Malgré les perturbations liées au COVID-19 dans les processus de construction des parcs éoliens au cours des premiers mois de l’année, le secteur de l’énergie éolienne s’est avéré solide et résilient face à la crise, a déclaré l’eurodéputé allemand Manuela Ripa a déclaré à New Europe le 3 décembre.

«Au milieu d’un choc économique, le secteur a encore enregistré un record de 14,3 milliards d’euros levés pour le financement de nouveaux parcs éoliens au premier semestre 2020. Cela montre clairement que l’énergie éolienne n’est pas seulement quelque chose dont nous avons besoin pour atteindre nos objectifs climatiques d’ici 2050 – c’est aussi un secteur très robuste et à l’épreuve du temps, a déclaré Ripa, qui est membre du Parlement européen dans le groupe des Verts / ALE, représentant le Parti démocratique écologique d’Allemagne.

Selon Ripa, qui se concentre sur le climat, l’environnement, la biodiversité et la protection des consommateurs, ainsi que sur le bien-être animal, un total de 30% des 750 milliards d’euros du fonds de relance devrait être investi dans la lutte contre le changement climatique. «Et le secteur de l’énergie éolienne jouera un rôle central à cet égard: il sera l’un des bastions pour soutenir le secteur européen de l’énergie, lorsque nous réduirons les énergies fossiles. Comme cela a été noté dans la stratégie des énergies renouvelables offshore de la Commission européenne, en particulier le secteur éolien offshore a un vaste potentiel pour établir des normes mondiales: il générera de nouveaux emplois verts et créera de nouvelles opportunités pour l’industrie », a déclaré Ripa.

Protection de l’environnement et de la biodiversité

«Dans tous ces efforts prometteurs, cependant, nous ne devons pas négliger la protection de notre environnement et de la biodiversité lors de l’installation de parcs éoliens, à la fois onshore et off-shore: nous ne pouvons pas être aveugles d’un œil, simplement parce que nous voulons regarder à travers l’autre,» a souligné l’eurodéputé allemand.

Ses commentaires interviennent alors que WindTV à WindEnergy Hambourg du 1er au 4 décembre se penche sur la manière dont le vent peut livrer le Green Deal et contribuer à la reprise économique. Dans son récent rapport, «Énergie éolienne et relance économique en Europe», WindEurope a montré comment l’énergie éolienne offre des avantages économiques tant au niveau macro que communautaire. Chaque nouvelle éolienne installée en Europe génère en moyenne 10 milliards d’euros d’activité économique, a déclaré WindEurope. Et l’énergie éolienne représente 300 000 emplois en Europe et contribue pour 37 milliards d’euros au PIB de l’UE. Si les gouvernements européens réalisent leurs plans pour 2030, cela passera à 450 000 emplois et 50 milliards d’euros.

L’Union européenne veut que l’éolien représente la moitié de l’électricité européenne d’ici 2050, ce qui implique une énorme expansion de l’éolien terrestre et offshore d’ici là.

Interrogé sur la manière dont il peut contribuer au pacte vert de l’UE et comment s’intégrer dans les plans énergétiques nationaux des États membres, y compris l’Allemagne, Ripa a déclaré à la Nouvelle Europe: «Pour tenir la promesse faite dans le cadre du pacte vert, nous devons de toute urgence éliminer les combustibles fossiles et investir massivement dans les énergies renouvelables – l’énergie éolienne étant ici un élément crucial: en 2020, lorsque la demande d’énergie a chuté en raison du COVID-19, les sources renouvelables représentaient 40% de l’électricité de l’UE, l’énergie éolienne y contribuant le plus. Et avant même que la demande d’électricité ne baisse, l’énergie éolienne a contribué pour une part record au réseau électrique de l’UE au cours des premiers mois de 2020 ».

Selon Ripa, pour devenir une partie efficace du Green Deal, toute la chaîne de valeur de l’énergie éolienne devra être climatiquement neutre: les composants des éoliennes doivent avoir une faible empreinte carbone, ce qui signifie que l’UE doit soutenir la production d’acier vert en Europe, produit avec des énergies renouvelables.

«Une telle transition étant coûteuse, nous devons adapter les cadres de financement. J’ai déjà suggéré à la Commission européenne de développer une nouvelle stratégie pour les aides d’État, pour permettre aux coûts supplémentaires des entreprises d’être couverts par une aide aux dépenses de fonctionnement (OPEX) », a déclaré l’eurodéputé allemand.

Hydrogène vert

«Une expansion de l’énergie éolienne va également de pair avec le Plan National Énergie et Climat de l’Allemagne, qui vise 65% d’énergies renouvelables en 2050. Le vent sera ici un contributeur majeur, mais aussi l’hydrogène vert, qui est important pour certaines industries lourdes », A déclaré Ripa, ajoutant que l’énergie éolienne et l’hydrogène sont liés, car l’hydrogène renouvelable est produit par électrolyse à partir de sources renouvelables – comme le vent. « En d’autres termes: l’énergie éolienne ne contribuera pas seulement au pacte vert de l’UE en étant une source d’énergie renouvelable elle-même, elle sera l’un des éléments déterminants dans la création de nouvelles sources renouvelables, telles que l’hydrogène vert », a déclaré Ripa.

Lors de la séance d’ouverture ministérielle, le commissaire européen à l’énergie Kadri Simson , lors d’une session WindTV avec le PDG de WindEurope Giles Dickson, a rappelé que WindEnergy Hamburg a lieu près de deux semaines après l’adoption de la stratégie européenne pour les énergies renouvelables offshore. «Nous avons jeté notre dévolu sur 300 GW d’éolien offshore et 40 GW d’énergie océanique dans tous nos bassins maritimes d’ici 2050. Et rien qu’au cours des dix prochaines années, nous voulons augmenter la capacité éolienne offshore d’au moins cinq fois – 60 Gigawatts. La mise à l’échelle et l’apport de grands volumes d’énergie renouvelable changeront fondamentalement notre secteur des énergies renouvelables », a déclaré Simson.

Selon le commissaire, l’UE se concentre encore plus fortement sur l’offshore car il y a un plus grand potentiel et l’énergie éolienne sera essentielle pour atteindre les objectifs climatiques de l’UE. «Le bilan européen est excellent», a-t-elle déclaré, ajoutant: «Nous sommes des leaders technologiques mondiaux et le prix des énergies renouvelables en Europe est en baisse constante et nous sommes déterminés à maintenir cette position».

suivez sur twitter @energyinsider