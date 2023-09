Le secteur pétrolier et gazier affirme que de nouvelles données montrent qu’il peut à la fois augmenter sa production et réduire ses émissions

Le secteur pétrolier et gazier canadien s’appuie sur de nouveaux chiffres gouvernementaux qui, selon lui, prouvent que l’industrie peut augmenter sa production et réduire ses émissions en même temps.

L’analyse par le groupe industriel de l’Association canadienne des producteurs pétroliers (CAPP) des données fédérales les plus récentes sur la production et les émissions montre que les émissions du secteur du pétrole et du gaz naturel conventionnel du pays ont chuté de 24 pour cent au cours de la dernière décennie.

« Lorsque nous parlons d’accroître le rôle du Canada en tant que fournisseur responsable de gaz naturel et de pétrole dans le monde, la performance en matière d’émissions est l’une de ces mesures », a déclaré Lisa Baiton, présidente et directrice générale de l’ACPP, dans un communiqué de presse.

« Les producteurs conventionnels du Canada démontrent que nous pouvons accroître la production d’énergie pour assurer la sécurité énergétique tout en réduisant les émissions. »

La production conventionnelle fait référence à toute la production de pétrole et de gaz naturel en dehors des sables bitumineux du Canada.

Au cours de la période étudiée, soit la décennie entre 2012 et 2021, la production canadienne de pétrole conventionnel a diminué de 9 pour cent, mais les émissions liées à la production ont chuté de 27 pour cent, soit de 100 millions de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone en 2012 à 76 millions de tonnes en 2021.

Pour le gaz naturel, les émissions totales de C02 ont diminué de 22 pour cent alors que la production a augmenté de 35 pour cent. Les producteurs de gaz naturel ont pu réduire leurs émissions totales de méthane – un gaz à effet de serre particulièrement nocif – de 38 pour cent.

Les nouvelles données surviennent alors que le secteur pétrolier et gazier du Canada – le plus grand secteur émetteur du pays, représentant 28 pour cent des émissions globales du Canada en 2021 – est soumis à une pression croissante pour assainir ses opérations afin d’aider le pays à se conformer aux engagements internationaux de réduction des émissions. et lutter contre le changement climatique.

Cet automne, le gouvernement fédéral devrait dévoiler le plafond promis pour les émissions du secteur pétrolier et gazier – un plafond auquel s’opposent largement tant l’industrie que le gouvernement de la plus grande province productrice de pétrole du Canada, l’Alberta.

Julia Levin, directrice associée de l’organisation à but non lucratif Environmental Defence, a déclaré que le fait que l’industrie s’oppose au plafond montre qu’elle n’est pas aussi confiante dans sa capacité à long terme à réduire les émissions qu’elle le prétend.

« Si vous dites que vous pouvez avoir une production plus élevée et réduire vos émissions, alors vous devriez accueillir favorablement le plafond d’émissions », a déclaré Levin dans une interview.

« Ils nous disent qu’ils peuvent le faire. Faisons preuve de bluff et mettons en place un plafond d’émissions strict.»

Levin a ajouté qu’un certain nombre d’études indépendantes ont récemment semé le doute sur la manière dont l’industrie pétrolière et gazière comptabilise et déclare ses émissions de méthane au gouvernement.

Une étude publiée plus tôt cette année dans la revue Environmental Science and Technology a utilisé des avions pour mesurer les émissions réelles de méthane dans l’air des installations de pétrole lourd en Saskatchewan, et a conclu qu’elles rejetaient près de quatre fois plus de gaz que ce que les entreprises avaient déclaré au gouvernement.

Kevin Birn, vice-président et analyste en chef des marchés pétroliers canadiens chez S&P Global, a déclaré qu’il est vrai qu’il existe actuellement une certaine incertitude quant à la meilleure façon de mesurer et de comptabiliser les émissions de méthane.

Mais il a ajouté que cela n’enlève rien au fait que les émissions du secteur ont diminué, ce qui doit être considéré comme une réussite.

« Si l’objectif ultime est de réduire l’intensité carbone pour améliorer la compétitivité carbone des exportations canadiennes, cela serait positif », a déclaré Birn lors d’une entrevue.

« Et si l’objectif est également, à l’intérieur de nos frontières nationales, d’essayer de réduire nos émissions absolues, je pense que c’est aussi positif. »

L’analyse du CAPP n’inclut pas les sables bitumineux, qui représentaient 65 % de la production pétrolière canadienne globale au début de 2023, et qui, selon certaines études, génèrent 2,2 fois plus d’émissions par baril que le brut moyen extrait en Amérique du Nord.

Mais un rapport de S&P Global publié plus tôt ce mois-ci a montré que les émissions absolues de gaz à effet de serre provenant de la production des sables bitumineux canadiens étaient stables en 2022 à 81 millions de tonnes de C02, alors même que la production totale dépassait 3,1 millions de barils par jour, soit un gain de plus de 50 000 barils par jour par an. -sur un an.

Birn a déclaré qu’il s’agissait de la première année où les émissions totales du secteur des sables bitumineux n’avaient pas augmenté, excluant toute perturbation majeure du marché entraînant une baisse de la production.

Même s’il a déclaré que les émissions globales du secteur recommenceraient probablement à augmenter au cours des deux prochaines années en raison de l’augmentation de la production, les chiffres semblent indiquer que les émissions des sables bitumineux pourraient culminer plus tôt que prévu et à un niveau inférieur à celui estimé précédemment.

Amanda Stephenson, La Presse Canadienne

pétrole et gaz