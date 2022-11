Le secteur de l’énergie a besoin d’entreprises avec la mentalité de Tesla pour aller de l’avant : PDG

“Il s’agit de prendre une partie de la mentalité de la côte ouest, une partie de la mentalité de Tesla, une partie de l’attitude” nous pouvons le faire et nous pouvons le faire rapidement “et de livrer plus rapidement qu’une approche conventionnelle ne pourrait le faire ,” il a dit.

La société de véhicules électriques Tesla et le géant de la technologie Amazon sont deux des entreprises les plus connues au monde. Parallèlement à leurs activités principales, les deux ont fait des jeux dans le secteur de l’énergie au cours des dernières années.

C’est dans cet environnement que des entreprises comme Tree Energy Solutions cherchent à prendre pied dans le secteur émergent de l’hydrogène vert.

Début octobre, il a été annoncé que TES et l’australien Fortescue Future Industries travailleraient ensemble sur un grand projet d’hydrogène vert.

Selon un communiqué daté du 5 octobre, FFI investira 30 millions d’euros (environ 29,76 millions de dollars) dans TES.

“La première phase de ce partenariat consiste à développer et investir conjointement dans la fourniture de 300 000 tonnes d’hydrogène vert, les emplacements finaux étant actuellement convenus”, ajoute le communiqué.

Au cours de son entretien avec CNBC, on a demandé à Alvera si nous avions la technologie pour diffuser massivement de l’hydrogène vert à grande échelle, et qui menait la course technologique dans le secteur.

“Nous avons absolument la technologie”, a-t-il répondu. “Chine [is leading]je dirais, par une grande marge sur les panneaux solaires et sur les électrolyseurs”, a-t-il ajouté. “Il y a des technologies européennes, il y a des technologies américaines.”

“Nous avons donc les technologies, ce que nous n’avons pas, c’est une capacité de fabrication pour faire évoluer ces technologies dans le temps.”

“Et c’est là que j’aimerais voir plus d’attention politique et plus d’entrepreneurs investir vraiment [in] … les usines.”