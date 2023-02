Le séisme de Turkiye dépasse les 7 700 morts

NURDAGI, Turquie –

Les sauveteurs ont couru contre la montre tôt mercredi pour sortir les survivants des décombres avant qu’ils ne succombent au froid deux jours après qu’un tremblement de terre a ravagé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie ravagé par la guerre. Le nombre de morts a grimpé au-dessus de 7 700 et devrait encore augmenter.

Les deux derniers jours ont apporté des sauvetages dramatiques, y compris de petits enfants émergeant de monticules de débris plus de 30 heures après le séisme de lundi avant l’aube. Mais il y avait aussi un désespoir généralisé et une colère croissante face à la lenteur des efforts de sauvetage dans certaines régions.

“C’est comme si nous nous étions réveillés en enfer”, a déclaré Osman Can Taninmis, dont les membres de la famille étaient toujours sous les décombres à Hatay, la province la plus durement touchée de Turkiye. « L’aide ne vient pas, ne peut pas venir. Nous ne pouvons joindre personne du tout. Partout est détruit.

En Syrie, des habitants ont trouvé un nouveau-né en pleurs toujours relié par le cordon ombilical à sa mère, qui était décédée. Le bébé était le seul membre de sa famille à avoir survécu à l’effondrement d’un immeuble dans la petite ville de Jinderis, ont déclaré des proches à l’Associated Press.

Des équipes de recherche de près de 30 pays et des promesses d’aide ont afflué. Mais avec les dégâts répartis dans plusieurs villes et villages – certains isolés par le conflit en cours en Syrie – des voix criant à l’aide dans des monticules de décombres se sont tues.

Le séisme de magnitude 7,8 de lundi et de puissantes répliques ont provoqué une destruction qui s’étend sur des centaines de kilomètres (miles) à travers le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine. La secousse a renversé des milliers de bâtiments et a aggravé la misère dans une région ravagée par la guerre civile de 12 ans en Syrie et la crise des réfugiés.

Turkiye abrite des millions de réfugiés de la guerre. La zone touchée en Syrie est divisée entre un territoire contrôlé par le gouvernement et la dernière enclave de l’opposition du pays, où des millions de personnes dépendent de l’aide humanitaire pour survivre.

Des tas instables de métal et de béton ont rendu les efforts de recherche périlleux, tandis que les températures glaciales les ont rendus encore plus urgents, alors que les inquiétudes grandissaient quant à la durée de vie des survivants piégés dans le froid. La neige tourbillonnait autour des sauveteurs dans certaines parties de la Turquie.

L’ampleur de la souffrance – et l’effort de sauvetage qui l’accompagnait – était stupéfiante.

De nombreux survivants en Turquie ont dû dormir dans des voitures, à l’extérieur ou dans des abris gouvernementaux.

« Nous n’avons pas de tente, nous n’avons pas de poêle, nous n’avons rien. Nos enfants sont mal en point. Nous sommes tous mouillés sous la pluie et nos enfants sont dehors dans le froid », a déclaré Aysan Kurt, 27 ans, à l’AP. “Nous ne sommes pas morts de faim ou du tremblement de terre, mais nous mourrons gelés de froid.”

Adelheid Marschang, responsable des urgences à l’Organisation mondiale de la santé, a déclaré que jusqu’à 23 millions de personnes pourraient être touchées dans toute la zone touchée par le séisme, qualifiant cela de “crise en plus de crises multiples”.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que 13 millions des 85 millions d’habitants du pays étaient touchés et il a déclaré l’état d’urgence dans 10 provinces. Plus de 8 000 personnes ont été extraites des décombres en Turquie et quelque 380 000 se sont réfugiées dans des abris ou des hôtels gouvernementaux, ont indiqué les autorités.

Mais les autorités ont été critiquées par les habitants de Hatay, durement touché, pris en sandwich entre la Syrie et la mer Méditerranée, qui affirment que les efforts de sauvetage ont pris du retard. La gestion de la crise par Erdogan pourrait peser lourdement sur les élections prévues en mai, et son bureau a déjà rejeté les critiques comme de la désinformation.

Nurgul Atay a déclaré à l’Associated Press qu’elle pouvait entendre la voix de sa mère sous les décombres d’un immeuble effondré dans la ville turque d’Antakya, la capitale de la province de Hatay. Mais les sauveteurs ne disposaient pas de l’équipement lourd nécessaire pour la secourir.

“Si seulement nous pouvions soulever la dalle de béton, nous pourrions l’atteindre”, a-t-elle déclaré. “Ma mère a 70 ans, elle ne pourra pas supporter ça longtemps.”

