Le sélectionneur anglais Gareth Southgate ne va pas s’écarter de l’approche pragmatique maintenant, déclare Rob Dorsett | Actualités footballistiques

La progression vers les huitièmes de finale de l’Euro 2020 n’étant même pas suffisante pour faire taire ceux qui critiquent le style de jeu de Gareth Southgate, Sky Sports News Le journaliste Rob Dorsett analyse les points de discussion tactiques avant les huitièmes de finale de l’Angleterre…

Pourquoi l’Angleterre est-elle si négative ?

Gareth Southgate et son équipe d’entraîneurs ne voient certainement pas cela comme négatif. Défenseur acharné à l’époque où il était joueur, l’instinct naturel de Southgate est de préparer ses équipes de manière à ce qu’elles soient difficiles à battre. Ne vous attendez pas à ce que l’Angleterre devienne « gung ho » maintenant qu’elle est en phase à élimination directe des Championnats d’Europe.

Le dernier Opta les statistiques renforcent l’idée que le patron de l’Angleterre est un entraîneur pragmatique (certains diraient prudent). Et malgré une multitude de jeunes talents offensifs dans son équipe, cela ne changera pas de si tôt.

L’Angleterre n’a marqué que deux fois en trois matches de championnat d’Europe, mais elle n’a pas encore encaissé un seul but en 270 minutes de tournoi de football. C’est une statistique qui réjouira le cœur de l’entraîneur anglais, même s’il n’est pas confortable avec le genre de flair et de football passionnant que la plupart des fans anglais veulent voir.

Tant d’attaquants talentueux – pourquoi Southgate ne les joue-t-il pas ?

Depuis le succès de la Coupe du monde de Russie il y a trois ans, lorsque l’Angleterre s’est qualifiée pour les demi-finales, Southgate et son assistant Steve Holland ont soigneusement analysé le style de jeu qui a réussi aux autres nations dans les tournois majeurs ; des plans de jeu tactiques qui ont si bien servi la France, l’Allemagne, l’Italie et le Portugal dans le passé.

Jadon Sancho n'a joué que six minutes de football pour l'Angleterre à l'Euro 2020



La leçon écrasante qu’ils ont apprise est que rendre votre équipe très solide défensivement est la clé d’un succès prolongé dans les tournois de football. Southgate a déjà souligné que lors des derniers Euros en 2016, le Portugal a fait match nul lors de ses trois matches de groupe, et lors des huitièmes de finale, Ronaldo et ses collègues n’ont marqué que plus d’une fois dans un match lors de la victoire 2-0 en demi-finale contre le Pays de Galles. .

Une phrase clé – utilisée à la fois par Southgate et Holland dans leurs fonctions médiatiques au cours de la dernière quinzaine – a été: « ce n’est pas du football fantastique ».

Les deux hommes sont très conscients de la clameur nationale pour faire entrer Jack Grealish, Jadon Sancho et Phil Foden sur le terrain. Mais ils sont également très conscients qu’ils ne peuvent pas jouer tous leurs attaquants talentueux tout le temps, et ils croient fermement que la force et la stabilité défensives seront très utiles à l’Angleterre pour l’avenir.

Ce ne sera pas populaire auprès des fans. Mais ils souligneraient qu’il ne s’agit pas d’un concours de popularité. Ils ont un plan de match pour tenter de gagner l’Euro. Et ils ne s’écarteront pas de ce plan, même si le public réclame un changement.

À quel point l’Angleterre a-t-elle été défensive dans ce tournoi jusqu’à présent?

Les statistiques des performances de l’Angleterre en phase de groupes sont frappantes.

Aucun joueur anglais n’est dans le top 20 pour les tentatives de tir dans le tournoi – en fait, Harry Kane et Raheem Sterling ont tous deux eu cinq tentatives chacun, ce qui est 38e au classement (et susceptible de chuter davantage lorsque toutes les nations ont joué trois matchs) .

De même, aucun joueur anglais n’est dans le top 20 pour les occasions créées – Luke Shaw est le joueur anglais le plus créatif à ce jour avec quatre occasions.

