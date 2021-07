Autrefois derniers de leur groupe, les Danois se sont admirablement remis d’une défaite d’ouverture contre la Finlande et ont vu leur milieu de terrain Christian Eriksen subir un arrêt cardiaque, pour atteindre les quatre derniers de leur meilleure performance du tournoi depuis sa victoire en 1992.

Comme l’Angleterre, ils ont eu le luxe de jouer leurs trois matchs de groupe à domicile à Copenhague.

Et samedi, jusqu’à 1 000 de leurs compatriotes se sont rendus à Bakou pour les encourager lors d’une victoire 2-1 en quart de finale contre la République tchèque.

L’Angleterre sera de nouveau à domicile mercredi pour tenter d’atteindre sa toute première finale de l’Euro.

La FA danoise n’a obtenu que 5 000 billets sur un total de 60 000 à Wembley, mais avec les demandes actuelles de mise en quarantaine de leurs supporters pendant 10 jours à leur arrivée au Royaume-Uni, ils ne pourront pas assister au spectacle.

« Nous espérons que Boris Johnson se réveillera et donnera accès à des milliers de fans danois, sinon nous devons les porter sur le terrain », a-t-il ajouté. Hjulmand a expliqué aux médias locaux.

« J’espère qu’ils pourront venir mais attendons de voir. »

Quelle équipe . Angleterre, vous feriez mieux de vous préparer à un match difficile mercredi. Les vikings reviennent après plus de mille ans @DBUfodbold@EnglandFootball@Angleterre#EURO2020#EUROSOTM@UEFAcom#TroisLionshttps://t.co/Lym2CJ1PsF – Lars Thuesen (@DKAmbUK) 3 juillet 2021

« La grande majorité de ces fans fous ont réservé le billet pour Bakou avec la conviction et la conviction qu’ils rentreraient chez eux et se mettraient en quarantaine après », il ajouta.

« Nous savons tout ce qu’ils ont fait pour aller jusqu’au bout ici et nous soutenir et ils ont été l’une des principales raisons pour lesquelles nous pouvions à nouveau nous présenter, surprendre les gens et jouer avec autant d’énergie là-bas.

« Le soutien m’a beaucoup, beaucoup aidé, » Hjulmand a souligné.

Comme ceux de l’étranger pourraient ne pas être en mesure d’y assister, Hjulmand a demandé « TOUS les Danois vivant en Angleterre », qui « doit entrer dans le combat! ».

« Connaissez-vous un Danois en Angleterre ou en Écosse ? Il a demandé. « Ils doivent reprendre le flambeau des meilleurs supporters du monde.

« Il y a beaucoup de billets pour les Danois au Royaume-Uni et ils doivent courir AMOK! » demanda le directeur.

5000 billets disponibles pour les Danois au Royaume-Uni pour le match à Wembley mercredi : https://t.co/HCGvPoERHVhttps://t.co/twF8UZlKSP – Lars Thuesen (@DKAmbUK) 3 juillet 2021

Un article du gouvernement britannique de 2017 indiquait qu’il y avait 30 000 Danois vivant en Grande-Bretagne.

Mais lorsque l’ambassadeur danois au Royaume-Uni, Lars Thuesen, a publié des liens vers des billets, certains fans d’origine danoise nés en Grande-Bretagne ou ailleurs se sont plaints d’avoir besoin d’un numéro de sécurité sociale danois pour les obtenir, et n’ont donc pas pu effectuer d’achat.