortir le 30 décembre 2022.