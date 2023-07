Le secteur privé a ajouté 497 000 travailleurs en juin

Les entreprises du secteur privé ont créé 497 000 emplois en juin, soit plus du double des attentes, selon ADP

Le marché du travail américain n’a montré aucun signe de relâchement en juin, les entreprises ayant créé beaucoup plus d’emplois que prévu, a rapporté jeudi la société de traitement de la paie ADP.

Les emplois du secteur privé ont bondi de 497 000 pour le mois, bien avant le gain révisé à la baisse de 267 000 en mai et bien mieux que l’estimation du consensus Dow Jones de 220 000. Cette augmentation a entraîné la plus forte hausse mensuelle depuis juillet 2022.

D’un point de vue sectoriel, les loisirs et l’hôtellerie sont en tête avec 232 000 nouvelles embauches, suivis de la construction avec 97 000 et du commerce, des transports et des services publics avec 90 000.

La rémunération annuelle a augmenté à un taux de 6,4 %, ce qui représente un ralentissement continu qui n’en demeure pas moins révélateur de pressions inflationnistes naissantes.

« Les industries de services en contact direct avec les consommateurs ont connu un mois de juin solide, s’alignant pour pousser la création d’emplois plus haut que prévu », a déclaré Nela Richardson, économiste en chef chez ADP. « Mais la croissance des salaires continue de refluer dans ces mêmes industries, et l’embauche est probablement en train de culminer après une poussée en fin de cycle. »

La hausse inattendue de la masse salariale survient malgré plus d’un an de hausses des taux d’intérêt de la Réserve fédérale visant en grande partie à refroidir un marché du travail dans lequel il reste encore près de deux postes vacants pour chaque travailleur disponible.