Le secteur du divertissement et des médias devrait croître de 3,6 % par an

L’industrie irlandaise du divertissement et des médias devrait connaître une croissance annuelle composée de 3,6 % d’ici 2027, prédit un nouveau rapport de PwC.

Cela la valoriserait à plus de 6,1 milliards d’euros, contre 5,1 milliards d’euros l’année dernière.

PwC affirme que cette croissance est largement due à l’augmentation de l’accès à Internet – en particulier au haut débit mobile – et à la croissance des abonnements à la vidéo à la demande.

Grâce au crédit d’impôt prévu par l’article 481, l’Irlande reste une plaque tournante pour les cinéastes étrangers et a bénéficié du récent boom de la production mondiale.

L’agence de cinéma locale Screen Ireland a rapporté que les divertissements filmés ont généré 500 millions d’euros d’investissements entrants en 2021. Les revenus totaux du cinéma irlandais devraient atteindre 161 millions d’euros d’ici 2027, soit une hausse significative par rapport au chiffre de 124 millions d’euros d’avant la pandémie de 2019.

Le marché de la musique et de la radio du pays a généré 379 millions d’euros en 2022, soit une augmentation de 32 % par rapport aux 286 millions d’euros de 2021.

Le segment le plus important du marché irlandais de la musique et de la radio est celui de la musique live, qui représentait 44 % en 2022, soit un taux de croissance de 107 % depuis 2021, lorsque les revenus de la musique live commençaient seulement à se redresser après la pandémie.

Même si ce taux de croissance devrait diminuer considérablement, les revenus de la musique live en Irlande devraient continuer de croître à un TCAC de 6,1 %, ce qui est supérieur au taux mondial de 4,6 %.

Mais le rapport d’aujourd’hui révèle également que le marché irlandais de la presse, qui représentait 379 millions d’euros en 2022, tombera à 288 millions d’euros en 2027.

PwC a déclaré que les revenus du numérique passeraient de 88 millions d’euros à 113 millions d’euros au cours des cinq prochaines années, mais ne seraient pas en mesure de compenser la baisse de l’impression de 291 millions d’euros à 175 millions d’euros au cours de la période de prévision.

Parallèlement, les revenus des magazines grand public en Irlande devraient chuter de 40 millions d’euros à 34 millions d’euros d’ici 2027.

PwC a déclaré qu’il y aurait des baisses dans tous les domaines, le numérique passant à 16 millions d’euros et l’imprimé à 18 millions d’euros entre 2022 et 2027.

Le secteur de l’imprimerie sera plombé par la hausse des coûts du papier et de la production de magazines physiques, ajoute-t-il.

Amy Ball, associée chez PwC Ireland Entertainment & Media Practice, a déclaré que le secteur du divertissement et des médias a connu une croissance robuste au cours des deux dernières années, suite à une augmentation de la demande de produits numériques pendant la crise de Covid-19.

“La dépendance accrue à l’égard des technologies mobiles et numériques, la concurrence accrue dans l’industrie, l’évolution de l’environnement réglementaire et les perturbations provoquées par les technologies nouvelles et émergentes créeront de nouvelles tensions et de nouvelles possibilités dans les années à venir pour le secteur”, a déclaré Mme Ball.

“Si les entreprises irlandaises veulent conserver leur part de marché et stimuler leur croissance, les leaders du secteur devront faire preuve de plus de créativité dans la manière dont ils créent, distribuent et monétisent leurs produits et services, tout en restant conscients de l’évolution d’un environnement réglementaire et géopolitique mondial de plus en plus soucieux de la confidentialité des données. ” elle a ajouté.

Le rapport d’aujourd’hui révèle également que les développements de l’IA générative seront particulièrement perturbateurs pour le secteur du divertissement et des médias, en particulier dans l’espace publicitaire sur Internet.

« Les grandes entreprises technologiques ont annoncé qu’elles utiliseraient l’IA générative pour créer des publicités et produire des campagnes publicitaires similaires à celles créées par les spécialistes du marketing utilisant cette technologie dans un avenir proche. Ces entreprises doivent jouer un rôle dans la protection des informations et garantir que les droits à la vie privée des consommateurs sont respectés. confirmée”, a déclaré PwC.

Conor Forde, directeur de PwC Ireland Entertainment & Media Practice, a déclaré que les sociétés de divertissement et de médias doivent jouer un rôle dans la protection des informations et garantir le respect des droits à la vie privée des consommateurs.

« La loi de l’UE sur l’IA est actuellement en cours d’examen par le Comité européen de la protection des données et entrera bientôt en vigueur. À mesure que les organisations évaluent leur approche de l’IA générative, elles devront identifier et adhérer aux principes d’une IA responsable en abordant les risques critiques liés à la transparence. vie privée et consentement”, a-t-il ajouté.