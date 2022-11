Le sel de voirie tue-t-il le saumon en Colombie-Britannique? Les chercheurs cherchent à étudier les impacts

Un groupe de chercheurs universitaires de la Colombie-Britannique espère découvrir si le sel de voirie dans les cours d’eau pourrait nuire au saumon du Pacifique.

Étant donné que le saumon du Pacifique est en déclin et que tous les facteurs impliqués ne sont pas connus, l’équipe étudiera l’impact saisonnier du sel de voirie dans plus de 20 cours d’eau autour du Lower Mainland et élèvera également des bébés saumons à partir d’œufs dans de l’eau à forte teneur en sel en laboratoire. .

Même si les saumons adultes vivent en eau salée, ils grandissent en eau douce, a noté Chris Wood, chercheur à UBC, dans un communiqué. Il existe également des preuves que des niveaux de sel modérés à un jeune âge ont causé la mortalité et un retard de croissance, a-t-il déclaré.

Bien qu’il existe des réglementations fédérales et provinciales qui fixent les niveaux maximaux de sel dans les cours d’eau, ces niveaux ne sont pas surveillés régulièrement.

Personne n’a encore examiné les modèles d’exposition au sel, et avec l’utilisation de sel de voirie au Canada qui augmente d’environ 2,5 % chaque année – de nombreuses municipalités utilisant des milliers de tonnes de sel pour l’entretien hivernal chaque année – l’équipe de chercheurs et de partenaires communautaires espère qu’ils seront en mesure de déterminer si le sel de voirie est un facteur du déclin de la population de saumon du Pacifique.

Grâce à une subvention du Conseil des ressources en sciences naturelles et en génie du Canada, les chercheurs de l’UBC Patricia Schulte, Chris Wood et Colin Brauner unissent leurs forces à des partenaires de l’Université Simon Fraser, du British Columbia Institute of Technology et de Pêches et Océans Canada, ainsi qu’à 13 gardiens de cours d’eau locaux organisations pour surveiller les niveaux de sel dans les cours d’eau.

Des instruments seront mis en place pour surveiller en permanence les niveaux de sel, des volontaires téléchargeant les données sur leurs téléphones tous les deux mois, pour aider l’équipe de recherche à découvrir tous les modèles ainsi que les «impulsions» en hiver.

Une fois qu’ils auront recueilli ces informations, l’équipe prendra des œufs de saumon fraîchement fertilisés et les élèvera dans des « légumineuses » de sel en fonction de ce qui a été mesuré dans la nature au cours du projet de cinq ans.

“Nous allons les regarder éclore et voir comment ils vont, en répondant à des questions comme, est-ce qu’un pic court et élevé n’est pas un problème s’il descend assez rapidement?” dit Woods.

Il existe également des moyens pour le public d’aider – l’équipe affirme que l’engagement communautaire est essentiel et qu’ils recherchent des groupes de gardiens de cours d’eau et des bénévoles pour devenir des «scientifiques citoyens» pour aider.

Le public peut également aider, en utilisant du sable au lieu du sel, en utilisant des sels adaptés aux animaux de compagnie qui sont considérés comme moins dangereux pour les animaux, y compris le saumon, et s’ils utilisent du sel de voirie, pour le répartir uniformément, pas en touffes.

@Canucklehed

tricia.weel@peacearchnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Bouillons de saumon