Le sein est ce qu’il y a de mieux si vous voulez les meilleures notes pour vos enfants ? Vous plaisantez | Catherine Bennett

Ocomme Huw Edwards a allaité? Normalement, on ne spéculerait pas sur la nutrition infantile d’un éminent présentateur de la BBC, mais qu’en est-il du divulgation que son rejet d’Oxbridge est toujours d’actualité, et de nouvelles recherche suggérant que les mères qui allaitent de manière inadéquate pourraient mettre leurs enfants en danger scolaire, il serait peut-être temps de se demander à quel point la déception intellectuelle est, si nous sommes honnêtes, la faute des femmes.

Le Fois était tellement enchanté par l’idée qu’il a écrit à un chef de file entier à l’appui : « Breast Boost : Il est de plus en plus clair que l’allaitement rend les bébés intelligents ». Davantage d’allaitement, affirmait-il, avec le genre de confiance que vous n’obtenez tout simplement pas après un an de lait maternisé, « profiterait à tout le monde ». Les mères complaisantes voudront peut-être mémoriser quelques lignes au cas où elles se heurteraient à une découverte académique différente : que l’une des nombreuses raisons pour lesquelles les femmes l’abandonnent est la dégoûter et la sexualisation publique de l’allaitement.

Ailleurs, des sources d’information généralement indifférentes à la prise du sein, à l’approvisionnement en lait, aux tire-lait et à d’autres problèmes de lactation d’importance nationale, ont également été ravies par la découverte – apparemment établie – que, comme l’a dit l’un d’eux, « les bébés allaités sont plus intelligents ». Alors offrez à toutes les mères que vous croisez, pas seulement à celles de votre famille ou de votre groupe d’amis, ce rappel de ce qui est en jeu – pour tout le monde – dans le sevrage prématuré. C’est vraiment aux mères individuelles de faire sortir la Grande-Bretagne de sa place honteuse près du bas du monde en allaitant classements.

Certains ont émis l’hypothèse, en fait, qu’un pays qui est si mauvais en matière d’allaitement pourrait être lié au fait qu’il est souvent le pire à l’Eurovision : quelque chose d’autre à considérer pour les mères. Quoi qu’il en soit, comme nous le rappelle la nouvelle recherche sur l’allaitement, vous ne pouvez pas simplement exclure un lien.

En ce qui concerne cette étude, « Association entre la durée de l’allaitement et la réussite scolaire en Angleterre », les mères, nouvelles et anciennes, peuvent accueillir favorablement les résultats qui, s’ils n’avaient pas été surmédiatisés, ne semblent offrir aucune raison de regretter, ni de repenser l’allaitement existant / plans de formules. Les rapports autour de sa publication auraient tout aussi bien pu, et peut-être plus précisément, s’intituler : « L’allaitement n’aidera pas votre enfant en mathématiques » ; « Mamans allaitantes : ‘corrélation n’est pas causalité’ » ; « Les mansplainers frustrés célèbrent de nouvelles opportunités dans le lait maternel. » Car ce que les reportages ont eu tendance, de manière frappante, à négliger dans cette étude, ce sont ses mises en garde.

Même si elle manque d’autorité, il ne fait aucun doute que cette étude a le pouvoir de mettre les femmes mal à l’aise

Les auteurs notent que dans les pays où l’allaitement n’est pas positivement associé à la position socio-économique, il n’est pas lié à la réussite scolaire. Ils ne peuvent que spéculer sur les raisons des résultats légèrement améliorés de leur propre étude. Le document se termine en exhortant les femmes, ou leurs responsables, à faire ce qu’il faut de toute façon. « L’allaitement maternel devrait continuer à être encouragé lorsque cela est possible », conseillent-ils, « car les améliorations potentielles de la réussite scolaire observées dans cette étude ne constituent qu’un de ses avantages potentiels ».

