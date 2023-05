Nina Jankowicz a blâmé les mensonges médiatiques « destructeurs » pour la chute de son « ministère de la Vérité »

L’ancienne chef du « Conseil de gouvernance de la désinformation » de l’administration Joe Biden, Nina Jankowicz, a poursuivi Fox News pour diffamation, affirmant que les informations du média avaient nui à sa réputation et menacé sa sécurité.

Dans une plainte déposée plus tôt cette semaine, Jankowicz a accusé Fox d’avoir créé un « récit d’intimidation fabriqué » à son sujet dans plus de 300 segments télévisés l’année dernière, y compris des affirmations selon lesquelles elle « destiné à censurer le discours des Américains » dans son rôle au sein du comité de désinformation, qui a été rapidement fermé peu de temps après sa création en 2022.

« La couverture de Jankowicz par Fox n’était ni une nouvelle ni un commentaire politique ; c’était un divertissement bon marché et facile, sans lien avec les faits, conçu pour faire croire aux consommateurs que Jankowicz pouvait et supprimerait leur discours », dit le procès.















Jankowicz a poursuivi en affirmant que le projet de désinformation avait été interrompu par la Maison Blanche « à la suite des fausses déclarations de Fox et du harcèlement qui en a résulté », qui, selon elle, s’est poursuivie même après sa démission du conseil d’administration en mai dernier. Ce harcèlement a inclus des menaces de violence, a affirmé le procès, alléguant également que « Les messages menaçants et harcelants et les publications sur les réseaux sociaux sont généralement liés à la couverture de Jankowicz par Fox. »

« Le déluge de menaces et de harcèlement constitue une menace réelle pour la sécurité de Jankowicz et de sa famille, provoquant une détresse grave et prévisible », il a ajouté.

Cependant, la poursuite en diffamation peut avoir une pente raide à gravir, car les plaignants dans de tels cas sont tenus de prouver qu’une partie a non seulement fait de fausses déclarations, mais l’a fait avec « malice, » ou répandre sciemment des mensonges au mépris de la vérité.

Fox a récemment accepté de régler une autre plainte en diffamation déposée par Dominion Voting Systems, qui a accusé le point de vente d’avoir fait de fausses déclarations au sujet de ses machines à voter lors de la course présidentielle de 2020. L’affaire a été réglée à l’amiable en avril et a coûté à Fox près de 800 millions de dollars, un coup dur pour l’entreprise.















Le Conseil de gouvernance de la désinformation a été créé par le Département de la sécurité intérieure apparemment pour surveiller le flux de fausses informations présumées provenant d’États étrangers et « organisations criminelles transnationales ». Alors que les responsables ont insisté sur le fait que l’agence n’aurait pas le pouvoir de censurer les Américains ou de suivre leur discours, la création du conseil a déclenché un tollé public, les critiques le comparant au « ministère de la Vérité » dans la dystopie de « 1984 » de George Orwell.

Quatre mois après sa première annonce, le DHS a définitivement dissous le conseil en août dernier. Cependant, des documents divulgués obtenus par l’Intercept montrent que la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), un organisme au sein du DHS, est toujours engagée dans la lutte contre les soi-disant « désinformation, » notamment en ordonnant aux plateformes de médias sociaux de censurer certains récits anti-establishment.