En termes de « buts attendus », l’Angleterre est neuvième avec 4,4, ce qui signifie qu’avec seulement deux buts réellement marqués, elle sous-performe considérablement dans ce domaine – elle a enregistré moins de la moitié du nombre de buts qu’elle devrait marquer.

En revanche, l’Angleterre et l’Italie sont les deux seules équipes à avoir jusqu’à présent trois clean-sheet dans le tournoi. Jordan Pickford est deuxième dans les statistiques des gardiens derrière le Suédois Robin Olson, avec quatre tirs arrêtés et aucun but encaissé.

Donc, si vous regardez où l’Angleterre se porte bien, tout est dans une capacité défensive. Cela ne surprendra pas la plupart des fans anglais, j’en suis sûr. Mis à part quelques périodes passionnantes pour des périodes sporadiques contre la Croatie et la République tchèque, l’Angleterre a été assez difficile à regarder.

Mais les joueurs suivent à la lettre le plan directeur de Southgate. Même les joueurs attaquants les plus créatifs sont enchaînés et rappelés à leurs devoirs défensifs.

Southgate changera-t-il son approche lors des huitièmes de finale ?

Non. Absolument pas.

C’est presque une garantie absolue que l’Angleterre jouera à nouveau avec deux milieux de terrain titulaires lors du match des huitièmes de finale contre l’une des puissances du football mondial.

En l’absence attendue de Mason Mount (dont la période de quarantaine expire la veille de ce match), Southgate pourrait même opter pour Declan Rice, Kalvin Phillips et Jordan Henderson au milieu de terrain central, avec Phillips potentiellement invité à avancer davantage comme il l’a fait contre la Croatie – plutôt que d’opter pour le Jack Grealish beaucoup plus expansif, ou le progressif Jude Bellingham.

Jack Grealish a-t-il fait assez contre la République tchèque pour obtenir un départ en huitièmes de finale de l'Angleterre ?



Il est également garanti que – si les blessures le permettent – Harry Kane et Raheem Sterling commenceront comme deux des trois options offensives. Cela signifie donc qu’un seul des Bakayo Saka, Jadon Sancho, Marcus Rashford et Phil Foden obtiendra le feu vert pour le onze de départ.

Alors, Henderson et Maguire de retour dans le mix ?

Harry Maguire a guidé l'Angleterre vers sa troisième feuille blanche à l'Euro 2020 mardi



Harry Maguire, qui a réussi 93 minutes contre la République tchèque, a été un énorme coup de pouce pour l’Angleterre. N’ayant plus joué au football depuis le 9 mai lorsqu’il s’est blessé aux ligaments de la cheville contre Aston Villa, ce fut une vraie surprise – et un gros coup de pouce pour Southgate – de voir le capitaine de Manchester United terminer le match.

En supposant qu’il n’y ait pas de réaction à sa cheville, Maguire est désormais un shoo-in au centre de la défense anglaise aux côtés de John Stones. C’est dur pour Tyrone Mings, qui a été sans faute lors des deux premiers matches de groupe de l’Angleterre, mais Southgate considère Maguire comme son meilleur et le plus important défenseur, et le choisira toujours en premier.

















Gary Neville dit que l'Angleterre est en bonne position pour les huitièmes de finale de l'Euro 2020 après une meilleure performance contre la République tchèque



Reste à savoir s’il opte ou non pour trois défenseurs centraux dans le match à élimination directe – il pourrait décider que le rythme de Kyle Walker sera essentiel pour contrer la vitesse de certains des adversaires de l’Angleterre.

La situation d’Henderson est plus complexe. Il n’a effectué que deux sorties de 45 minutes depuis février, date à laquelle il s’est blessé à l’aine pour la première fois et a subi une intervention chirurgicale.

Jouer toute la seconde mi-temps contre la République tchèque a été un grand pas en avant, et cela signifie qu’il sera en lice pour une place de titulaire lors des 16 derniers matchs à Wembley mardi prochain – qu’il puisse ou non voir les 90 minutes complètes.