Le secrétaire général de l’OTAN rencontre Zelensky pour discuter du champ de bataille et des besoins en munitions en Ukraine

KIEV, Ukraine (AP) — Secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg rencontré le président Volodymyr Zelensky pour discuter de l’état de la guerre et des besoins des troupes jeudi, le lendemain La Russie accuse les alliés occidentaux de l’Ukraine d’aider à planifier et à mener la frappe de missile de la semaine dernière sur le Quartier général de la flotte de la mer Noire sur la péninsule de Crimée annexée.

Zelensky a déclaré que Stoltenberg avait accepté de faire des efforts pour obtenir OTAN membres pour aider à fournir des systèmes de défense aérienne supplémentaires pour protéger les centrales électriques ukrainiennes et infrastructures énergétiques qui ont été gravement endommagés par les attaques incessantes et meurtrières de la Russie l’hiver dernier. Il a également rappelé au secrétaire général les attaques persistantes qui frappent souvent les zones civiles, dont 40 attaques de drones pendant la nuit.

« Face à des attaques aussi intenses contre les Ukrainiens, contre nos villes, nos ports, qui sont cruciaux pour la sécurité alimentaire mondiale, nous avons besoin d’une intensité de pression correspondante sur la Russie et d’un renforcement de notre défense aérienne », a déclaré Zelensky. « Le monde doit comprendre à quel point la Russie perd cher, afin que nos valeurs communes finissent par prévaloir. »

Stoltenberg a déclaré que l’OTAN avait des contrats pour 2,4 milliards d’euros (2,5 milliards de dollars) de munitions pour l’Ukraine, notamment des obus d’obusiers de 155 mm, des missiles guidés antichar et des munitions pour chars.

« Plus l’Ukraine devient forte, plus nous nous rapprochons de la fin de l’agression russe », a déclaré Stoltenberg. « La Russie pourrait déposer les armes et mettre fin à sa guerre aujourd’hui. L’Ukraine n’a pas cette option. La capitulation de l’Ukraine ne signifierait pas la paix. Cela signifierait une occupation russe brutale. La paix à tout prix ne serait pas la paix du tout. »

Mercredi, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que l’attaque contre le quartier général de la flotte de la mer Noire en Crimée avait été coordonnée avec l’aide des agences de sécurité américaines et britanniques, et que les satellites et les avions de reconnaissance de l’OTAN avaient également joué un rôle.

L’Ukraine a déclaré, sans fournir de preuves à l’appui, que l’attaque avait tué 34 officiers et en a blessé 105 autres. Mais il a également affirmé avoir tué le commandant de la flotte, l’amiral Viktor Sokolov, qui a été montré mercredi à la télévision d’État russe en train de s’entretenir avec des journalistes dans la ville de Sébastopol, sur la mer Noire.

Selon des informations non confirmées Missiles Storm Shadow fournis à l’Ukraine par le Royaume-Uni et la France ont été utilisés lors de l’attaque contre les installations de la marine russe. Le ministère britannique de la Défense, qui a refusé par le passé de discuter de questions liées au renseignement, n’a pas commenté les remarques de Zakharova.

La réunion avec Stoltenberg a eu lieu le jour même où le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, a visité le mur commémoratif qui rend hommage aux soldats tombés au combat à Kiev et le lendemain de la rencontre entre le secrétaire britannique à la Défense, Grant Shapps, et Zelensky pour réaffirmer le soutien du Royaume-Uni à l’Ukraine et s’être engagé à fournir davantage de munitions. La contre-offensive de Kiev avance péniblement vers la saison où le temps humide et froid pourrait ralentir la progression.

Shapps, qui a accueilli une famille ukrainienne chez lui pendant un an, a déclaré qu’il était personnellement lésé par ce que le pays avait enduré.

« Notre soutien à vous, à l’Ukraine, reste absolument intact », a déclaré Shapps dans une vidéo publiée par Zelenskyy. « Nous sommes à vos côtés. Nous ressentons votre douleur face à ce qui s’est passé et nous voulons voir une résolution, qui est la résolution que vous souhaitez et exigez.

Zelensky a poussé l’Ukraine à rejoindre l’OTAN, mais à le sommet annuel de l’organisation cet été, en Lituanie, les membres de l’alliance militaire transatlantique se sont engagés à soutenir davantage l’Ukraine, mais n’ont pas lancé d’invitation au pays à rejoindre l’alliance.

Les dirigeants de l’OTAN ont déclaré lors du sommet qu’ils autoriseraient l’Ukraine à rejoindre l’alliance « lorsque les alliés seront d’accord et que les conditions seront remplies ». Ils ont également décidé de supprimer les obstacles à l’adhésion de l’Ukraine afin que celle-ci puisse adhérer plus rapidement. la guerre avec la Russie est fini.

Zelensky a déclaré jeudi que l’Ukraine travaillait sur un plan qui définirait des mesures pratiques permettant à l’Ukraine de s’aligner sur les principes et les normes de l’OTAN.

« Et il est très important que les alliés aient convenu que l’Ukraine n’a pas besoin d’un plan d’action pour adhérer à l’OTAN », a déclaré Zelensky.

___

Brian Melley a contribué à ce rapport depuis Londres.

___

Suivez la couverture de la guerre par l’AP sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine