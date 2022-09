NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

“Le Seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir” est devenu la première la plus regardée d’Amazon Prime Video.

Les débuts de la série télévisée fantastique ont attiré une audience mondiale de plus de 25 millions de téléspectateurs, la plus importante des 15 ans d’histoire de la plateforme de streaming, selon un rapport de Deadline samedi.

“Rings of Power”, basé sur les romans classiques “Le Seigneur des anneaux” de JRR Tolkien, a été présenté jeudi dans 250 pays et territoires.

“Il est en quelque sorte approprié que les histoires de Tolkien – parmi les plus populaires de tous les temps, et ce que beaucoup considèrent comme la véritable origine du genre fantastique – nous aient conduits à ce moment de fierté”, a déclaré Jennifer Salke, responsable des studios Amazon.

“Je suis très reconnaissant à Tolkien Estate – et à nos showrunners JD Payne et Patrick McKay, le producteur exécutif Lindsey Weber, les acteurs et l’équipe technique – pour leurs efforts de collaboration inlassables et leur énergie créative sans bornes. Et ce sont les dizaines de millions de fans qui regardent – clairement aussi passionnés par la Terre du Milieu que nous – qui sont notre véritable mesure de succès.”

La série de huit épisodes a été renouvelée pour une deuxième saison avant la première de l’émission, avec un engagement de cinq saisons qui faisait partie de l’accord lorsque Amazon a acquis les droits du domaine Tolkien en 2017.

“Rings of Power” a été présenté comme le spectacle le plus cher de tous les temps. Selon le magazine Time, Amazon a dépensé 465 millions de dollars pour la première saison et les coûts estimés pour les cinq saisons de la série devraient dépasser 1 milliard de dollars.

Co-créé par Payne et McKay, “Rings of Power” se déroule des milliers d’années avant les événements des livres “Le Hobbit” et “Le Seigneur des Anneaux” de Tolkien, à une époque de paix relative en Terre du Milieu.

L’émission suit un ensemble de personnages, dont certains seront familiers aux fans ainsi qu’aux nouveaux personnages, alors qu’ils “confrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu”, selon une logline pour l’émission.

Le tournage de la première saison a eu lieu en Nouvelle-Zélande, où la trilogie de films “Le Seigneur des anneaux” de Peter Jackson a été filmée.

En 2021, Amazon a annoncé que la production de la deuxième saison serait transférée au Royaume-Uni. Le tournage de la deuxième saison devrait commencer en octobre.

Bien que l’émission ait reçu des critiques majoritairement positives de la part des critiques et ait un score de 86% sur Rotten Tomatoes, son score d’audience actuel se situe à 36%.

Vendredi, Amazon a pris la décision inhabituelle de suspendre les évaluations des utilisateurs pour l’émission. Selon The Hollywood Reporter, la mesure a été prise pour empêcher les “review-bombing”.

Le bombardement d’avis se produit lorsqu’un grand groupe d’utilisateurs ou d’utilisateurs possédant plusieurs comptes laissent des avis négatifs en ligne pour abaisser le score global d’un produit ou d’un service afin de nuire à sa popularité et/ou à ses ventes. La motivation derrière les bombardements de critiques est souvent associée aux problèmes culturels ou politiques perçus du produit plutôt qu’à sa qualité.

Une source d’Amazon a déclaré au point de vente que “les avis sont tenus 72 heures pour aider à éliminer les trolls et pour s’assurer que chaque avis est légitime”. L’initié a ajouté plus tard qu’il s’agissait d’une pratique que la plateforme de streaming avait mise en place cet été pour toutes ses nouvelles émissions.

La nouvelle série “She-Hulk” de Disney + Marvel a récemment été la cible d’un bombardement de critiques présumé sur IMDB lorsque l’émission a reçu un score de 88% des critiques et un score d’audience initial de 36%.