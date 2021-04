L’émission télévisée « Le Seigneur des Anneaux » d’Amazon s’annonce comme une entreprise coûteuse pour l’entreprise de technologie.

Vendredi, le ministre néo-zélandais du développement économique et du tourisme a révélé que le drame fantastique serait l’une des séries télévisées les plus coûteuses jamais réalisées, son prix de la saison 1 s’élevant à environ 465 millions de dollars.

« Mais ce que je peux vous dire, c’est qu’Amazon va dépenser environ 650 millions de dollars rien que pour la première saison », Stuart Nash a déclaré à Morning Report. Le chiffre qu’il a fourni était en monnaie locale.

Le chiffre de production est énorme et probablement la plus grosse somme qu’un studio a dépensé pour produire une seule saison de télévision. A titre de comparaison, « Game of Thrones » de HBO coûte environ 100 millions de dollars par saison. Les épisodes de la première saison coûtent environ 6 millions de dollars chacun et sont finalement passés à environ 15 millions de dollars à la saison huit.

Amazon a déboursé environ 250 millions de dollars pour les droits sur la propriété Tolkien en 2017.

« Ce sera la plus grande série télévisée jamais réalisée », a déclaré Nash.

Les chiffres, publiés dans le cadre de la loi sur l’information officielle du gouvernement néo-zélandais, étaient les premiers rapporté par le point de vente néo-zélandais Stuff. Son rapport indiquait qu’Amazon envisageait de filmer cinq saisons dans le pays et éventuellement de produire une série dérivée.

Les dépenses d’Amazon en Nouvelle-Zélande entraîneront une réduction d’impôt d’environ 114 millions de dollars et ont été signalées comme un «risque financier important» par le Trésor du pays. Il n’y a pas de plafond sur le montant autorisé à dépenser par Amazon et, par conséquent, la Nouvelle-Zélande pourrait devoir payer des centaines de millions de dollars pour aider à subventionner le projet.

Cependant, la production apportera probablement un important coup de pouce financier à l’économie locale, car Amazon paie la main-d’œuvre locale, les hôtels et la nourriture, entre autres. Ensuite, il y a la future bosse du tourisme. Les trilogies cinématographiques «Le Seigneur des Anneaux» et «Hobbit» de Peter Jackson ont été une grande aubaine pour la Nouvelle-Zélande, car elles ont amené des voyageurs du monde entier.

La série « Le Seigneur des Anneaux » est actuellement en production et devrait faire ses débuts fin 2021.