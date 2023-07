Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un pair conservateur et ancien ministre a qualifié une « aile importante et importante » de son propre parti de « complètement et totalement folle ».

Lord Vaizey, qui a été secrétaire à la culture de David Cameron, a appelé les députés conservateurs à cesser de « frapper » sur les réductions d’impôts et a déclaré que les appels étaient « totalement loufoques ».

Il a souligné une « obsession » de certains députés conservateurs pour la baisse des impôts, les accusant de « méconnaissance de l’histoire ».

« C’est totalement fou, cette obsession complète d’une aile du Parti conservateur, que vous devriez réduire les impôts », a déclaré Lord Vaizey. « C’est une aile importante et considérable qui est complètement et totalement folle », a-t-il ajouté.

Ses commentaires sont intervenus après que Jeremy Hunt ait pratiquement exclu toute réduction d’impôt avant les prochaines élections générales, qui devraient se tenir l’année prochaine.

Le chancelier a déclaré qu’il « n’acceptera pas les réductions d’impôts si elles rendent la lutte contre l’inflation plus difficile ». M. Hunt a dit LeFinancial Times: « Si nous devions injecter des milliards de livres de demande supplémentaire dans l’économie alors que l’inflation est déjà trop élevée, cela signifierait que la politique budgétaire irait à l’encontre de la politique monétaire. »

Ses commentaires décevront les députés d’arrière-ban conservateurs qui ont fait campagne pour une baisse des impôts. Selon les plans actuels, le fardeau fiscal devrait atteindre son niveau le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale d’ici 2027-28.

Mais, s’exprimant sur Politics Live de la BBC, Lord Vaizey a déclaré que la réduction des impôts « ne ferait pas de différence matérielle dans la vie des travailleurs ».

Lord Vaizey a déclaré que Margaret Thatcher « avait augmenté les impôts au cours de son premier mandat pour stabiliser l’économie » (Jean Laurent)

Il a ajouté: «Ce qui aidera les travailleurs, ce sera de réduire l’inflation, de voir à un moment donné, espérons-le, un plafonnement des taux d’intérêt et une baisse des taux d’intérêt.

« C’est une lecture complètement erronée de l’histoire, je ne sais pas pourquoi ils en parlent. »

Lord Vaizey a pointé du doigt l’ancienne première ministre conservatrice Margaret Thatcher, qui « a augmenté les impôts lors de son premier mandat pour stabiliser l’économie ».

« Certaines personnes pensent que cela a causé beaucoup de dommages économiques, mais elle l’a fait et elle n’a réduit les impôts que lorsqu’elle a estimé qu’il était sûr de le faire », a-t-il ajouté.

Lord Vaizey a également répondu aux appels du leader conservateur du Brexite George Eustice pour que Rishi Sunak négocie des accords avec des pays européens offrant des visas de travail aux jeunes. M. Eustice a admis que le Royaume-Uni avait besoin de plus de travailleurs de l’UE pour atténuer les pénuries de main-d’œuvre et freiner l’inflation.

Lord Vaizey a déclaré: «Bienvenue à nouveau, nous sommes de retour avec l’aile folle du Parti conservateur.

« Ils nous ont promis que le Brexit allait être un nirvana absolu… devinez quoi, nous avons besoin de gens de l’UE pour venir travailler ici.

« Devinez quoi, beaucoup de Britanniques aimeraient travailler dans l’UE et peut-être même prendre leur retraite dans l’UE.

«George Eustice vient effectivement de proposer la libre circulation des personnes mais avec des boutons bureaucratiques.

« Nous retournons vers le futur et c’est tellement frustrant. »