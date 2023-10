Le secteur immobilier exhorte Powell et la Fed à cesser d’augmenter les taux d’intérêt

La National Association of Home Builders, la Mortgage Bankers Association et la National Association of Realtors ont déclaré avoir écrit cette lettre « pour exprimer leur profonde inquiétude partagée ». parmi nos membres collectifs, l’incertitude persistante du marché concernant la trajectoire des taux de la Fed contribue aux récentes hausses et à la volatilité des taux d’intérêt.

Dans une lettre lundi S’adressant au Conseil des gouverneurs de la Fed et à son président Jerome Powell, les responsables ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’orientation de la politique monétaire et à son impact sur le marché immobilier assiégé.

De hauts responsables de l’immobilier et du secteur bancaire appellent la Réserve fédérale à cesser d’augmenter les taux d’intérêt alors que le secteur souffre de la hausse des coûts du logement et d’une « pénurie historique » de logements disponibles à la vente.

Ces derniers jours, plusieurs responsables ont noté que la banque centrale pourrait être en mesure de suspendre de nouvelles augmentations, car elle évalue l’impact des précédentes sur divers pans de l’économie. Cependant, il semble y avoir peu d’appétit pour un assouplissement, le taux de référence des fonds fédéraux étant désormais fixé dans une fourchette comprise entre 5,25 % et 5,5 %, son plus haut niveau depuis 22 ans.

Dans le même temps, le marché immobilier souffre de niveaux de stocks limités, de prix qui ont bondi de près de 30 % depuis les premiers jours de la pandémie de Covid et de volumes de ventes en baisse de plus de 15 % par rapport à il y a un an.

La lettre note que les hausses de taux ont « exacerbé l’abordabilité du logement et créé des perturbations supplémentaires pour un marché immobilier qui a déjà du mal à s’adapter à un recul spectaculaire du volume des prêts hypothécaires et des ventes de maisons. logement. »

Lors de récentes réunions, Powell a reconnu les perturbations sur le marché immobilier. Lors de sa conférence de presse de juillet, le président a noté que « cela prendra un certain temps pour être mis en place. Espérons que davantage d’approvisionnement soit mis en ligne ».

Le taux hypothécaire moyen sur 30 ans est désormais légèrement inférieur à 8 %, selon Bankratetandis que le prix moyen d’une maison a grimpé à 407 100 $, avec un stock disponible équivalent à 3,3 mois. Les responsables du NAR estiment que les stocks devraient doubler pour faire baisser les prix.

« La vitesse et l’ampleur de ces augmentations de taux, et la perturbation qui en résulte dans notre industrie, sont douloureuses et sans précédent en l’absence de troubles économiques plus importants », indique la lettre.

Les groupes soulignent également que les écarts entre le taux hypothécaire à 30 ans et le rendement du Trésor à 10 ans sont à des niveaux historiquement élevés, tandis que les coûts du logement sont l’un des principaux moteurs de l’augmentation de l’inflation de l’indice des prix à la consommation.

Dans le cadre d’un effort visant à réduire ses avoirs obligataires, la Fed a réduit ses avoirs hypothécaires de près de 230 milliards de dollars depuis juin 2022. Cependant, elle l’a fait en permettant passivement aux obligations arrivant à échéance de sortir de son bilan, plutôt qu’en les réinvestissant. Certains craignent que la Fed ne devienne plus agressive et ne commence à vendre activement ses titres adossés à des créances hypothécaires sur le marché, même si aucun projet en ce sens n’a été annoncé.