Le sélectionneur hongrois exhorte les joueurs à tout laisser sur le terrain face à la France

La Hongrie laissera tout sur le terrain contre la France, championne du monde, lors de son match du groupe F samedi à Budapest, a déclaré le sélectionneur Marco Rossi, notant avec ironie que l’équipe de France vaut 15 fois plus que son équipe. « Bien sûr, si leur équipe vaut 900 millions d’euros et que nous ne valons que 60 millions au total, alors nous pourrions réellement voir cette différence sur le terrain », a déclaré Rossi lors d’une conférence de presse.

La Hongrie est l’outsider dans un « groupe de la mort » avec la France, l’Allemagne et le Portugal. Ils avaient tenu les champions en titre portugais à un match nul et vierge jusqu’à la 84e minute de leur premier match de mardi, pour concéder trois buts dans les dernières minutes.

Il s’en tiendra probablement à ses tactiques habituelles de défense lourde contre une autre équipe dotée d’une ligne d’attaque de classe mondiale, a déclaré Rossi.

« Lorsque vous affrontez… des joueurs avec autant de rythme de leur côté, les presser haut leur donnera de l’espace derrière, donc vous ne voulez pas étirer le terrain et avoir de l’espace entre les différentes zones.

« Si nous nous préparons d’une certaine manière contre le Portugal, il est plus que probable que nous serons de la même manière contre la France », a-t-il déclaré. « Nous devons produire une performance parfaite à tous points de vue. »

Rossi a ajouté que contre de telles équipes, la chance doit être du côté de la Hongrie pour créer une surprise.

« Nous devons nous assurer, ou espérer, que la France sera hors jeu demain », a-t-il déclaré. « Nous aimerions obtenir un bon résultat, mais je suis encore plus intéressé par la poursuite des progrès. »

La Hongrie est largement considérée comme un adversaire coriace, même pour les équipes de haut niveau, avec une défense solide et des contre-attaques capables de surprendre n’importe qui, loin des équipes beaucoup plus faibles des dernières décennies.

Rossi a déclaré que son équipe, bien que peu susceptible d’avancer, doit tout donner contre une équipe française qui pourrait bien reposer quelques joueurs en vue d’une course en profondeur, peut-être jusqu’à la finale.

Il a également déclaré que même si le temps devrait être extrêmement chaud, l’équipe ne doit pas se permettre de succomber à la fatigue.

« Nous devons courir plus sans ballon qu’eux », a déclaré Rossi à propos de la supériorité de possession française attendue. « Ce sera plus difficile dans la chaleur, nous devons donc nous assurer de courir intelligemment. »

« Nous ne pouvons pas être fatigués après seulement quatre jours. On a tout fait pour se reposer… Pas d’excuses, pas de si, pas de mais, on est là et on va sortir là-bas, et la fatigue n’existe pas. »

