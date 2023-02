Le secteur public choyé mettra la nation à genoux – les principales raisons sont la cupidité et l’égoïsme

Les ENSEIGNANTS en Angleterre travaillent moins d’heures que presque tous les autres en Europe, selon une enquête.

Et ils travailleront encore moins cette année, car ils sont en grève. De nouveau.

Les enseignants savent que leurs grèves mettent l’économie à l’arrêt Crédit : Fonctionnalités Rex

Et nos infirmières perçoivent déjà environ le salaire moyen d’un emploi au Royaume-Uni Crédit : Fonctionnalités Rex

Toutes les grèves sont perturbatrices. Mais lorsque les enseignants font la grève, l’économie s’arrête brutalement.

Ils le savent. C’est pourquoi ils le font.

Sont-ils donc mal payés ? Tu plaisantes.

Les enseignants britanniques sont les septièmes les mieux payés au monde, selon l’enquête de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Avec 15 ans d’expérience, ajoute l’étude, ils gagneront beaucoup plus que leurs homologues en France, en Espagne, en Italie, en Nouvelle-Zélande et en Norvège.

L’enquête indique également qu’ils travaillent moins d’heures que les enseignants dans TOUS les pays du monde développé, à l’exception du Luxembourg.

Et il n’y a qu’environ trois écoles au Luxembourg, où l’on apprend aux enfants à faire des tampons toute la journée. Probablement.

Alors pourquoi nos professeurs se moquent-ils ? Eh bien, ils disent avoir été confrontés à une réduction des salaires « en termes réels ». Les prix ont fortement augmenté. Vous avez remarqué, non ?

Merci pour votre explication, Mademoiselle. Ça s’appelle INFLATION. Et si le gouvernement cède et paie les enseignants plus que les cinq pour cent qui leur ont été offerts, cela aggravera l’inflation, n’est-ce pas ? Pire pour tout le monde.

Mais les professeurs se fichent des autres. Il est difficile de croire qu’ils s’intéressent aux enfants non plus.

Beaucoup trop de jeunes, en particulier dans le secteur primaire, n’ont pratiquement pas été scolarisés pendant la pandémie.

Les fonctionnaires ont également décidé de prendre congé aujourd’hui. Bien que je ne sois pas sûr que quelqu’un l’ait remarqué. C’est un autre groupe qui balançait la tête pendant Covid.

Un secteur public choyé ne cesse de réclamer plus d’argent pour moins de travail.

Des retraites généreuses

Les infirmières ont également voté la grève. Nos infirmières sont loin d’être aussi bien payées que les enseignants.

Mais elles gagnent toujours beaucoup plus que les infirmières en France et en Italie.

L’idée que notre personnel du NHS est particulièrement mal traité dans le monde développé est de la foutaise.

Nos infirmières gagnent environ le salaire moyen pour un emploi au Royaume-Uni. Cela me semble être à peu près juste.

Alors pourquoi toutes ces grèves ? Eh bien, nous avons une crise du coût de la vie.

Dans l’ensemble, lorsque les gens du secteur privé font face à une crise du coût de la vie, ils se serrent la ceinture et s’abstiennent.

Lorsque les gens du secteur public sont confrontés à la même chose, ils demandent plus d’argent et l’obtiennent généralement. Et quand ils ne le font pas, ils frappent.

Peu importe les autres énormes avantages qu’ils obtiennent en tant que fonctionnaires.

Des pensions très généreuses et souvent une semaine de travail plus courte parmi eux.

Ils sont également en grève parce que les syndicats détestent le gouvernement actuel et veulent faire passer le message que les méchants conservateurs paient tout le monde une misère.

Je n’aime pas non plus le gouvernement actuel. Mais ce n’est pas vrai.

Les travailleurs du secteur public mettent ce pays à genoux. Et les principales raisons sont la cupidité et l’égoïsme.

Prions pour que le gouvernement reste ferme. Cédez maintenant et il y aura plus de misère juste au coin de la rue.

WONG s’est trompé

La ministre AUSTRALIENNE des Affaires étrangères, Penny Wong, nous a fait la leçon.

Elle a déclaré que la Grande-Bretagne devait affronter son héritage colonial dans sa région du monde.

La ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong semble se concentrer uniquement sur les aspects négatifs de l’héritage britannique pour son pays Crédit : AP

D’ACCORD. Faisons un peu de confrontation, alors.

Sans notre héritage colonial, Penny, votre pays ne ferait pas partie du monde développé.

Ce ne serait probablement pas l’un des plus riches du monde. Avec l’une des espérances de vie les plus élevées. Avec l’un des niveaux de vie les plus élevés.

