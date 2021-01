Un nouveau rapport publié par Recherche de contrepoint, affirme que le marché des appareils portables continue de croître rapidement. Les dernières recherches montrent que 52% des appareils portables au troisième trimestre 2020 étaient des appareils portables. Les montres connectées et les trackers de fitness représentaient 41%. Les vêtements de peau, les vêtements corporels et les lunettes représentaient la part restante de 7%.



Source: Counterpoint Research. * Comprend les smartwatches et les bracelets.

À elle seule, la catégorie des appareils portables a augmenté de 83% par rapport à 2019. Au total, 238 millions d’unités hearables ont été vendues l’année dernière.

La tendance à retirer les prises et les écouteurs des appareils et des boîtiers devient un moteur majeur de la croissance du segment TWS […] Cela contribue également à ce que la consommation de médias mobiles continue de croître, faisant de TWS le prochain accessoire indispensable. » – Liz Lee, analyste principale de Counterpoint Research

Les montres connectées, quant à elles, ont connu une croissance étouffante vers la fin de 2020, mais devraient connaître une légère hausse en 2021. L’analyste principal Sujeong Lim a déclaré: «La normalisation des économies associée à un intérêt accru pour la santé et la forme physique aidera le marché des montres intelligentes à se développer. » Si le prix de vente des smartwatches baisse régulièrement, Lim prédit que le segment continuera de croître.

Pour en revenir aux appareils portables, Apple était toujours en tête au troisième trimestre 2020 avec 29% de part de marché. Xiaomi est arrivé deuxième avec 13% et Samsung est un troisième éloigné avec 5%.

Cinq des dix plus grandes marques ont vendu des appareils portables TWS économiques avec des prix inférieurs à 50 $. Les appareils auditifs deviennent de plus en plus abordables et continueront de croître en part de marché, comme le montre Xiaomi étant à la deuxième place. Realme détient actuellement 2% des parts au troisième trimestre 2020, mais les analystes estiment que la forte présence en ligne de la marque et son histoire avec l’explosion de la part de marché des smartphones pourraient également refléter les technologies portables.

