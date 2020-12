Il était un maître dans l’art de faire transpirer les concurrents nerveux sur Who Wants To Be A Millionaire? Mais alors que les barreaux se sont refermés derrière lui, enfermant Chris Tarrant dans une cellule de prison kenyane miteuse, c’était à son tour de ressentir la chaleur.

Il en était à son dernier jour de tournage pour Extreme Railways au Kenya lorsque des agents armés sont arrivés, l’ont emmené avec son équipage au poste de police local et les ont jetés dans une cellule – sans leur dire ce qu’ils avaient fait de mal.

Plus terrifiant était le groupe menaçant de criminels dans la cellule voisine.

Chris, 74 ans, raconte: «Il y avait ces très gros hommes kenyans dans l’autre cellule qui nous lorgnaient et nous racontaient les choses qu’ils allaient nous faire quand nous avons partagé leur cellule cette nuit-là.









Il a poursuivi: «Ils n’arrêtaient pas de m’appeler » joues douces « , ce que je n’aimais pas. C’était vraiment effrayant.

«Un membre de l’équipage m’a dit: ‘Voulez-vous téléphoner à un ami?’ J’ai dit, ‘f *** off! Pas maintenant’. Nous avions vraiment peur, c’étaient de grands types et vous entendez parler de gens qui disparaissent.

Cela s’est produit à la fin du voyage de Chris sur la «ligne lunatique», soi-disant en raison de son coût, qui a été construite par les Britanniques à travers le Kenya jusqu’aux rives du lac Victoria. Les téléspectateurs de Channel 5 pourront voir ses voyages en ligne demain.

C’était un voyage de 766 milles, qui comprenait une escale à un endroit notoire où, en 1898, 140 travailleurs ont été mangés par deux lions mangeurs d’hommes.

Chris a eu l’impression d’être jeté aux lions lors de sa rencontre avec la police.







(Image: ITV)



Il raconte: «Je faisais une pièce devant la caméra le dernier jour de tournage sur les rives du lac Victoria, et nous étions entourés d’hommes en veste de camouflage tenant ces gros canons, disant que nous n’avions pas la permission de filmer là-bas.

«Nous avions tous les documents montrant que nous avions obtenu la permission.» Il pense qu’ils craignaient d’être des espions essayant de filmer un nouveau navire de guerre amarré à proximité.

Il dit: «Ils nous ont demandé de retourner au poste de police juste pour signer un morceau de papier, disant que c’était un malentendu. Mais quand nous sommes arrivés là-bas, ils nous ont montré ce morceau à l’arrière, puis ces barres sont tombées. Ils ont pris nos passeports et nos téléphones.

«Puis, à 16 heures, un policier est venu et a commencé à nous rendre nos passeports, en disant qu’il était désolé du malentendu. Nous sommes sortis en courant du poste de police et avons couru jusqu’à l’aéroport pour prendre nos vols. C’était terrifiant.

«C’est un pays charmant mais je ne suis pas sûr que j’y retournerai un jour.»







(Image: Getty)



Chris aurait pu se retrouver dans des problèmes encore pires s’il était allé de l’avant avec son prochain voyage pour la série Extreme Railways. Il dit: «Cela nous aurait amenés à travers la Russie, la Mongolie et la Chine. Nous avions les billets d’avion, les visas, tout.

«Puis la nouvelle du coronavirus a commencé à émerger et nous avons décidé de la retirer à la dernière minute. Dieu merci, nous l’avons fait. Nous aurions fini au milieu de la Chine, peut-être même à Wuhan, fin mars.

Chris, qui est dans la catégorie à haut risque de Covid-19 après avoir subi un accident vasculaire cérébral il y a six ans, a été protégé avec sa partenaire de longue date Jane Bird à son domicile du Berkshire.

Lockdown a forcé Chris, bourreau de travail, à se détendre, mais il dit maintenant qu’il se sent à nouveau sous pression – grâce aux règles Covid du premier ministre Boris Johnson, qui signifient qu’il ne peut inviter que deux de ses six enfants pour Noël.

