La communauté LGBTQ + vient de gagner un nouveau super-héros.

Marvel a révélé cette semaine que le personnage de Peter Quill, connu sous le nom de Star-Lord, est bisexuel. Une nouvelle bande dessinée sortie le 9 décembre Gardiens de la Galaxie n ° 9, comprend l’histoire « Je ferai de vous un Star-Lord », qui décrit les antécédents et l’orientation sexuelle de Star-Lord, selon Screen Rant.

Dans l’histoire, Peter Quill (qui est décrit par Chris Pratt dans l’univers cinématographique Marvel) a été invité par deux humanoïdes bleus nommés Aradia et Mors à faire l’expérience de leur «union» sur la planète Morinus, Hypebeast rapports.

Cependant, il a d’abord rejeté leurs avances et leur a dit qu’il devait rentrer chez lui auprès de son partenaire Gamora, qui est joué par Zoe Saldana À l’écran.

Douze ans plus tard, il a apparemment changé d’avis. Lors d’une scène dans la Maison de la Mort et de la Renaissance, Peter a pris un bain dans un temple spécial aux côtés d’Aradia et de Mors. Les trois se sont rapprochés pour un câlin après que Peter leur ait dit: « Tu es ma maison. » Mors a répondu: « Le vous-qui-étiez est terminé. »