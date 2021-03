Le secteur des jeux en Inde a attiré 544 millions de dollars d’investissements au cours de la période d’août 2020 à janvier 2021, et cela devrait doubler au cours des 12 à 18 prochains mois grâce à une plus grande sensibilisation des utilisateurs et à un engagement accéléré, selon un rapport de Maple Capital Advisors. . Avec plus de 400 millions de joueurs, une pléthore d’investisseurs cherchent à déployer des fonds dans le secteur, et avec plus de 15% du trafic mondial de jeux, le marché indien des jeux est à un point d’inflexion.

«Nous pensons que le jeu est maintenant à un point d’inflexion avec un plus grand investissement et une plus grande traction des consommateurs. Avec la participation des actions privées axées sur la croissance et la première introduction en bourse significative qui approche, le jeu est sur le point d’attirer plus de capital à travers les étapes, et nous nous attendons à une augmentation des fusions et acquisitions transfrontalières », a déclaré le fondateur et directeur général de Maple Capital Advisors, Pankaj Karna.

Il a ajouté que les investissements devraient doubler dans le secteur au cours des 12 à 18 prochains mois. «La traction des consommateurs (15% du trafic mondial) grâce à une plus grande sensibilisation et un plus grand engagement va probablement s’accélérer. De plus, des leaders de catégorie plus clairs vont probablement émerger. Nous nous attendons à une amélioration de la couverture réglementaire ou de la clarté judiciaire, en particulier dans l’espace de jeu en argent réel », a-t-il déclaré.

Selon le rapport, des fonds de capital de croissance comme Chrys Capital et TPG ont participé et de nombreux autres ont commencé à se pencher sur le secteur. Les investissements de démarrage se sont activement concentrés sur les sports électroniques et les jeux occasionnels et connaissent une bonne croissance, a-t-il ajouté.

Certains des gros investissements comprennent un investissement de 225 millions de dollars dans Dream11 (septembre 2020), un investissement de 90 millions de dollars dans Mobile Premier League (novembre 2020) et 68 millions de dollars dans Nazara Technologies (janvier 2021).

Le rapport indique que le secteur est susceptible de voir plusieurs licornes à mesure que l’investissement s’accélère dans l’espace.

Les écosystèmes de jeux de sports électroniques sont susceptibles de voir une plus grande traction, tandis que certains jeux peuvent voir une baisse de traction alors que Covid se termine et que les gens retournent au travail, a-t-il ajouté.