Le sel et la sécheresse déciment les buffles dans les marais du sud de l’Irak

CHIBAYISH, Irak – Abbas Hashem a fixé son regard inquiet sur l’horizon – le jour était presque fini et toujours, il n’y avait aucun signe du dernier de ses buffles d’eau. Il sait que lorsque ses bêtes ne reviennent pas d’errer dans les marais de cette partie de l’Irak, elles doivent être mortes.

La terre sèche est fissurée sous ses pieds et d’épaisses couches de roseaux ratatinés recouverts de sel dans les zones humides de Chibayish au milieu des graves pénuries d’eau douce de cette année provenant du Tigre.

Hashem a déjà perdu cinq buffles de son troupeau de 20 depuis mai, affaiblis par la faim et empoisonnés par l’eau salée qui s’infiltre dans les marais bas. D’autres éleveurs de bisons de la région disent que leurs animaux sont également morts ou produisent du lait invendable.

“Cet endroit était autrefois plein de vie”, a-t-il déclaré. “Maintenant, c’est un désert, un cimetière.”

Les zones humides – un vestige luxuriant du berceau de la civilisation et un contraste frappant avec le désert qui prévaut ailleurs au Moyen-Orient – ont renaît après la chute de Saddam Hussein en 2003, lorsque des barrages qu’il avait construits pour drainer la région et extirper les rebelles chiites ont été démantelés.

Mais aujourd’hui, la sécheresse qui, selon les experts, est provoquée par le changement climatique et l’invasion du sel, associée à l’absence d’accord politique entre l’Irak et la Turquie, met en danger les marais qui entourent les fleuves Tigre et Euphrate dans le sud de l’Irak.

Cette année, les graves pénuries d’eau – les pires en 40 ans, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture – ont poussé les éleveurs de bisons plus profondément dans la pauvreté et l’endettement, forçant beaucoup à quitter leurs maisons et à migrer vers les villes voisines pour chercher du travail.

Les communautés rurales qui dépendent de l’agriculture et de l’élevage ont longtemps été éloignées des autorités de Bagdad, perpétuellement engagées dans des crises politiques. Et lorsque le gouvernement a introduit cette année des politiques sévères de rationnement de l’eau, les habitants de la région sont devenus encore plus désespérés.

L’Irak, riche en pétrole, n’a pas reconstruit les infrastructures d’approvisionnement en eau et d’irrigation désuètes du pays et les espoirs d’un accord de partage de l’eau pour le Tigre avec son voisin en amont, la Turquie, ont diminué, entravés par l’intransigeance et des allégeances politiques souvent conflictuelles en Irak.

Dans les marais, où l’élevage des buffles d’eau est le mode de vie depuis des générations, la colère envers le gouvernement est palpable.

Hamza Noor a trouvé une parcelle où coule un filet d’eau douce. L’homme de 33 ans part cinq fois par jour dans sa petite embarcation à travers les marais, remplissant des bidons d’eau et la ramenant pour ses animaux.

Entre Noor et ses deux frères, la famille a perdu 20 buffles depuis mai, a-t-il dit. Mais contrairement à d’autres bergers qui sont partis pour la ville, il reste.

« Je ne connais pas d’autre métier », dit-il.

Ahmed Mutliq, ressent la même chose. Le trentenaire a grandi dans les marais et dit avoir déjà connu des périodes de sécheresse des années auparavant.

“Mais rien ne se compare à cette année”, a-t-il déclaré. Il a exhorté les autorités à libérer davantage d’eau des réservoirs en amont, reprochant aux provinces du nord et aux pays voisins de “nous prendre de l’eau”.

Les responsables provinciaux, privés de pouvoir dans le gouvernement hautement centralisé de l’Irak, n’ont pas de réponses.

“Nous nous sentons gênés”, a déclaré Salah Farhad, le chef de la direction de l’agriculture de la province de Dhi Qar. “Les agriculteurs nous demandent plus d’eau, et nous ne pouvons rien faire.”

L’Irak dépend du bassin du fleuve Tigre-Euphrate pour l’eau potable, l’irrigation et l’assainissement pour l’ensemble de sa population de 40 millions d’habitants. Les revendications concurrentes sur le bassin, qui s’étend de la Turquie et traverse la Syrie et l’Iran avant d’atteindre l’Irak, ont compliqué la capacité de Bagdad à élaborer un plan d’eau.

Ankara et Bagdad n’ont pas été en mesure de s’entendre sur un débit fixe pour le Tigre. La Turquie est liée par un accord de 1987 à libérer 500 mètres cubes par seconde vers la Syrie, qui partage ensuite l’eau avec l’Irak.

Mais Ankara n’a pas respecté son obligation ces dernières années en raison de la baisse des niveaux d’eau, et rejette tout futur accord de partage qui l’oblige à libérer un nombre fixe.

Le plan annuel de l’eau de l’Irak donne la priorité à la réserve d’assez d’eau potable pour la nation d’abord, puis à l’approvisionnement du secteur agricole et également à l’évacuation d’assez d’eau douce dans les marais pour y minimiser la salinité. Cette année, les montants ont été réduits de moitié.

La salinité dans les marais a encore augmenté, l’Iran en situation de stress hydrique détournant l’eau de sa rivière Karkheh, qui alimente également les marais irakiens.

L’Irak a fait encore moins de progrès sur le partage des ressources en eau avec l’Iran.

“Avec la Turquie, il y a un dialogue, mais beaucoup de retards”, a déclaré Hatem Hamid, qui dirige le département clé du ministère irakien de l’Eau chargé de formuler le plan de l’eau. “Avec l’Iran, il n’y a rien.”

Deux responsables du département juridique du ministère irakien des Affaires étrangères, qui traite les plaintes contre d’autres pays, ont déclaré que les tentatives de dialogue avec l’Iran sur le partage de l’eau avaient été stoppées par des responsables, notamment le bureau du Premier ministre de l’époque, Mustafa al-Kadhimi.

“Ils nous ont dit de ne pas en parler à l’Iran”, a déclaré l’un des responsables. Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de questions juridiques.

Les besoins de l’Irak sont si criants que plusieurs pays occidentaux et organisations humanitaires tentent de fournir une aide au développement à l’Irak pour moderniser ses infrastructures hydrauliques vieillissantes et moderniser les anciennes pratiques agricoles.

L’US Geological Survey a formé des responsables irakiens à la lecture d’images satellites pour “renforcer la main de l’Irak dans les négociations avec la Turquie”, a déclaré un diplomate américain, s’exprimant également de manière anonyme en raison des négociations en cours.

Alors que le soleil se couchait sur Chibayish, le buffle d’Hachem n’est jamais revenu – le sixième animal qu’il a perdu.