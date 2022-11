Le sel de table à découper lié à la réduction du risque de maladie cardiaque

UN étude précédente par la même équipe de recherche ont rapporté que les personnes qui ajoutaient plus de sel aux aliments avaient plus souvent un risque plus élevé de mourir prématurément de toute cause et une espérance de vie plus courte. Cette étude s’appuie sur cela et se concentre sur la façon dont plus de sel ajouté à long terme affecte le risque de maladie cardiaque.

Pour l’étude, les chercheurs ont interrogé 176 570 personnes de la base de données United Kingdom Biobank qui n’avaient pas de maladie cardiovasculaire au début de l’étude. On leur a demandé à quelle fréquence ils ajoutaient du sel à leur nourriture, sans compter le sel utilisé dans la cuisine. Ils pourraient répondre jamais/rarement ; quelquefois; d’habitude; ou toujours.

On leur a également demandé s’ils avaient apporté des changements majeurs à leur alimentation au cours des 5 dernières années et on leur a demandé de se rappeler ce qu’ils avaient mangé et bu au cours des dernières 24 heures.

Les chercheurs ont analysé les événements de maladies cardiaques à travers les antécédents médicaux, les données sur les admissions à l’hôpital, les réponses aux questionnaires et les données des registres de décès.

Sara Ghoneim, MD, boursière en gastroentérologie au centre médical de l’Université du Nebraska à Omaha, a écrit dans un éditorial que cette étude est prometteuse pour les personnes des pays à revenu élevé et à faible revenu.