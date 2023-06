Le sédatif animal ajoute de la souffrance à la crise des opioïdes

WASHINGTON –

Un sédatif animal puissant dans l’approvisionnement en drogues illicites complique la réponse américaine à la crise des opioïdes, en brouillant les méthodes de longue date pour inverser les surdoses et traiter la dépendance.

La xylazine peut provoquer de graves blessures cutanées, mais il n’est pas encore clair si cela entraîne davantage de décès – comme le suggèrent des responsables à Washington – selon des professionnels de la santé et des forces de l’ordre en première ligne des efforts dans le New Jersey, New York et Pennsylvanie. En fait, les premières données suggèrent que le médicament pourrait, par inadvertance, diluer les effets du fentanyl, l’opioïde synthétique à l’origine de la plupart des décès par surdose.

Il existe cependant un large consensus sur le fait que beaucoup plus d’informations sont nécessaires pour comprendre l’impact de la xylazine, pour trouver des moyens de perturber les approvisionnements illégaux et pour développer des médicaments pour inverser ses effets.

« Nous ne savons pas si la xylazine augmente le risque de surdosage ou réduit le risque de surdosage », a déclaré le Dr Lewis Nelson de la Rutgers New Jersey Medical School, qui conseille les régulateurs fédéraux sur la sécurité des médicaments. « Tout ce que nous savons, c’est qu’il y a beaucoup de gens qui prennent de la xylazine et que beaucoup d’entre eux meurent, mais cela ne signifie pas que la xylazine le fait. »

Dans presque tous les cas, la xylazine – un médicament pour sédatif des chevaux et d’autres animaux – est ajoutée au fentanyl, le puissant opioïde qui peut être mortel même en petites quantités. Certains utilisateurs disent que la combinaison, surnommée « tranq » ou « tranq dope », donne un high de plus longue durée, plus comme l’héroïne, qui a été largement remplacée par le fentanyl sur les marchés de la drogue aux États-Unis.

Comme d’autres agents de coupe, la xylazine profite aux revendeurs : elle est souvent moins chère et plus facile à obtenir que le fentanyl. Les sites Web chinois vendent un kilogramme entre 6 $ et 20 $, sans ordonnance. Les produits chimiques utilisés pour produire du fentanyl peuvent coûter 75 $ ou plus par kilogramme.

« Personne n’a demandé de xylazine dans l’approvisionnement en médicaments », a déclaré Sarah Laurel, fondatrice de Savage Sisters, un groupe de sensibilisation de Philadelphie. « Avant que quiconque ne le sache, la communauté en dépendait chimiquement. Alors maintenant, oui, les gens le recherchent. »

Depuis une vitrine du quartier de Kensington à Philadelphie, le groupe de Laurel fournit les premiers soins, des douches, des vêtements et des collations aux personnes qui consomment de la drogue.

Les effets de la xylazine sont faciles à repérer : les utilisateurs éprouvent un état léthargique, semblable à la transe et parfois s’évanouissent, s’exposant au vol ou à l’agression.

« C’est une réaction retardée, je pourrais marcher dans la rue, c’est 45 minutes plus tard », explique Dominic Rodriguez, qui est sans abri et lutte contre la dépendance. « Puis je me réveille, essayant de reconstituer ce qui s’est passé. »

Les régulateurs américains ont approuvé la xylazine en 1971 pour endormir les animaux à des fins chirurgicales, dentaires et de manipulation.

Chez l’homme, le médicament peut provoquer une chute du rythme respiratoire et cardiaque. Il est également lié à de graves ulcères et abcès cutanés, qui peuvent entraîner des infections, la pourriture des tissus et des amputations. Les experts ne s’entendent pas sur la cause exacte des blessures, qui sont beaucoup plus profondes que celles observées avec d’autres médicaments injectables.

À Philadelphie, l’introduction du médicament a créé une foule de nouveaux défis.

La naloxone, un médicament utilisé pour raviver les personnes qui ont cessé de respirer, n’inverse pas les effets de la xylazine. Les responsables de Philadelphie soulignent que la naloxone doit toujours être administrée dans tous les cas de surdosage suspecté, car la xylazine est presque toujours associée au fentanyl.

En l’absence de médicament d’inversion approuvé pour la xylazine, le groupe Savage Sisters s’est mis à transporter des réservoirs d’oxygène pour aider à faire revivre les gens.

Pendant ce temps, une camionnette itinérante composée d’agents de santé locaux et d’employés de la ville vise à traiter les plaies cutanées avant qu’elles ne nécessitent une hospitalisation.

Les blessures peuvent rendre plus difficile l’accès des personnes aux programmes de traitement de la toxicomanie, qui n’ont généralement pas l’expertise nécessaire pour traiter les lésions profondes qui peuvent exposer les tissus et les os.

« Si vous avez quelqu’un qui est prêt à venir se faire soigner, vous voulez vraiment agir rapidement », a déclaré Jill Bowen, qui dirige le département de santé comportementale de Philadelphie.

La ville a récemment lancé un programme pilote dans lequel les hôpitaux traitent les patients pour des blessures, puis les transfèrent directement vers un traitement de la toxicomanie.

