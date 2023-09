Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un « accord entre les nations » sur l’utilisation sûre de l’intelligence artificielle sera l’un des objectifs clés du Sommet britannique sur la sécurité de l’IA, a déclaré le secrétaire à la Technologie.

Michelle Donelan a déclaré qu’elle espérait que le sommet de novembre se terminerait par un traité sur l’expansion sûre de la technologie de l’IA.

S’exprimant à Bletchley Park, site du sommet, le secrétaire à la Technologie a déclaré que le gouvernement espérait voir les participants s’entendre sur un « avertisseur de fumée » pour les risques liés à l’IA dans le cadre d’un traité sur l’IA.





Nous avons presque besoin d’un détecteur de fumée mis en place pour que non seulement les entreprises recherchent les risques, mais qu’elles aient une réponse au risque et que nous sachions à quel niveau elles ont réagi et comment elles réagissent. Michelle Donelan

« Je pense que ce que nous verrons à l’issue du sommet, c’est certainement une sorte d’accord entre les nations et un accord avec les entreprises également en termes de leur approche de ce que nous considérons comme quelque chose que nous appelons une mise à l’échelle responsable des capacités », a-t-elle déclaré.

« Et cela signifie essentiellement que nous avons besoin d’un avertisseur de fumée mis en place pour que non seulement les entreprises recherchent les risques, mais qu’elles aient une réponse au risque et que nous sachions à quel niveau elles ont répondu et comment elles réagissent. C’est le type de système que nous devons voir à tous les niveaux.

Le sommet est un élément clé de l’objectif du Premier ministre Rishi Sunak d’établir un rôle clé pour la Grande-Bretagne dans l’exploitation et la réglementation de la technologie.

Cela survient alors que le gouvernement a annoncé que le principal domaine d’intérêt du sommet serait ce qu’on appelle « l’IA de pointe » – les dernières avancées technologiques de pointe, y compris les grands modèles de langage (LLM) tels que des programmes comme ChatGPT.

Dans ce contexte, le sommet examinera les risques d’utilisation abusive de l’IA et les risques de perte de contrôle.

Mme Donelan a déclaré qu’il existait des « opportunités incroyables » autour de l’IA, mais « nous ne pouvons vraiment saisir ces opportunités que si nous en saisissons les risques ».

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a confirmé la semaine dernière que la Chine serait invitée à la conférence, malgré les tensions persistantes avec Pékin.

Les relations avec la Chine ont été tendues par une série de conflits sécuritaires, notamment l’arrestation d’un chercheur parlementaire en vertu de la loi sur les secrets officiels.

M. Cleverly a déclaré que le gouvernement « ne peut pas protéger le public britannique des risques liés à l’IA si nous excluons l’un des principaux pays en matière de technologie de l’IA ».

Mme Donelan n’a pas voulu savoir si la Chine avait déjà accepté l’invitation du gouvernement britannique et a déclaré que le gouvernement ne fournirait pas de « commentaires en cours » sur qui viendrait ou non au sommet.