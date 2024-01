Le selfie artistique de Google m’a transformé en peinture de Vermeer

Art Selfie 2 est une refonte d’une fonctionnalité Google lancé en 2018, qui comparait vos selfies avec des œuvres d’art célèbres. L’outil original s’appuyait sur la vision par ordinateur et l’apprentissage automatique pour donner aux utilisateurs une estimation de la correspondance entre votre visage et une peinture particulière. Business Insider a contacté Google pour obtenir des commentaires supplémentaires sur la technologie d’IA spécifique sur laquelle repose son nouvel outil.

Plus tôt cette semaine, Google lancé Art Selfie 2 — une nouvelle fonctionnalité de son application Arts & Culture qui utilise l’IA générative pour mélanger vos selfies dans plus de 25 styles artistiques.

Commencez par télécharger l’application Arts & Culture de Google.

Google a lancé son application Arts & Culture en 2016. Capture d’écran de l’App Store d’Apple.

Art Selfie 2 fait partie de l’application Arts & Culture de Google, une plateforme de contenu artistique et culturel provenant de plus de 2 000 institutions culturelles. Google a lancé l’application pour la première fois en 2016 dans le but de permettre aux utilisateurs de se renseigner plus facilement sur des œuvres d’art spécifiques.

La refonte est cependant née du programme Artists in Residence de Google, qui demande à des artistes de créer des œuvres d’art originales dans divers espaces Google à travers le monde.