Dans un échange qui a réchauffé le cœur de tous les Grecs et Chypriotes grecs du monde entier et qui a fait la une des journaux, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a critiqué le 1er décembre le rôle de plus en plus discutable de la Turquie dans l’alliance lors d’une téléconférence ministérielle de l’OTAN.

L’OTAN et la Turquie ne sont pas synchronisées

Le département d’État n’a pas publié de transcription officielle des remarques de Pompeo, mais des informations sur le ton dur de Pompeo ont rapidement été divulguées par divers participants alliés à la téléconférence de l’OTAN. Dans son échange court mais passionné avec le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, Pompeo aurait critiqué la Turquie par un langage rarement, voire jamais utilisé avec ses alliés pour son acquisition de missiles russes S-400 contre la forte opposition de ses alliés, pour les différends maritimes en cours avec la Grèce et Chypre, pour son soutien au gouvernement de Tripoli en Libye, ainsi que pour son récent soutien matériel à l’Azerbaïdjan dans le conflit récemment ravivé avec l’Arménie au sujet du Haut-Karabakh.

Pompeo aurait déclaré que le «mécanisme de déconfliction» militaire convenu plus tôt cet automne entre Athènes et Ankara ne fonctionnait pas à cause de la Turquie. Si cela ne suffisait pas, Pompeo a également exhorté la Turquie à se comporter davantage comme un véritable membre de l’alliance de l’OTAN, accusant le pays de contrecarrer les tentatives de construire l’unanimité pour des réformes vitales.

Cavusoglu a répondu avec colère à Pompeo lors de la téléconférence, accusant les États-Unis de s’aligner aveuglément sur la Grèce (Pompeo s’est rendu deux fois en 15 mois) et de passer une série d’appels avant la téléconférence pour faire en sorte que d’autres alliés se joignent aux critiques de Pompeo. Certains alliés auraient fait cela, mais on ne sait pas si cela a été planifié à l’avance.

Un avertissement que la Turquie ne peut ignorer

Qu’est-ce que ça veut dire? Les Turcs pourraient être tentés de déduire le commentaire de Pompeo comme les déclamations d’un responsable sortant de l’administration Trump qui, il y a quelques semaines à peine, niait que le président Trump avait perdu les élections de novembre. Mais ils ne doivent pas oublier que la transition à Washington est en cours et que, pour un certain nombre de raisons, Pompeo exprime maintenant les vues de la bureaucratie du département d’État qui sera la principale source des nouvelles positions politiques de l’administration Biden.

Ankara ne doit pas sous-estimer pendant une minute la profondeur de la méfiance de Washington envers le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan ni méconnaître la volonté de Washington de prendre des mesures supplémentaires difficiles nécessaires pour éliminer les options de la Turquie en politique étrangère et restreindre le soutien financier nécessaire si la Turquie veut se remettre des politiques économiques désastreuses qu’Erdogan a ordonnées.

Ankara pourrait également être enclin à considérer les commentaires de Pompeo comme ceux d’un responsable américain dans l’espoir de faire une offre présidentielle 2024, se distançant ainsi à la dernière minute, et peut-être seulement pour mémoire, de la politique proche de la «non intervention» du président Trump Turquie, à l’exception des cas où une intervention américaine active était légalement requise, comme le problème des fortes accusations de violation des sanctions contre l’Iran par la société d’État turque Halkbank (cette affaire pourrait bien être la source de nouvelles révélations intéressantes une fois que le président Trump quittera ses fonctions).

Ankara ne doit pas sous-estimer la profondeur de la colère au sein du gouvernement américain à propos de l’acquisition du système de missile russe S-400, qui met effectivement en danger la sécurité de l’OTAN. Pompeo aurait qualifié cet accord de «cadeau à la Russie» dans ses remarques de l’OTAN. L’expulsion très visible et presque bruyante de la Turquie du programme de chasse F-35 à la suite de l’accord S-400, avec un soutien bipartisan massif du Congrès, est un exemple de ce qu’il a déjà coûté à Ankara de provoquer le gouvernement américain. De plus, Washington n’approuve pas les demandes turques d’achat de missiles Patriot. Permettre que ce même avion F-35 soit acheté par la Grèce à des conditions préférentielles pourrait bien être la prochaine étape, qui sera également largement soutenue par le Congrès.

En outre, le soutien actif de Washington aux initiatives de coordination jumelles de la Méditerranée orientale qui se sont développées au cours des dernières années (Grèce, Chypre, Israël, ainsi que Grèce, Chypre, Égypte) est l’autre perte massive pour la Turquie ces dernières années, et comme ces groupements accélérer les travaux sur des projets énergétiques tangibles, pourrait entraîner des pertes massives à long terme pour la Turquie à la fois en influence régionale et en revenus.

En fin de compte, les commentaires de Pompeo ne deviendront qu’une note de bas de page historique, mais cela est néanmoins important pour préparer le terrain pour les développements de la semaine à venir. Le 10 décembre, les membres de l’UE pourraient décider lors de leur prochain sommet de commencer le processus d’application de sanctions contre la Turquie pour violation des zones économiques maritimes grecques et chypriotes pour rechercher du gaz ou pour violation d’un embargo sur les armes de l’ONU sur la Libye.