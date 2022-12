Le sel de mer d’Atlanta appartient à des Noirs et est délicieux

Sea Salt Seafood Lounge n’est pas votre spot de pattes de crabe banal!

Nous aimons mettre en valeur les entreprises appartenant à des Noirs et si vous êtes à Atlanta et que vous aimez les fruits de mer, nous avons une excellente option pour vous. Le mois dernier, Sea Salt Seafood Lounge a organisé l’inauguration de son deuxième emplacement, situé au 1801 Howell Mill Road (le premier emplacement, à Virginia Highlands, est ouvert depuis 2021).

L’ouverture a été organisée par le fondateur de Sea Salt, Juan Farmer, et en présence de nombreux invités spéciaux, dont Jermaine Dupri, Dallas Austin, Tricky Stewart, Bryan-Michael Cox, Marlo Hampton, Tutan Reyes, Takeo Spikes, DJ Ruckus, DL Warfield, Kawan ” KP » Prather et Catherine Brewton.

“Nous sommes vraiment reconnaissants de l’effusion de soutien de la communauté, et nous continuerons à

créer des expériences culinaires mémorables pour nos invités », a déclaré Farmer à propos de l’événement, qui a attiré plus de 150 invités.

Le menu du Sea Salt propose des plats appétissants tels que des queues de homard frites, des boulettes de crabe, du poisson-chat et du gruau, des pâtes jerk, du macaroni au fromage au homard et du poisson-chat frit. Délicieux!

Nous avons eu la chance de nous familiariser avec le menu Sea Salt lors d’une dégustation spéciale pour les médias pour le restaurant. Le passage de Farmer dans le secteur de la restauration a été une évolution des compétences qu’il a maîtrisées au cours de ses années de production et d’animation de certains des événements nocturnes les plus populaires d’Atlanta. En plus de créer une ambiance dope pour ses restaurants, nous devons également applaudir l’habileté de Farmer à trouver des talents pour ses cuisines!

La queue de homard avec brocoli et macaroni au fromage était probablement notre préférée, mais Farmer a recommandé les pinces de crabe, qui étaient malheureusement épuisées la nuit de notre visite.

Pas de soucis car nous reviendrons bientôt ! Tant de plats étaient savoureux et fournissaient cet assaisonnement créole émouvant que nous aimons sur notre poisson-chat et nos gâteaux au crabe. Honnêtement, il est très difficile de choisir un plat qui se démarque de tous les autres, mais nous avons adoré le fait qu’ils offraient plusieurs options et avons constaté que le menu d’entrées facilitait la consommation de style familial. Nous devons probablement aussi crier l’apéritif de toast aux crevettes parce que celui-ci était * le baiser du chef * !

Visiter le Site web du Sea Salt Seafood Lounge pour faire une réservation à l’un ou l’autre endroit.