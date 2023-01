Le secrétaire général de l’OTAN exhorte la Corée du Sud à autoriser les exportations directes d’armes vers l’Ukraine

Séoul, Corée du Sud

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a demandé lundi à la Corée du Sud de reconsidérer sa règle de ne pas exporter d’armes vers les pays en conflit afin qu’elle puisse aider à armer l’Ukraine pour repousser l’invasion russe.

“J’exhorte la République de Corée à poursuivre et à intensifier la question spécifique du soutien militaire”, a-t-il déclaré lors d’une séance de questions-réponses après un discours prononcé devant le Chey Institute for Advanced Studies à Séoul.

“Plusieurs alliés de l’OTAN qui avaient pour politique de ne jamais exporter d’armes vers des pays en conflit ont maintenant changé cette politique”, a déclaré Stoltenberg, citant l’Allemagne, la Norvège et la Suède, candidate à l’OTAN, comme ceux qui ont modifié leur politique d’exportation d’armes pour aider l’Ukraine.

“Après l’invasion brutale de l’Ukraine, ces pays ont changé leur politique parce qu’ils se sont rendus compte que lorsque vous faites face à une invasion brutale où une grande puissance – la Russie – en envahit une autre de manière flagrante comme nous l’avons vu en Ukraine, si nous croyons en la liberté , si nous croyons en la démocratie, si nous ne voulons pas que l’autocratie et la tyrannie gagnent, alors ils ont besoin d’armes.

“Lorsque l’invasion à part entière s’est produite l’année dernière, de nombreux pays ont changé leur politique parce qu’ils ont réalisé que la seule façon de défendre la démocratie, d’aider l’Ukraine à prévaloir et de créer les conditions d’une paix durable était de fournir un soutien militaire.”

L’aide militaire à l’Ukraine a reçu un gros coup de pouce la semaine dernière lorsque l’Allemagne a annoncé qu’elle enverrait 14 de ses chars Leopard 2 à Kyiv, tout en permettant à d’autres pays qui possèdent des Leopard, dont la Norvège, de les fournir.

Le Leopard 2 est un char de nouvelle génération à la fois agile et rapide, bien qu’il soit équipé d’un blindage de protection avancé et d’une puissance de feu à longue portée. Il est considéré comme l’un des meilleurs au monde et supérieur à tout ce que la Russie a déployé en Ukraine.

En plus des Léopards, l’Ukraine devrait recevoir des blindés lourds des États-Unis, qui envoient 31 chars M1 Abrams et le Royaume-Uni, qui a promis 14 chars Challenger.

Certains experts disent que le K2 Panther sud-coréen fait également partie de ce groupe de chars de haut niveau et pourrait être utile à l’Ukraine.

Mais un décret présidentiel sud-coréen qui applique la loi sur le commerce extérieur du pays stipule que ses exportations ne peuvent être utilisées qu’à des “fins pacifiques” et “n’affecteront pas la paix internationale, le maintien de la sécurité et la sécurité nationale”.

La Corée du Sud est également signataire du Traité sur le commerce des armes des Nations Unies, ratifié en 2014 dans le but de contrôler étroitement qui obtient des armes et dans quelles conditions elles peuvent être utilisées.

Mais cela ne signifie pas que l’industrie de l’armement sud-coréenne ne voit pas de rôle dans la guerre entre l’Ukraine et la Russie.

En décembre, un responsable américain de la défense a déclaré à CNN que Washington avait l’intention d’acheter 100 000 cartouches d’artillerie à des fabricants d’armes sud-coréens pour les fournir à l’Ukraine.

Les cartouches seront transférées à l’Ukraine via les États-Unis, permettant à Séoul de respecter sa promesse publique de ne pas envoyer d’aide létale à ce pays déchiré par la guerre.

Et l’un des plus grands soutiens militaires de l’Ukraine – la Pologne – a signé l’année dernière un important contrat d’armement avec la Corée du Sud pour des centaines de chars et d’obusiers et des dizaines d’avions de chasse.

L’accord permettra à la Pologne de remplacer bon nombre des armes que Varsovie a envoyées à Kyiv.

Stoltenberg a déclaré lundi qu’il était impératif que les démocraties soutiennent l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra pour que Kyiv gagne la guerre.

“Parce que si si [Russian] Président [Vladimir] Poutine gagne, le message pour lui et les autres dirigeants autoritaires sera qu’ils peuvent obtenir ce qu’ils veulent en utilisant la force », a-t-il déclaré. “Cela rendrait le monde plus dangereux et nous plus vulnérables.”