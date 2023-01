Le secrétaire personnel de Benedict publiera un livre Tell-All – NBC New York

Le secrétaire personnel de longue date du pape émérite Benoît XVI a écrit un livre révélateur que son éditeur a promis lundi de dire la vérité sur les «calomnies flagrantes», les «manœuvres sombres», les mystères et les scandales qui ont souillé la réputation d’un pontife surtout connu pour son démission historique.

« Rien que la vérité : ma vie à côté du pape Benoît XVI » de l’archevêque Georg Gaenswein est publié ce mois-ci par l’empreinte Piemme du géant italien de l’édition Mondadori, selon un communiqué de presse.

Benoît est décédé samedi à l’âge de 95 ans et son corps a été exposé lundi dans la basilique Saint-Pierre avant les funérailles jeudi qui seront célébrées par son successeur, le pape François.

Gaenswein, un prêtre allemand de 66 ans, s’est tenu aux côtés de Benoît pendant près de trois décennies, d’abord en tant que fonctionnaire travaillant pour le cardinal Joseph Ratzinger de la Congrégation pour la doctrine de la foi, puis à partir de 2003 en tant que secrétaire personnel de Ratzinger.

Gaenswein a suivi son patron au Palais apostolique en tant que secrétaire lorsque Ratzinger a été élu pape en 2005. Et dans l’une des images les plus mémorables du dernier jour de Benoît en tant que pape le 28 février 2013, Gaenswein a pleuré en accompagnant Benoît à travers les salles décorées de fresques du Vatican, dire au revoir.

Il est resté le gardien, le confident et le protecteur de Benoît pendant une décennie de retraite, tout en servant jusqu’à récemment comme préfet de la maison papale de François. C’est Gaenswein qui a pratiqué l’onction des malades mercredi dernier, lorsque la santé de Benoît s’est détériorée, et c’est lui qui a appelé François samedi pour lui annoncer que Benoît était décédé.

Selon Piemme, le livre de Gaenswein contient “un témoignage personnel sur la grandeur d’un homme doux, d’un bon érudit, d’un cardinal et d’un pape qui a fait l’histoire de notre temps”. Mais il a ajouté que le livre contenait également un récit de première main qui corrigerait certains aspects “incompris” du pontificat ainsi que les machinations du Vatican.

“Aujourd’hui, après la mort du pape émérite, le moment est venu pour l’actuel préfet de la maison pontificale de dire sa propre vérité sur les calomnies flagrantes et les sombres manœuvres qui ont tenté en vain de jeter une ombre sur le magistère et les actions du pontife allemand. “, indique le communiqué de presse.

Le récit de Gaenswein “ferait enfin connaître le vrai visage de l’un des plus grands protagonistes des dernières décennies, trop souvent injustement dénigré par les critiques comme” Panzerkardinal “ou” God’s Rottweiler “”, a-t-il déclaré, faisant référence à certains surnoms médiatiques courants pour le célèbre allemand. pour son penchant conservateur et doctrinaire.

Plus précisément, l’éditeur a déclaré que Gaenswein aborderait le scandale des “Vatileaks”, dans lequel le propre majordome de Benoît a divulgué sa correspondance personnelle à un journaliste, ainsi que les scandales d’abus sexuels du clergé et l’un des mystères persistants du Vatican, la disparition en 1983 du 15 -fille d’un employé du Vatican, Emanuela Orlandi.

Le livre semble n’être qu’une partie de ce qui s’annonce comme un blitz médiatique post-mortem de Gaenswein, y compris la publication lundi d’extraits d’une longue interview qu’il a accordée à la télévision publique italienne RAI le mois dernier et qui doit être diffusée jeudi après les funérailles.

L’ancien pape Benoît XVI, né Joseph Aloisius Ratzinger, est décédé à l’âge de 95 ans.

Selon les extraits publiés par le journal La Repubblica, Gaenswein a raconté comment il avait tenté de dissuader Benoît de démissionner après que le pape de l’époque lui ait dit fin septembre 2012 qu’il avait pris sa décision. C’était six mois après que Benedict a fait une chute nocturne lors d’une visite au Mexique et a déterminé qu’il ne pouvait plus supporter les rigueurs du travail.

« Il m’a dit : ‘Vous pouvez imaginer que j’ai longuement réfléchi à cela, j’ai réfléchi, j’ai prié, j’ai lutté. Et maintenant, je vous communique qu’une décision a été prise, ce n’est pas à discuter », a rappelé Gaenswein en disant que Benoît XVI.

Gaenswein a également évoqué les luttes, les scandales et les problèmes auxquels Benoît a été confronté au cours de ses huit années de pontificat, rappelant qu’il avait demandé des prières au début pour le protéger des “loups” qui voulaient l’attraper. Gaenswein a cité en particulier la trahison des «Vatileaks», qui a abouti à la condamnation du majordome par le tribunal du Vatican, pour être gracié par le pape deux mois avant sa démission.

“Quiconque pense qu’il peut y avoir une papauté calme s’est trompé de profession”, a-t-il déclaré.