Le séisme en Afghanistan laisse des décombres, des funérailles et des survivants aux prises avec des pertes

ZINDA JAN, Afghanistan (AP) — Nurullah a traversé la frontière iranienne pour gagner de l’argent pour sa famille, comme tant d’hommes de son village de l’ouest de l’Afghanistan.

Dimanche, il se tenait au bord de la route en pleurant.

L’homme de 55 ans rentrait chez lui pour enterrer sa femme, ses trois enfants et un petit-enfant tués la veille, lorsqu’un tremblement de terre a fait au moins 2 000 morts dans la province afghane d’Herat.

Mercredi, un autre tremblement de terre de même ampleur a frappé à proximité. On ne sait pas encore quels dommages supplémentaires cela a causés à la région déjà dévastée.

Les corbillards sont arrivés, suivant les instructions de Nurullah pour trouver le village isolé, et les personnes en deuil ont emmené les morts au cimetière.

Maahzaad, la sœur de Nurullah, 53 ans, ne cessait de répéter le nom de sa fille.

Elle avait un fils, qu’elle avait déjà perdu à cause de la guerre et du malheur. Elle avait désormais perdu son seul enfant, une jeune femme mariée trois mois plus tôt.

Nurullah – de nombreux Afghans n’utilisent qu’un seul nom – est sorti de la voiture et les gens sont venus l’accueillir avec des câlins.

Dans le village voisin de Naib Rafi, des habitants ont ramassé des débris venus d’ailleurs pour aider les survivants et extraire les corps des décombres.

Le village entier d’environ 300 maisons a été détruit, ne laissant que des tas de terre. Presque tous les 2 500 habitants ont été tués ou blessés, à l’exception des hommes qui travaillaient à l’extérieur lorsque le séisme a frappé.

Un homme a perdu 12 membres de sa famille. Alors que 11 corps avaient été extraits des décombres, il n’a pas pu retrouver le corps de sa fille de 4 ans.

Après deux jours de recherche, il abandonna et appela les secours.

Parfois, on pouvait voir des animaux morts parmi les ruines. Au crépuscule, un homme enveloppé dans une couverture se promenait en pleurant et en se parlant tout seul. Le mollah Abdul Basir a déclaré qu’il travaillait à l’extérieur du village lorsque le séisme a frappé, tuant cinq membres de sa famille.

« Quand j’ai quitté la maison, dit-il, tout le monde allait bien. Mes enfants jouaient dans la cour. Quand je suis revenu, il n’y avait rien.

Les survivants étaient pour la plupart ceux qui travaillaient à l’extérieur lorsque le séisme a frappé : les morts étaient pour la plupart des enfants, des femmes et des personnes âgées qui ne pouvaient pas quitter la maison.

Les gens fouillaient les débris lorsqu’un religieux leur a demandé de commencer à creuser des tombes. Il a fallu une journée pour creuser suffisamment avec une chargeuse frontale, un bulldozer et de nombreuses personnes.

Les gens se tenaient sur les collines à l’extérieur du village voisin, enterrant des centaines de corps.

Un homme qui avait perdu sa femme et son enfant a embrassé la tombe de sa femme en pleurant silencieusement. Un garçon était assis dans la foule à côté de la tombe de son frère, pleurant et se remémorant ses souvenirs.

Un homme a remis le corps de son propre enfant à son père et lui a dit : « Tiens, viens enterrer ton petit-fils. »

Un autre homme qui avait perdu son père pleurait et disait qu’il avait perdu non seulement son père, mais aussi son professeur et son guide. Une petite fille a supplié les gens de lui montrer le visage de son jeune frère avant de l’enterrer.

À la tombée de la nuit à l’extérieur du village de Naib Rafi, les corps étaient éparpillés dans la plaine tandis que les gens les mettaient dans les tombes. Des centaines de corps ont été déposés dans les tranchées.

Le seul bruit était celui des pioches, des pelles et des machines à creuser.

Ebrahim Noroozi est un photographe AP basé à Kaboul qui se rend dans les zones touchées par le séisme à l’ouest.