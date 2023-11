Le secteur technologique ukrainien prospère malgré l’invasion russe

Le matin du 24 février 2022, la Russie a déclenché son invasion à grande échelle de l’Ukraine. Des bombes sont tombées sur Kiev, des missiles ont touché des aéroports à travers le pays et des chars ont traversé la frontière. Mais l’entrepreneur britannique Andy Baynes était prêt.

« Il était clair que quelque chose allait se produire, même si j’admets que la gravité des actions de la Russie était choquante. La première priorité de mon équipe était de mettre mes employés en sécurité, ainsi que leurs familles. Nous pourrions alors nous concentrer sur la viabilité à long terme de notre entreprise », a-t-il déclaré.

Baynes est un ancien cadre d’Apple, Nest et Google, qui a cofondé GT en tant que PDG en 2019. La société a réuni ses amis et anciens collègues pour fournir un développement de produits de bout en bout, ainsi que des services de données, aux clients du monde entier. le monde.

Mais ce matin de février, le plus grand projet auquel GT était confronté était de mettre les employés de l’entreprise en sécurité. En quelques jours, environ la moitié des employés de Baynes ont traversé la frontière vers la Pologne, GT prenant en charge leur transport et leur hébergement. C’est une histoire reprise par des centaines d’autres entreprises du secteur informatique et technologique ukrainien, et on pourrait imaginer que cette perturbation se serait avérée fatale à leurs opérations individuelles et à l’industrie dans son ensemble.

Cela n’a pas été le cas. Cela fait plus d’un an et, même si la guerre continue, l’économie du pays continue de fonctionner, notamment le secteur informatique. Grâce à la sécurité de ses employés, Baynes a pu non seulement stabiliser les opérations de son entreprise, mais également améliorer ses performances.



Baynes a ouvert un nouveau bureau à Cracovie, la deuxième plus grande ville de Pologne et proche de l’Ukraine. Elle servait de plaque tournante pour ses employés qui avaient traversé la frontière. GT a augmenté ses effectifs de 50 pour cent et a reversé une grande partie de ses bénéfices à la défense ukrainienne. Les bonnes performances continues de l’entreprise témoignent de l’endurance de Baynes et de son équipe ; il illustre également le secteur informatique/technologique ukrainien.

« GT a pu perdurer grâce avant tout aux compétences exceptionnelles de ses collaborateurs. Ils mettent en valeur le potentiel du secteur technologique ukrainien. Nous poursuivons notre croissance malgré une guerre à grande échelle, [so] imaginez simplement ce que nous pourrons réaliser une fois la paix revenue », a déclaré Baynes.

L’adaptabilité et le talent de l’Ukraine

L’Ukraine reste très ouverte aux affaires. GT et des entreprises comme elle se sont adaptées aux défis auxquels le pays est confronté en s’éloignant de plus en plus et en s’associant à des organisations non gouvernementales (ONG) pour soutenir les réfugiés et les forces armées. Ces initiatives ne se sont pas traduites par une augmentation significative des coûts pour les investisseurs.

Les nouvelles embauches ont légèrement diminué, d’environ 10 pour cent, mais le vivier de recrutement reste dynamique avec des profils sur des sites de recrutement comme djinni.com multipliés par deux. Le classement mondial des universités du Times Higher Education présente 10 universités ukrainiennes réputées pour leur enseignement technique, et la participation aux matières STEM est supérieure à la moyenne mondiale.

« L’excellence technologique de l’Ukraine repose sur un certain nombre de facteurs. Le facteur le plus important est le talent. L’Ukraine produit chaque année des dizaines de milliers de diplômés en technologie qualifiés », a déclaré Peter Dickinson, rédacteur en chef du magazine Business Ukraine.

Son compatriote britannique, Dickinson est également l’un des principaux ambassadeurs économiques d’Ukraine. En 2022, il a reçu l’Ordre présidentiel du mérite, l’une des plus hautes distinctions d’Ukraine, en reconnaissance de sa contribution à l’économie ukrainienne.

« La société ukrainienne adopte très rapidement les nouvelles technologies et s’est radicalement modernisée au cours des trois dernières décennies d’indépendance post-soviétique. Il existe une culture profondément ancrée de l’adoption de la technologie qui alimente la créativité informatique », a déclaré Dickinson.

« L’adaptabilité a été le mot d’ordre pour les entreprises informatiques en Ukraine en temps de guerre. Beaucoup ont continué à fonctionner même avec des membres du personnel dispersés dans toute l’UE ou au-delà. Cela a permis de croître malgré les énormes défis pratiques et psychologiques de la guerre », a-t-il ajouté.

Attendez-vous à une aube radieuse pour l’Ukraine

Le secteur informatique ukrainien a représenté un segment de plus en plus important de l’économie pendant plus d’une décennie jusqu’en 2022. Il constitue une source majeure de revenus étrangers (12 % des exportations ukrainiennes) et un important contributeur au PIB. Non seulement cela contribue directement aux coffres du pays, mais cela a également créé une nouvelle classe moyenne qui, à son tour, investit dans les secteurs de l’immobilier, de la vente au détail et de l’hôtellerie ; c’est la pierre angulaire de l’avenir de l’Ukraine.

Le Fonds monétaire international (FMI) a récemment annoncé qu’il accorderait un prêt de 15,6 milliards de dollars (12,8 milliards de livres sterling) à l’Ukraine, la première fois que l’organisation accorde un prêt à un pays en guerre. À peine connu pour être un dépensier exagéré, la décision du fonds met en évidence une chose : L’Ukraine a un brillant avenir. Le secteur informatique et technologique du pays a joué un rôle de référence pour son économie et devrait continuer de l’être après la fin des hostilités.

«Le secteur informatique est probablement l’opportunité d’investissement la plus attractive en Ukraine aujourd’hui, mais ce n’est plus un secret. Cela vaut la peine de s’intéresser aux nouvelles startups. En particulier, il est probable que la technologie militaire ukrainienne suscitera un énorme intérêt mondial dans les années à venir et ce segment de l’industrie pourrait offrir des gains intéressants. Le pays sera reconstruit dans une perspective de technologies numériques et deviendra un haut lieu de l’innovation technologique », a déclaré Dickinson.

Quant à Baynes, même si la fin de la guerre ne peut pas arriver assez tôt, il reste prêt à relever tous les défis qui se présenteront en 2023. Ses employés sont en sécurité et GT envisage de nouvelles opportunités. Malgré tout, il garde un sentiment d’optimisme.

« Chaque fois que je repense à ce matin de février, je suis réconforté par la façon dont mon équipe a enduré. GT a prospéré malgré la guerre et je suis convaincu que nous, ainsi que le reste du secteur informatique et technologique ukrainien, aurons beaucoup à offrir au monde après la fin du conflit. Président [Volodymyr] Zelensky a dit un jour que « la lumière vaincra les ténèbres » ; En ce moment, je pense que l’aube se lève », a déclaré Baynes.

Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne proviennent pas nécessairement du Kyiv Post.