La xylazine peut créer une dépendance et les patients qui arrêtent de la prendre signalent de graves symptômes de sevrage, notamment de l’anxiété et de la détresse. Il n’y a pas de traitement approuvé, mais les médecins utilisent la clonidine, un médicament antihypertenseur, qui est parfois prescrit pour l’anxiété.

En avril, des responsables fédéraux ont déclaré que le fentanyl contenant de la xylazine était une « menace émergente », soulignant les problèmes à Philadelphie et dans d’autres villes du nord-est. Les tests sont loin d’être uniformes, mais la drogue a été détectée dans les 50 États et semble se déplacer vers l’ouest, comme les vagues précédentes de consommation de drogue.

Les responsables décrivent le bilan de la drogue en termes et statistiques austères : les surdoses mortelles impliquant la xylazine ont augmenté de plus de 1 200 % entre 2018 et 2021. Mais cela reflète en grande partie l’augmentation des tests, car la plupart des médecins légistes ne recherchaient pas la drogue jusqu’à récemment.

« Ce qu’il fait, c’est rendre la drogue la plus meurtrière que nous ayons jamais vue, le fentanyl, encore plus meurtrière », a déclaré Anne Milgram, chef de la Drug Enforcement Administration, aux participants lors d’une récente conférence.

Mais ceux qui ont étudié le problème de près n’en sont pas si sûrs.

L’une des seules études portant sur la question est parvenue à une conclusion surprenante : les personnes qui ont fait une surdose d’une combinaison de fentanyl et de xylazine ont eu des résultats « significativement moins graves » que celles qui prenaient du fentanyl seul.

C’était le contraire de ce à quoi s’attendaient le Dr Jennifer Love et ses collègues, étant donné les effets dangereux de la xylazine sur la respiration. Mais leur analyse de plus de 320 patients en surdose ayant reçu des soins d’urgence a révélé des taux inférieurs d’arrêt cardiaque et de coma lorsque la xylazine était impliquée.

Love, médecin urgentiste à l’hôpital Mount Sinai de New York, a suggéré que la xylazine pourrait réduire la quantité de fentanyl dans chaque dose. Elle a souligné qu’il ne s’agissait que d’une explication possible et que des recherches supplémentaires étaient nécessaires sur les effets à long terme de la xylazine. Elle a également noté que l’étude n’a pas suivi les effets en aval de la xylazine qui pourraient être mortels, y compris les infections cutanées et les amputations.

Mais des indices selon lesquels la xylazine pourrait atténuer les surdoses mortelles apparaissent ailleurs.

Dans le New Jersey, environ un tiers de l’approvisionnement en opioïdes contient de la xylazine, d’après des tests sur l’attirail de consommation de drogue. Mais moins de huit pour cent des surdoses mortelles impliquaient la xylazine en 2021, la dernière année avec des données complètes.

Le capitaine de police Jason Piotrowski, qui supervise l’analyse des données de l’État sur les drogues, a déclaré que la capacité de la xylazine à prolonger l’effet high des utilisateurs pourrait être un facteur expliquant pourquoi elle se manifeste moins que prévu dans les surdoses mortelles.

« Si la xylazine dure plus longtemps et c’est pourquoi les gens l’utilisent, ils n’auront pas besoin d’autant de doses », a-t-il déclaré. « Alors maintenant, leur exposition au fentanyl, plus mortel, diminue. »

Comme d’autres experts, Piotrowski a souligné qu’il ne s’agit que d’une théorie et que l’impact de la xylazine est loin d’être clair.

Les responsables de Philadelphie ne voient aucun avantage au médicament.

« Je ne vois franchement pas un côté positif à la xylazine », a déclaré le Dr Cheryl Bettigole, commissaire à la santé de la ville. « Cela semble augmenter le risque de surdosage et cela provoque ces blessures graves et débilitantes qui interfèrent avec la capacité des gens à suivre un traitement. »

Le bilan annuel des surdoses mortelles à Philadelphie a augmenté de 14 % depuis que la xylazine est devenue une part importante du marché local de la drogue vers 2018. En 2021, la ville a signalé 1 276 décès par surdose. Bettigole s’attend à ce que les chiffres finaux de 2022 montrent une nouvelle augmentation.

Plus de 90% des opioïdes testés en laboratoire à Philadelphie contiennent de la xylazine, selon les chiffres de la ville.

Alors même que Savage Sisters et d’autres défenseurs font face au bilan de la xylazine, ils voient circuler de nouveaux médicaments, notamment les nitazènes, un opioïde synthétique qui peut être encore plus puissant que le fentanyl.

Un mélange changeant d’opioïdes, de stimulants et de sédatifs en est venu à définir l’épidémie de drogue aux États-Unis, rendant plus difficile la gestion d’une crise qui fait désormais plus de 100 000 morts par an.

L’administration Biden et le Congrès envisagent des changements pour tenter de limiter la prescription et la distribution de xylazine.

Mais les restrictions passées n’ont pas résolu le problème : lorsque les régulateurs ont réprimé les analgésiques comme l’OxyContin, les gens se sont largement tournés vers l’héroïne puis le fentanyl.

« Nous avons d’abord eu des pilules, puis nous avons eu de l’héroïne et ensuite nous avons eu du fentanyl », a déclaré Piotrowski. « Maintenant, nous avons tout. Et la xylazine n’est qu’une partie de cela. »

