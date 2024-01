« Le Seigneur bénit tout le monde » | Registre national catholique

Le pape François a répondu publiquement aux questions sur la déclaration du Vatican sur les bénédictions pour les couples de même sexe pour la première fois lors d’une interview télévisée dimanche soir.

Lors d’une apparition dans un talk-show italien le 14 janvier, on a demandé au pape de 87 ans s’il « se sentait seul » après la publication de Supplicans Fiducia s’est heurté à une certaine résistance.

« Parfois, les décisions ne sont pas acceptées », a répondu le pape François. “Mais dans la plupart des cas, quand on n’accepte pas une décision, c’est parce qu’on ne comprend pas.”

Le Pape a souligné que « le Seigneur bénit tout le monde » et qu’une bénédiction est une invitation à engager une conversation « pour voir quel est le chemin que le Seigneur leur propose ».

« Le Seigneur bénit tous ceux qui sont capables d’être baptisés, c’est-à-dire toute personne », a répété François.

« Mais nous devons les prendre par la main et les aider à s’engager dans cette voie, et non les condamner dès le début », a-t-il ajouté. « Et c’est là le travail pastoral de l’Église. C’est un travail très important pour les confesseurs.

Dans sa déclaration du 18 décembre, le Dicastère du Vatican pour la Doctrine de la Foi a autorisé les prêtres à offrir des bénédictions non liturgiques aux couples en situation « irrégulière », y compris les couples de même sexe, notant « qu’elle offre une contribution spécifique et innovante à la sens pastoral des bénédictions, permettant un élargissement et un enrichissement de la compréhension classique des bénédictions.

À la suite de réactions négatives généralisées de la part des conférences épiscopales d’Afrique et d’Europe de l’Est, et de vives dénonciations de la part de certains prélats de haut rang de l’Église, le bureau de la doctrine du Vatican a publié le 4 janvier un communiqué de presse de cinq pages pour apporter des éclaircissements sur le document, écrivant que son application cela dépendra « des contextes locaux et du discernement de chaque évêque diocésain avec son diocèse ».

Parler au programme italien Che Tempo Che Fa Par liaison vidéo depuis sa résidence de la Cité du Vatican, le pape a déclaré que lorsque quelqu’un n’est pas d’accord avec une décision, il doit exprimer ses préoccupations dans le cadre d’une « discussion fraternelle ».

“Le danger, c’est que lorsque je n’aime pas quelque chose et que je le mets dans mon cœur, je deviens un résistant et j’arrive à de vilaines conclusions”, a déclaré le pape François. “C’est ce qui s’est produit avec cette dernière décision de bénir tout le monde.”

Le pape François a également répondu aux questions sur la déclaration sur les bénédictions pour les personnes de même sexe lors d’une réunion à huis clos avec 800 prêtres du diocèse de Rome à l’archibasilique Saint-Jean-de-Latran samedi matin.

Selon le média Vatican News, le pape a déclaré que la doctrine de l’Église sur le sacrement du mariage entre un homme et une femme n’a pas changé et que « les gens sont une bénédiction et non un péché ».

D’autres médias italiens, dont la chaîne d’information italienne Sky TG24, ont rapporté que le pape François avait déclaré aux prêtres qu’une organisation LGBT ne peut pas être bénie, mais que les gens peuvent toujours être bénis et que la déclaration ne sera pas appliquée en Afrique « parce que la culture ne accepte-le.”

Le cardinal Angelo De Donatis, vicaire de Rome, a déclaré à la chaîne de télévision italienne Rai News 24 : « Répondant aux demandes d’un cardinal africain, le Pontife a clarifié la situation : l’intention de la déclaration est de bénir les gens. »