Chris, qui a sept petits-enfants, déclare: «Notre maison grouille normalement de monde pendant trois ou quatre jours à Noël. Maintenant je suis dans une situation plutôt désagréable, merci Boris. «







(Image: Caractéristiques Rex)



Il a poursuivi: «J’ai six enfants, donc je dois maintenant choisir mes deux favoris, ce qui est vraiment difficile. L’un d’eux a sonné l’autre jour. Elle a dit: «Est-ce que je viens, papa? J’ai plaisanté: «Non, vous n’êtes pas dans les deux premiers, vous n’êtes même pas dans les six premiers». Mais c’est quelque chose que je vais devoir faire, c’est vraiment difficile.

«Alors ils attendent toujours et je n’ai toujours pas pris ma décision. Je n’ai pas encore compris. » Il fait froid dehors, mais Chris me parle depuis son jardin. Il dit: «Mon wifi est devenu fou à l’intérieur, c’est le seul endroit où je peux recevoir un signal. J’ai huit pulls et un manteau.

«Ce doit être la faute de Boris. Je blâme Boris pour tout.

Il manque sa famille, mais admet que le verrouillage l’a forcé à ralentir.

Chris dit: «Mon grand fils me faisait toujours une énorme étreinte d’ours quand il me voyait, et nous ne pouvons rien faire de cela.







(Image: Images de la rive gauche)



«Nous avons une belle dépendance confortable où les enfants et leurs familles se relaient pour rester, mais les petits veulent toujours se faire câliner avec grand-père. Ils savent qu’ils ne peuvent pas et ont été très bons en disant: «Ne t’approche pas, grand-père».

«Mais à part la forme que tout s’est bien passé. Nous avons beaucoup de terres ici, quelques étangs, des bois et des champs, donc je sais que j’ai beaucoup plus de chance que beaucoup. Je vais pêcher deux fois par semaine. Cela m’a fait ralentir. Cela l’a également rapproché de Jane. Il déclare: «Nous avons passé plus de temps ensemble au cours de la dernière année qu’au cours des 14 dernières années, et je pense que nous avons eu environ deux querelles, ce qui est extraordinaire.

«Nous sommes devenus très proches, plus amoureux. Je lui ai aussi beaucoup appris sur la faune sur nos terres. Maintenant, elle peut faire la différence entre un chevreuil et un daim, un cerf-volant et une buse, ce qu’elle ne pouvait pas faire du tout en début d’année.

Mais Chris, dont les six enfants sont issus de ses deux mariages précédents, dit que lui et Jane n’ont pas l’intention de se marier. Il dit: «Nous sommes ensemble depuis longtemps. Nous sommes super, je ne vois aucune raison de se marier, et elle non plus.

Chris était enseignant avant de se lancer dans la télévision. Il était animateur sur Tiswas et TV-am, avant de rejoindre Capital Radio. Il a accueilli Millionaire pendant 14 ans.







(Image: ITV)



Et sept ans après son départ, les slogans le suivent toujours partout où il va. Il dit: «C’est le« téléphone à un ami »qui est le pire. J’en ai eu un ce matin et je ne suis resté que 10 minutes. Ils disent: « Tu veux téléphoner à un ami? » puis ils deviennent rouge vif.

«Ça ne me dérange pas, ça fait partie de se mettre dans le salon des gens, mais chaque jour de ma vie?

«Jeremy Clarkson le fait depuis deux ans et je le comprends toujours.

Cela n’a probablement pas aidé qu’il soit apparu dans la série télévisée Quiz cette année, joué par Michael Sheen dans le drame sur le scandale de la «toux majeure» sur Millionaire. Il dit: «Michael était bon, en particulier le langage corporel. J’étais là en train de penser: ‘Putain de merde, Sheeny, je fais vraiment ça.’

Chris a hâte de retourner au travail, écarter sa peur de la santé de 2014, quand il a eu un accident vasculaire cérébral.

Il dit: «J’ai eu une méchante frayeur et je suis sorti de l’autre côté. Je ne bois plus de whisky. Je pense que j’ai maintenant le bon équilibre. Tout ira bien – si nous parvenons à survivre à Noël. «