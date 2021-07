Le sélectionneur espagnol Luis Enrique a de vieux comptes à régler avec l’Italie

La confiance en soi belliqueuse de Luis Enrique a conduit l’Espagne aux demi-finales de l’Euro 2020, mais l’ancien patron de Barcelone a un autre score personnel à régler lors des quatre derniers matchs de mardi contre l’Italie.

Sa carrière de joueur dans les grands tournois est surtout connue pour le coup de coude vicieux de Mauro Tassotti qui a laissé du sang couler de son nez éclaté sur son maillot blanc de l’Espagne lors de la Coupe du monde 1994.

Tassotti s’est échappé sans punition à l’époque – l’Espagne a refusé une pénalité de temps d’arrêt et la possibilité de porter le match en prolongation alors que les Azzurri ont perdu 2-1.

Le défenseur italien a par la suite été banni pour huit matchs par la FIFA, mais le mal était déjà fait pour l’Espagne alors qu’elle sortait en quarts de finale.

C’était une histoire familière pour le football espagnol à l’époque alors que des générations de joueurs talentueux allaient et venaient sans laisser de trace lors des grandes compétitions.

Tout cela a changé en 2008, lorsqu’une victoire des huit derniers contre l’Italie aux tirs au but a permis à l’équipe de Luis Aragones de remporter le Championnat d’Europe.

Vicente del Bosque a ensuite pris le relais pour remporter la Coupe du monde 2010 et l’Euro 2012.

Mais au moment où Luis Enrique a reçu l’appel, l’Espagne était rapidement tombée en disgrâce.

Lors des trois tournois majeurs précédents, ils n’ont même pas atteint les quarts de finale alors que la génération d’une époque glorieuse a vieilli ensemble.

L’appel controversé de Luis Enrique à laisser de côté l’ancien capitaine Sergio Ramos pour l’Euro 2020 a brisé le dernier lien restant avec l’équipe de 2008.

Sans Ramos, ou tout autre joueur du Real Madrid pour la première fois dans l’histoire de l’Espagne lors d’un tournoi majeur, la presse madrilène a crié au scandale, affirmant que La Furia Roja manquerait de leadership.

« Je fais partie des leaders, comme tous les entraîneurs », a répondu Luis Enrique. « Si ce n’est pas le cas, c’est un mauvais signal. »

Les gros appels font du bien

La conduite n’a pas été totalement fluide. Un cas de coronavirus pour Sergio Busquets dans les jours précédant le début du tournoi a signifié que la décision de l’entraîneur de ne pas prendre son effectif complet de 26 joueurs a été remise en question.

L’Espagne n’a également remporté qu’un seul de ses cinq matchs en 90 minutes.

Pourtant, un certain nombre des plus gros appels de Luis Enrique lui sont parvenus au moment où cela comptait le plus.

Alvaro Morata a dû écouter ses propres fans scander « à quel point êtes-vous mauvais » lors d’un match amical d’avant-tournoi contre le Portugal.

Après une multitude d’occasions manquées, dont un penalty, en phase de groupes, l’attaquant de la Juventus a réalisé un superbe résultat en prolongation pour retourner les huitièmes de finale contre la Croatie en faveur de son équipe.

Le but comique d’Unai Simon dans ce match pour ouvrir le score alors qu’il n’a pas réussi à contrôler une simple passe en retrait de Pedri a rouvert le débat sur qui devrait être le numéro un de l’Espagne.

Mais le gardien de l’Athletic Bilbao a réalisé deux arrêts sur penalty lors de la victoire en tirs de barrage contre la Suisse en quarts de finale.

Nationalisé quelques semaines seulement avant le coup d’envoi de l’Euro 2020, l’arrière central Aymeric Laporte a apporté des contributions vitales dans les deux cases, tout comme Cesar Azpilicueta lors de son rappel international après trois ans.

Plus en avant, l’ailier du Paris Saint-Germain Pablo Sarabia a plus que justifié sa place surprise dans l’équipe avec des buts contre la Slovaquie et la Croatie, tandis que Ferran Torres, Dani Olmo et Mikel Oyarzabal ont tous apporté des contributions révélatrices lorsqu’ils ont été présentés comme remplaçants.

« J’ai toujours dit que nous étions l’un des huit candidats à remporter le Championnat d’Europe et maintenant nous sommes parmi les quatre meilleurs », a déclaré Luis Enrique.

« Ce serait ridicule d’être en demi-finale et de ne pas penser à faire un pas de plus. C’est l’objectif. »

Un ennemi familier se dresse sur son chemin à Wembley, mais gagner ou perdre, Luis Enrique le fera à sa manière.

