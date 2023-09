Le Seigneur des Anneaux : une nouvelle campagne de fans demande à Warner Bros. l’édition PLUS étendue que Peter Jackson a promise pour le 25e anniversaire

https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/414711/414711_600x315.jpg

Ce 2023, le troisième volet de la saga cinématographique de Le Seigneur des Anneaux fête ses 20 ans, Le Seigneur des Anneaux – Le Retour du Roi – 94 % sont sortis en salles il y a vingt ans et dans trois ans, ce sera le 25e anniversaire du Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau – 91%. Cette date est importante car le réalisateur Peter Jackson a longtemps déclaré qu’à l’occasion du 25e anniversaire, il pourrait révéler au public les scènes qui n’ont pas été incluses dans le montage final ou dans les versions étendues mais qui existent encore dans certains entrepôts de Warner Bros.

Grâce à une vidéo de la chaîne Mythwest Une campagne a commencé qui n’a pas encore assez de succès, mais avec le hashtag #releasethelotr25thcut elle vise à attirer l’attention du studio sur la création d’une version étendue de Le Seigneur des Anneaux cela dépasse de loin les versions étendues des films. Cette campagne est largement inspirée de ce que les fans de Zack Snyder ont fait pour que la version originale de Justice League soit publiée – 41%, qui après deux ans à attirer l’attention sur les réseaux sociaux, ont conduit à la sortie de Justice League de Zack Snyder – 82%.

Arwen et Galadriel dans une scène supprimée du Seigneur des Anneaux (Image : Pinterest)

L’idée est qu’à partir des scènes abandonnées (qui durent plusieurs heures, selon cette vidéo), les films seront adaptés en mini-série, évidemment sous la direction de Peter Jackson. Alors que la campagne démarre, il existe déjà une pétition sur Change.org que vous pouvez signer ici, et où l’intention des fans est expliquée. Vous pouvez le lire ci-dessous :

Bien que Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson soit un chef-d’œuvre du cinéma et compte des centaines de millions de fans à travers le monde, l’énorme quantité de séquences inutilisées générées par la trilogie n’a été révélée que récemment et les fans le réclament. une édition spéciale étendue du 25e anniversaire présentant davantage de ces images. Ces scènes sont loin d’être le waff inutile typique qui est coupé d’autres films, ce sont plutôt des éléments divertissants et importants de drame, d’action et de développement de personnages qui amélioreraient l’histoire et même la rapprocheraient en termes d’exactitude du livre. Le réalisateur Peter Jackson fait également allusion depuis des années à la création d’une telle édition spéciale.

Étant donné que les films sont déjà très longs, cette pétition adopte la proposition de la chaîne YouTube Mythwest que cette édition soit présentée sous la forme d’une mini-série qui sera diffusée en première sur HBO Max (rebaptisée Max), divisant chaque film de la trilogie en un certain nombre de les épisodes doivent inclure plus de scènes inutilisées que la durée d’exécution d’un film ne peut le faire. Inutile de préciser que cette mini-série serait créée sous la direction de Peter Jackson. Warner Brothers peut considérer chaque signature attachée à cette pétition comme une indication de son intérêt à continuer ou à acheter un abonnement à Max si cette édition était publiée.

Scènes supprimées du Seigneur des Anneaux

La demande de Jackson et les anciens commentaires ne garantissent pas que cela se produira, mais nous pouvons au moins fantasmer sur ce que nous verrions si cela se produisait – par exemple, il y avait plus de séquences d’Arwen, y compris un flash-back de sa première rencontre avec un imberbe. Aragorn. De plus, une scène a été filmée dans laquelle Frodon se transforme en une créature ressemblant à Gollum devant Faramir.

Une autre séquence importante qui a été supprimée était Arwen à la bataille du Gouffre de Helm. À l’origine, l’intrigue devait mettre en scène Arwen et Elrond visitant Galadriel en Lothlórien, mais elle a été révisée pour devenir une communication télépathique entre Elrond et Galadriel. Il y avait aussi des scènes dans lesquelles Théoden parle aux troupes avant la bataille du Gouffre de Helm et Eowyn défend les réfugiés dans les grottes scintillantes contre les intrus Uruk-hai.

Certaines scènes supprimées donneraient plus de contexte aux moments clés. Une ligne de dialogue lors de la mort de Saroumane révèle que Grima a empoisonné Théodred. Une autre scène montre Sam utilisant la Lumière d’Eärendil pour dépasser les Observateurs de Cirith Ungol, une partie importante du livre. De plus, une bataille entre Sauron et Aragorn à la Porte Noire devait être montrée, mais a été remplacée par un troll CG car elle était considérée comme irrespectueuse envers Tolkien.

