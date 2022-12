Le sélectionneur croate pense que battre l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde en fera la plus grande victoire du pays

Le sélectionneur croate Zlatko Dalic pense que battre l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde 2022 mardi deviendrait la plus grande victoire du pays, dépassant sa victoire contre l’Angleterre en 2018.

En 2018, la Croatie est revenue d’un but derrière pour battre l’Angleterre en prolongation en demi-finale de la Coupe du monde, provoquant un affrontement avec la France en finale. Ils ont perdu à cette occasion, faisant de leur demi-finale la meilleure que la nation ait produite depuis sa formation en 1991.

Cependant, lors d’une conférence de presse avant le match de demain, Dalic pense que battre l’Argentine serait encore plus important.

“Si nous gagnions demain, cela en ferait le plus grand match historique pour la Croatie de tous les temps”, a-t-il expliqué. “C’est l’un des matches les plus importants et les plus significatifs pour nous, après seulement quatre ans, le succès serait un tel exploit sur la scène mondiale avec une nouvelle équipe nationale, c’est fantastique et je pense que c’est un grand succès.

“Nous sommes parmi les quatre meilleures équipes du monde, c’est un succès extraordinaire pour la Croatie, c’est une bonne chose pour deux Coupes du monde consécutives d’être dans les quatre meilleures équipes nationales de football.”

Alors que Dalic reconnaît l’importance de l’occasion, il comprend également l’opportunité d’écrire ce côté croate dans les livres d’histoire, surtout compte tenu de l’opposition.

“Nous en voulons plus, nous affrontons la grande Argentine, une équipe formidable dirigée par Lionel Messi, ils sont très motivés et subissent plus de pression que la Croatie en ce moment.

“Je suis un optimiste de nature, je fais confiance à mes joueurs, ils ont fait preuve d’un haut niveau de qualité, de force de caractère car nous n’aurions pas atteint les demi-finales sans cela. Nous ne changerons pas notre façon de jouer .

“Ma fierté n’a pas de limites, le ciel est la limite. Tout le monde a un rêve et mon rêve était d’être entraîneur-chef de mon pays, mais je n’aurais jamais pu souhaiter cela.”

La Croatie a battu le Brésil aux tirs au but pour organiser cette demi-finale face à l’Argentine. En cas de victoire, ils affronteront le Maroc ou la France – une répétition de la finale de 2018 – le dimanche 18 décembre pour l’événement phare de la Coupe du monde 2022 au Qatar.