Le sélectionneur anglais Gareth Southgate « furieux » après avoir battu l’Écosse 3-1

Le manager anglais Gareth Southgate a défendu solidement Harry Maguire après la victoire 3-1 des Trois Lions contre l’Écosse à Hampden Park mardi soir.

Soulignant le traitement réservé au défenseur central de Manchester United et de l’Angleterre dans les médias et auprès des fans, Southgate l’a qualifié de « blague absolue ». Après avoir été présenté comme remplaçant à la mi-temps, les supporters écossais se sont moqués de chaque passe effectuée par Maguire – ce qui n’a fait que s’intensifier lorsqu’il a marqué un but contre son camp à la 67e minute.

Sotuhgate, cependant, a bondi pour défendre Maguire immédiatement après le match. Avec lui au centre de la défense, l’Angleterre a également atteint une finale de l’Euro, une demi-finale de Coupe du monde et un quart de finale.

Southgate a défendu Maguire (Crédit image : Getty Images)

« Nous sommes maintenant dans une situation où, grâce aux gens de notre propre pays, l’opposition pense qu’elle peut s’amuser avec lui », a déclaré Southgate. Actualités Sky Sports. « Ça parles de quoi?

« Il a été un joueur incroyable pour l’Angleterre dans l’une des équipes les plus performantes que nous ayons eues – essentiel pour ce que nous avons fait. Nous lui permettons d’être ouvert à cela ? C’est une blague, une blague absolue. Cela me rend furieux. .

« Heureusement, il a le soutien du vestiaire et des gens derrière lui. J’ai trouvé que les supporters anglais présents dans le stade ce soir étaient absolument géniaux. Je n’ai aucun problème avec les supporters écossais, ils s’amusent. Mais qu’est-ce qui attise tout ça ? Il y a des gens dans notre propre pays. Les autres joueurs penseront : « Est-ce que c’est ce qui nous attend ?

VIDÉO : Pourquoi l’Angleterre de Gareth Southgate n’a pas l’air très bonne

« C’est tout à son honneur qu’il a réussi à faire preuve de sang-froid avec le ballon, à garder le ballon et à laisser ce moment derrière lui. »

Maguire a fait l’objet d’un examen minutieux ces dernières semaines et mois, après avoir perdu la faveur de l’équipe première sous Erik ten Hag à Manchester United. Lisandro Martinez et Raphael Varane ont tous deux été préférés comme partenaires, avec Victor Lindelof et même Luke Shaw parfois devant lui dans l’ordre hiérarchique.

Cela a amené beaucoup à remettre en question la confiance continue de Southgate et la sélection de Maguire dans l’équipe d’Angleterre, bien que ses derniers commentaires suggèrent que son manager de l’équipe nationale restera à ses côtés pendant cette période difficile.

Maguire est tombé en disgrâce à Manchester United (Crédit image : Getty Images)

Plus d’histoires sur l’Angleterre

L’Angleterre sous Gareth Southgate n’a pas l’air très bien – mais Pep Guardiola n’est pas la solution pour le remplacer.

L’incroyable maillot d’échauffement de l’anniversaire de l’Angleterre sera disponible à l’achat aux enchères.

Détails sur comment obtenir des billets pour l’Euro 2024 ont été publiés par l’UEFA.