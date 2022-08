Réactions de Twitter à la série télévisée très attendue d’Amazon Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ont a commencé à affluer de gens qui ont déjà regardé les deux premiers épisodes, qui sont ensemble pour tomber ensemble sur Première vidéo le 1er septembre (ou le 2 septembre, selon votre fuseau horaire).

Les critiques ont qualifié ce qu’ils ont vu de “magnifique à regarder,” “grandiose, audacieux et ambitieux” et “une expérience cinématographique.”

L’auteur Neil Gaiman est également intervenu sur la plate-forme de médias sociaux, qualifiant les premiers épisodes de “vraiment, vraiment amusants”.

“Je me souviens d’avoir acheté le Silmarillion quand j’étais écolier quand il a été publié et ce n’était vraiment pas la préquelle que j’espérais”, Gaman a écrit. “C’est le genre de chose que je voulais vivre à l’époque. Je regarderai toute la série quand elle sortira, avec enthousiasme.”

À quoi les fans du Seigneur des Anneaux doivent-ils s’attendre ? Lucy Jamesun producteur vidéo senior du site sœur de CNET, GameSpot, a écrit que “au-delà de quelques hochements de tête effrontés, il n’essaie pas d’être [Peter] La trilogie de Jackson, elle se démarque toute seule.”

“Le regarder, c’est comme retourner dans la Terre du Milieu”, a écrit Devan Cogganrédacteur principal pour Entertainment Weekly.

Alors que la grande majorité des tweets que j’ai repérés étaient positifs, certains laissaient entendre qu’il y avait place à l’amélioration. “The Rings of Power (2 premiers eps) est meilleur que ce que les supports marketing voudraient vous faire croire, mais il reste du travail à faire pour rendre l’intrigue passionnante”, écrit Rob Keyes, directeur éditorial, marque et relations publiques pour Screen Rant, Collider et Comic Book Resources. “Cela semble massif et met bien en place les factions, mais le rythme est désactivé.”

Il y a huit épisodes au total pour The Rings of Power, qui se déroule des milliers d’années avant Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux et met en vedette Morfydd Clark, Robert Aramayo et Markella Kavenagh, entre autres. C’est apparemment le plus cher Série télévisée jamais réalisée.