De nombreuses femmes britanniques ont, il est vrai, résisté au plaidoyer d’experts, de l’Organisation mondiale de la santé ordonnance (« Les enfants allaités réussissent mieux aux tests d’intelligence ») à, en 1695, Henry Newcome’s in La mère complète, ou, Une persuasive sérieuse à toutes les mères (en particulier celles de rang et de qualité) pour qu’elles allaitent leurs propres enfants. « Je reconnais qu’il n’y a que très peu de personnes de qualité qui s’abaissent à cet emploi », écrit-il, « mais cela ne devrait pas vous en décourager, mais plutôt confirmer votre résolution de l’entreprendre, car cela vous donne l’occasion de montrer votre Singulièrement bonnes Mères.

Si cela a mis du temps à se faire sentir, c’est la plus grande popularité de l’allaitement chez les femmes aisées au Royaume-Uni qui complique désormais les tentatives de montrer, comme dans la nouvelle étude, qu’il s’agit de l’allaitement – et non, disons, de la nourriture, des livres , crèches, cours de musique, tutorat, etc., que ces mères pourraient également fournir – ce qui entraîne les résultats aux examens légèrement améliorés qu’elles rapportent.

Les auteurs sont attentifs à ces « facteurs de confusion » dans leur étude d’observation, et un communiqué de presse fait une grande partie des ajustements pertinents à leurs chiffres, en tenant compte de la position socio-économique et (en supposant que la définition de 12 mots est un guide suffisamment utile) de l’intelligence maternelle.

Cependant, comme Kevin McConway, professeur émérite de statistiques appliquées à l’Open University, l’explique dans son avis de l’article, qui « ne libère pas entièrement les chercheurs de l’impossibilité de savoir avec certitude ce qui cause quoi ». Les résultats ne tiennent pas compte de la préscolarisation des enfants, de la santé des parents et des relations. Les chercheurs n’ont pas ajusté la capacité cognitive du père, prenant en compte uniquement l’intelligence verbale de la mère.

Bien que, comme l’a noté le professeur McConway, vous ne sauriez pas que d’un trompeur communiqué de presse: « La preuve de l’amélioration des résultats scolaires est toujours évidente », dit-il, « même lorsque divers facteurs sont pris en compte, tels que le statut socio-économique des personnes et l’intelligence de leurs parents ».

Les limites réelles de l’article pour les promoteurs responsables de l’allaitement n’apparaissaient qu’à la fin de la publication : « les tailles d’effet étaient modestes et peuvent être sujettes à une confusion résiduelle ».

Même si elle n’a pas le pouvoir de façonner les décisions des femmes en matière d’allaitement, il ne fait aucun doute que cette étude a le pouvoir de les faire se sentir mal, y compris rétrospectivement. N’y a-t-il aucun moyen de retourner aux commissions d’examen ; demander la prise en compte d’un dossier d’allaitement lamentable ?

Compte tenu de la détresse connue, parfois invalidante, des femmes incapables d’allaiter, ou de la soutenir pendant leur retour au travail, vous pourriez penser qu’il est assez malicieux de risquer, sur de telles preuves, de l’approfondir.

Pourtant, il a été instructif de voir l’enthousiasme avec lequel les organes de presse ont saisi cette chance – contrairement au plan des conservateurs nationaux pour reconstituer la nation – pour rappeler aux femmes leur statut de servantes.

Dans l’excitation, vous pourriez facilement oublier que certaines femmes pourraient penser que même une chance véritablement accrue d’obtenir des GCSE quelque peu améliorés est une récompense assez minable pour leur sacrifice, après un an d’allaitement, de sommeil, de travail, de fonctionnement, de soins partagés. Dos juste. Si ce n’est pas échangeable contre un doctorat, vous voudriez avoir l’assurance que votre enfant deviendrait, au minimum, un présentateur de télévision chéri qui triompherait finalement d’un collège d’Oxford.

Catherine Bennett est une chroniqueuse d’Observer

