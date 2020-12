Les vacances de fin d’année sont traditionnellement un moment pour retrouver ses proches et passer du temps de qualité ensemble.

Mais cette année, nous serons nombreux à rester chez nous, loin des festivités habituelles.

«Je pense que les gens seront très réticents à rencontrer même la famille», déclare le Suédois Par Trehorning, qui est à la retraite. «Surtout les grands-pères et les grands-mères de voyager avec eux ou de dîner ensemble. ça vaut le prix de contracter la maladie. «

Cette année, la pandémie de Covid 19 a bouleversé les voyages et le tourisme. Le fait de rester confiné a permis à beaucoup d’entre nous de réaliser l’importance des voyages.

«L’année 2020 a été non seulement perturbatrice, mais aussi dévastatrice pour de nombreux entrepreneurs du tourisme et du voyage», déclare Eduardo Santander, directeur exécutif de la Commission européenne du voyage.

«Tout ce qui a commencé comme une épidémie chinoise, puis est arrivé en Europe puis s’est étendu au reste du monde a eu un impact énorme sur l’industrie, qui ne fonctionnait pas seulement sans heurts, mais fonctionnait selon un modèle très réussi, très axé sur les revenus et les bénéfices. »

Pertes touristiques estimées à 100 milliards d’euros

Dans l’Union européenne, le tourisme représente 10% du PIB et crée des emplois pour 26 millions de personnes – par des effets directs, indirects et induits sur l’économie – en particulier pour les jeunes, les femmes et les personnes issues de l’immigration.

Le secteur de l’aviation a partagé la douleur. L’industrie a connu la pire crise de son histoire, la pandémie la secouant profondément. La plupart des avions ont été bloqués jusqu’à nouvel ordre et certains des aéroports les plus fréquentés sont soudainement devenus vides.

L’IATA estime les pertes nettes de l’industrie à 100 milliards d’euros.

L’effondrement du transport aérien met en danger les moyens de subsistance de 46 millions de personnes.

«Il existe une dichotomie entre les autorités sanitaires et les autorités touristiques», dit Santander. «Un jour qui passe pour les autorités sanitaires – c’est un jour qu’ils ont gagné. Ils font plus de recherches, les vaccins s’améliorent de plus en plus, la population reçoit la vaccination dont elle a besoin. Une journée qui passe au contraire pour les voyages et le tourisme – est une journée que nous avons perdue. Il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a des entreprises qui ferment, certaines pour toujours.

Les compagnies aériennes battues par COVID-19 se préparent à jouer un rôle clé dans le déploiement de masse du vaccin. Il devrait donner une impulsion immédiate au secteur – et peut même être essentiel à sa survie.