Le sélectionneur du Brésil réagit à la colère après la danse de la Coupe du monde

L’entraîneur-chef Tite a participé aux célébrations au bord du terrain alors que son équipe battait la Corée du Sud

L’entraîneur brésilien Tite a riposté aux affirmations selon lesquelles les célébrations de danse de son équipe lors de leur victoire en huitièmes de finale de la Coupe du monde contre la Corée du Sud étaient irrespectueuses envers l’opposition.

Le Brésil a époustouflé ses rivaux asiatiques avec quatre buts en première mi-temps au stade 974 de Doha lundi soir, renforçant encore ses références parmi les favoris du tournoi.

Les Sud-Coréens ont repoussé un but de consolation en seconde période, mais la discussion portait uniquement sur l’éblouissante performance brésilienne – qui s’est accompagnée d’une série de célébrations dansantes de la part des joueurs alors que les buts s’envolaient.

Après que Richarlison ait marqué le troisième but de son équipe avec un passage de jeu sensationnel, les stars brésiliennes se sont même précipitées pour impliquer le manager Tite dans une célébration de “pigeon” sur la ligne de touche.

Le patron du Brésil a nié que les bouffonneries étaient irrespectueuses envers l’opposition ou le manager portugais sud-coréen Paulo Bento.

“Il y a toujours des méchants qui comprendront ça comme un manque de respect” Tite a déclaré aux journalistes après le match.

“J’ai dit aux joueurs de me cacher un peu, je connais la visibilité.

“Je ne voulais pas qu’il y ait d’autre interprétation que la joie du but, du résultat, de la performance, mais pas un manque de respect pour l’adversaire ou Paulo Bento, pour qui j’ai beaucoup de respect.

“Il n’y avait aucun moyen de le cacher” Tite, 61 ans, a ajouté en riant.

Tite s’est joint aux célébrations dansantes sur la ligne de touche.

La série de célébrations dansantes de la Selecao a divisé l’opinion des experts et des fans. En studio avec la chaîne britannique ITV, l’ancienne icône de Manchester United et d’Irlande, Roy Keane, n’a pas été impressionnée.

« Je n’ai jamais vu autant danser. Je ne peux pas croire ce que je regarde, c’est comme regarder strictement [Come Dancing]”, a déclaré l’ancien milieu de terrain, en le comparant à la série télévisée populaire.

« Je n’aime pas ça. Les gens disent que c’est leur culture. Mais je pense que c’est vraiment manquer de respect à l’opposition. Keane a ajouté.

« C’est quatre buts, et ils le font à chaque fois. Le premier gabarit ne me dérange pas tellement, c’est celui d’après, et le manager s’en mêle.

Lire la suite Le Brésil dépasse la Corée du Sud et atteint les quarts de finale au Qatar

Son collègue expert Graeme Souness a affirmé que les Brésiliens se faisaient la cible de représailles de la part de joueurs adverses en colère.

“Ce n’est qu’une question de temps avant que quelqu’un ne traverse l’un de ces Brésiliens”, a déclaré le célèbre Écossais au tacle dur.

Ce n’est pas la première fois que des joueurs brésiliens sont rattrapés par leur danse cette saison.

L’ailier du Real Madrid Vinicius Jr a été pris pour cible par des experts et des fans de l’Atletico Madrid en septembre, dans une rangée qui a dégénéré en allégations de racisme contre la star.

Vinicius Jr était parmi ceux sur la feuille de match du Brésil contre la Corée du Sud, tandis que Neymar a marqué son retour de blessure avec un but sur penalty.

Le Brésil affrontera ensuite la Croatie dans les huit derniers vendredi, lorsque l’équipe de Tite espère se frayer un chemin jusqu’aux demi-finales.