Le ministre de la Santé Fahrettin Koca a déclaré que 1 647 personnes avaient été tuées rien qu’à Hatay, le bilan le plus élevé de toutes les provinces turques. Au moins 1 846 personnes y avaient été secourues mardi soir, a-t-il précisé. L’aéroport de Hatay a été fermé après que le séisme a détruit la piste, compliquant les efforts de sauvetage.

En Syrie, pendant ce temps, les efforts d’aide ont été entravés par la guerre en cours et l’isolement de la région tenue par les rebelles le long de la frontière, qui est entourée par les forces gouvernementales soutenues par la Russie. La Syrie elle-même est un paria international sous les sanctions occidentales liées à la guerre.

Les premiers intervenants volontaires connus sous le nom de Casques blancs ont des années d’expérience dans le sauvetage de personnes dans des bâtiments détruits par des frappes aériennes syriennes et russes dans l’enclave tenue par les rebelles, mais ils disent que le tremblement de terre a dépassé leurs capacités.

Mounir al-Mostafa, le chef adjoint des Casques blancs, a déclaré qu’ils étaient capables de répondre efficacement à jusqu’à 30 endroits à la fois, mais font maintenant face à des appels à l’aide de plus de 700 personnes.

« Des équipes sont présentes dans ces endroits, mais les machines et équipements disponibles ne suffisent pas », a-t-il déclaré, ajoutant que les 72 premières heures étaient cruciales pour tout effort de sauvetage.

L’ONU a déclaré qu’elle “explorait toutes les voies” pour approvisionner le nord-ouest tenu par les rebelles.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que la route menant au poste frontière de Bab al-Hawa – le seul terminal par lequel l’aide de l’ONU est autorisée à entrer dans la zone tenue par les rebelles – a été endommagée par le séisme, perturbant les livraisons.

Dujarric a déclaré que l’ONU préparait un convoi pour traverser les lignes de conflit en Syrie.

L’ONU fournit déjà une aide à travers les lignes de conflit à l’enclave tenue par les rebelles. Mais il ne peut pas déplacer les quantités nécessaires en raison des difficultés à organiser des convois avec les parties adverses, ce qui rend les livraisons d’aide depuis la Turquie critiques.

Le gouvernement du président syrien Bashar Assad fait pression depuis des années pour que toute l’aide humanitaire soit envoyée depuis la Syrie, y compris vers l’enclave tenue par l’opposition. L’ONU a augmenté les livraisons entre les conflits, mais pas assez pour les millions de personnes dans le besoin.

Turkiye a un grand nombre de soldats dans la région frontalière et a chargé l’armée de l’aider dans ses efforts de sauvetage, notamment en installant des tentes pour les survivants et un hôpital de campagne dans la province de Hatay.

Un navire de la marine a accosté mardi au port provincial d’Iskenderun, où un hôpital s’est effondré, pour transporter des personnes nécessitant des soins médicaux vers une ville voisine.

Un important incendie au port, causé par des conteneurs qui se sont renversés lors du tremblement de terre, a envoyé d’épais panaches de fumée noire dans le ciel. Le ministère de la Défense a déclaré que l’incendie avait été éteint avec l’aide d’avions militaires, mais des images en direct diffusées par CNN Turk ont ​​montré qu’il brûlait toujours.

Le vice-président Fuat Oktoy a déclaré qu’au moins 5 894 personnes sont mortes du tremblement de terre en Turquie, avec 34 810 autres blessés.

Le nombre de morts dans les zones contrôlées par le gouvernement syrien est passé à 812, avec quelque 1 400 blessés, selon le ministère de la Santé. Au moins 1 020 personnes sont mortes dans le nord-ouest tenu par les rebelles, selon les Casques blancs, avec plus de 2 300 blessés.

La région se trouve au sommet de lignes de faille majeures et est fréquemment secouée par des tremblements de terre. Quelque 18 000 personnes ont été tuées dans des tremblements de terre tout aussi puissants qui ont frappé le nord-ouest de la Turquie en 1999.

Alsayed rapporté d’Azmarin, en Syrie. Fraser a rapporté d’Ankara, Turkiye. Les rédacteurs de l’Associated Press David Rising à Bangkok, Zeynep Bilginsoy et Robert Badendieck à Istanbul, Bassem Mroue et Kareem Chehayeb à Beyrouth, Kim Tong-hyung à Séoul, en Corée du Sud, et Riazat Butt à Islamabad, ont contribué à ce rapport.