Au lieu de cela, ce serait probablement au même niveau que les régions les plus pauvres d’Afrique, au mieux.

C’est ce que notre « héritage colonial » a signifié pour l’Australie, Mme Wong.

Alors ne l’oubliez pas, peu importe à quel point il est tentant de vomir des platitudes éveillées à la mode.

LE troisième lundi de janvier, le Blue Monday, est censé être le pire jour de l’année. Mais pour les gens comme moi, qui aiment leur football, cela vient un peu plus tard. Aujourd’hui, en fait – lorsque la fenêtre de transfert s’est refermée. Et après avoir espéré que votre équipe pourrait signer Lionel Messi, vous vous retrouvez avec Rudy Gestede. En fait, ça a été plutôt bon pour moi, Millwall, cette fois-ci. Mais les clubs ne peuvent jamais tout à fait correspondre à notre sens des attentes. SURTOUT si vous êtes un fan d’Everton.

MOUSSE ÉCOSSAIS

SI vous voulez bien rire, regardez Nicola Sturgeon, chef du parti nationaliste écossais, interviewée dans la rangée de la prison transgenre.

Ses réponses sont hilarantes parce qu’elles n’ont aucun sens.

Soyons clairs. Le violeur multiple Isla Bryson n’est pas une femme.

Il peut souhaiter s’identifier comme une femme. Mais il ne l’est pas.

Cette absurdité doit cesser car, comme Sturgeon l’a montré, cela n’a aucun sens dans le monde réel.

Vous pensez que Rihanna est un enfer ? Écoutez la ligne de défaut BT

UN prêtre américain qui a eu une crise cardiaque est apparemment “mort” brièvement et est allé en enfer.

Quand il est arrivé, il a découvert qu’ils jouaient des chansons de Rihanna aux damnés éternels.

Un prêtre américain qui prétend être allé en enfer dit y avoir entendu de la musique de Rihanna Crédit : Getty

Il serait peut-être préférable de contacter le bureau de presse de Hell pour vérifier ce qui se passe Crédit : Getty

Gerald Johnson a déclaré que son bref voyage était totalement insupportable et qu’ils ont également joué la chanson Don’t Worry, Be Happy.

J’ai pensé que je ferais mieux d’enquêter plus avant, alors j’ai contacté le bureau de presse de Hell.

Un porte-parole infernal m’a dit : « Désinformation typique de l’autre côté.

“La playlist de Hell’s ante-room n’inclut pas Rihanna.

“C’est de la musique électronique apaisante, comme lorsque vous êtes en attente pendant six heures sur la ligne de faille BT.

“La clé de ce malentendu réside dans la vocation de M. Johnson. C’est un prêtre. Ce n’était pas l’enfer qu’il a visité, c’était le paradis.

Apprenti à nouveau demain soir. Nous espérons que Shazia ou Reece obtiendront la botte. Ou de préférence les deux. Shazia est agitée et ennuyeuse. Reece est le type écossais incroyablement sombre qui aurait dû être viré avant. Le problème, c’est qu’aucun des candidats cette fois-ci n’est terriblement sympathique ou très brillant. Cela me chagrine de penser que l’un d’entre eux pourrait gagner le spectacle.

UN APPEL À UMS ‘N’ AHS

LES Ukrainiens auront enfin quelques chars. Mais pas avant un bon bout de temps.

Pendant ce temps, ils manquent d’armes antichars et d’avions de chasse.

Notre soutien fragmentaire à l’Ukraine est immoral Crédit : Fonctionnalités Rex

Notre soutien réticent et fragmentaire à l’Ukraine est immoral.

Ils doivent être correctement équipés pour combattre les envahisseurs de Poutine.

La façon dont nous nous comportons ne fera que prolonger la guerre de plus en plus longtemps.

Nous devrions donner au président Zelensky les matériaux dont il a besoin pour terminer le travail.

Alors nous n’aurons plus jamais à craindre les Russes.

EXPOSER LES SNOOPS DE COVID

DONC, le gouvernement a secrètement espionné des personnes qui pensaient que le confinement était inutile ou que les vaccins Covid pouvaient être dangereux.

Un régiment secret de l’armée a reçu l’ordre de suivre ce qui était dit par des journalistes comme Peter Hitchens et Toby Young.

Et quelqu’un sur ordre du gouvernement s’est assuré que les articles qu’ils écrivaient disparaissaient de la vue.

Pourquoi n’y a-t-il pas eu plus de bruit à ce sujet? Cela donne un aperçu effrayant de l’autoritarisme de notre gouvernement.

À tout le moins, nous avons besoin d’une enquête pour savoir qui a commandé quoi et quand.

Et puis quelques licenciements.