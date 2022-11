Le sel super chaud pourrait arriver dans une batterie près de chez vous

Ambri est une start-up de la région de Boston qui construit des batteries au sel fondu à partir de calcium et d’antimoine. La société a récemment a annoncé un projet de démonstration déploiement de stockage d’énergie pour les centres de données Microsoft, et l’année dernière, il a augmenté plus de 140 millions de dollars pour renforcer sa capacité de fabrication.

La société affirme que sa technologie pourrait être 30 à 50 % moins chère sur sa durée de vie qu’un système lithium-ion équivalent. Les batteries au sel fondu peuvent également dépasser 80 % d’efficacité, ce qui signifie qu’une quantité relativement faible d’énergie utilisée pour charger la batterie est perdue en chaleur.

Ambri a été fondée en 2010 sur la base des recherches du laboratoire de Donald Sadoway au MIT. L’objectif était de développer un produit à faible coût pour le marché du stockage stationnaire, explique David Bradwell, fondateur et CTO de l’entreprise.

L’inspiration est venue d’un endroit improbable : la production d’aluminium. En utilisant des réactions chimiques similaires à celles utilisées pour la fusion de l’aluminium, l’équipe a construit un système de stockage d’énergie à l’échelle du laboratoire et à faible coût. Mais transformer ce concept en un véritable produit n’a pas été aussi simple.

La chimie à base de magnésium et d’antimoine avec laquelle l’entreprise a commencé s’est avérée difficile à fabriquer. En 2015, après des problèmes persistants avec les scellés des batteries, Ambri a licencié un quart de son personnel et est retourné à la planche à dessin.

En 2017, l’entreprise s’est tournée vers une nouvelle approche pour ses batteries, utilisant du calcium et de l’antimoine. La nouvelle chimie repose sur des matériaux moins chers et devrait s’avérer plus simple à fabriquer, déclare Bradwell. Depuis le pivot, l’entreprise a résolu des problèmes techniques et progressé dans la commercialisation, en passant par des tests de sécurité tiers et en signant ses premiers accords commerciaux, y compris celui de Microsoft.

Le système de stockage d’énergie de Microsoft. Image reproduite avec l’aimable autorisation d’Ambri.

Il reste encore des défis majeurs à relever pour la startup. Les batteries fonctionnent à des températures élevées, supérieures à 500°C (environ 900°F), ce qui limite les matériaux pouvant être utilisés pour les fabriquer. Et passer de cellules de batterie uniques, qui ont à peu près la taille d’une boîte à lunch, à d’énormes systèmes de la taille d’un conteneur peut présenter des défis en matière de contrôle et de logistique du système.

Cela ne veut pas dire que le déploiement d’un produit dans le monde réel signifie « faire face à des choses du monde réel qui se produisent », comme le dit Bradwell. Tout, des coups de foudre aux rongeurs, peut jeter une clé dans un nouveau système de batterie.