Le Seigneur des Anneaux Lego Set au prix de Rs 60 000, Desis veut le vrai ” One Ring ” avec lui

Les fans du Seigneur des Anneaux sont passionnés, et si vous êtes l’un d’entre eux, seriez-vous prêt à débourser 60 000 Rs pour un ensemble LOTR Lego ? Les utilisateurs de Twitter ont été choqués lorsqu’un journaliste a partagé une capture d’écran d’Amazon, où un ensemble Lego sur le thème du Seigneur des Anneaux était au prix de Rs 59 999. Il peut sembler que les gens l’ont également acheté, car au moment de la rédaction de cet article, il n’en reste qu’un seul en stock sur Amazon.

L’ensemble de la tour d’Orthanc est livré avec six étages détaillés, selon la description du produit sur Amazon, remplis de trappes, de potions et d’ingrédients pour les fabriquer, d’un escalier pliable et al. Cependant, la plupart des utilisateurs de Twitter ont toujours trouvé le coût discordant et ont suggéré qu’avec cet argent, des livres ou un vélo, ou même un FD serait un meilleur choix. Un autre a déclaré que seul le véritable anneau de Sauron fourni avec l’ensemble Lego pouvait justifier ce prix.

C’est quoi ce prix ? pic.twitter.com/2QEPZ2eriD — Shiv Aroor (@ShivAroor) 21 août 2022

iss jouet se achha parents bacho ko aapki livre dila de – Prasad Kumbhar (@PrasadK66384740) 21 août 2022

Obtenez-vous l’anneau réel de Sauron avec? – Aditya Ganguly MBBS MD Interniste (@AdiG1993) 21 août 2022

Lego se achha FD karwana hai.। Intérêt pour Milega.। — Danseur de discours✒️ (@vichitragyaani) 21 août 2022

— Hétal (@heyytal) 21 août 2022

Construire l’Orthanc la tour d’Isengard, pour de vrai, sera probablement moins cher. — AgentK (@navaneed86) 21 août 2022

Vélo khareed lenge yaar – Sans nom (@ Abhisekh34) 21 août 2022

Wah Bhai Wah ! maximum 400 roupies ka plastique ek ghar ki prix mein wah ! Les Blancs de Jio https://t.co/S95psZ9q6S pic.twitter.com/G8SUJWfMmj – V Ranga (@vansh_ranga) 21 août 2022

Pour les fans de LoTR, la série très attendue Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir sera diffusée en exclusivité sur Prime Video dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde. L’histoire légendaire du Second Age de la Terre du Milieu de JRR Tolkien occupe le devant de la scène dans ce drame épique qui se déroule des milliers d’années avant les événements des livres Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux.

Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir est prêt à commencer à être diffusé à partir du 2 septembre dans plusieurs langues du monde entier, dont l’anglais, l’hindi, le tamoul, le télougou, le malayalam et le kannada.

