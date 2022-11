Le secrétaire général de l’OTAN déclare que l’alliance doit se préparer au “long terme” en Ukraine

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l’alliance devait revigorer sa capacité militaire afin de soutenir l’Ukraine sur le « long terme ».

Dans une interview dimanche sur Rosemary Barton en directStoltenberg a déclaré que l’alliance avait épuisé une grande partie de ses propres approvisionnements en armes et munitions et qu’elle devrait travailler avec l’industrie pour “augmenter la production” afin de continuer à soutenir l’Ukraine.

Il a également déclaré à la correspondante politique en chef de la CBC, Rosemary Barton, que les États de l’alliance devaient être prêts à payer un certain prix, sous la forme de coûts énergétiques plus élevés et d’autres retombées économiques, afin de renforcer la défense de l’Ukraine.

“Nous devons nous rappeler que le prix que nous payons se mesure en argent et que le prix que paie l’Ukraine se mesure en vies, en sang, chaque jour, et il est de notre devoir de les soutenir.”

Le chef de l'OTAN ne voit pas de menace "imminente" pour les pays alliés après la frappe de la Pologne

Au cours des derniers mois, l’Ukraine a repris des portions substantielles du territoire précédemment occupé par la Russie, plus récemment la grande ville méridionale de Kherson. La Russie a répondu par une importante campagne de frappes de missiles contre l’Ukraine.

Stoltenberg a abordé dimanche l’enquête en cours sur un incident en Pologne, au cours duquel un missile a tué deux personnes. Le secrétaire général a qualifié l’événement d’accident et non de frappe de la Russie contre l’OTAN, bien qu’il ait noté que l’enquête était en cours.

“Nous ne voyons aucune menace imminente d’attaque militaire contre un pays allié de l’OTAN. Mais en même temps, les guerres sont dangereuses et c’est une guerre à part entière qui se déroule dans notre voisinage, en Ukraine, et les accidents se produisent comme un résultat de la guerre », a-t-il déclaré.

Stoltenberg a déclaré que c’était l’invasion de l’Ukraine par la Russie qui avait créé les conditions d’un accident comme celui qui s’est produit en Pologne plus tôt cette semaine.

Pas de place pour la lassitude des conflits : un responsable de l’ONU

Alors que l’Ukraine a récemment fait des progrès sur le front militaire, l’arrivée de l’hiver pourrait geler le conflit et aggraver le sort des civils qui manquent souvent de services de base comme l’électricité et le chauffage.

Dans une interview séparée sur Rosemary Barton en directDenise Brown, coordonnatrice résidente des Nations Unies en Ukraine, a exhorté les Canadiens et d’autres personnes à l’extérieur de l’Ukraine à maintenir leur soutien aux civils ukrainiens.

“Pensez aux gens qui ont été pris dans une guerre, qui ont perdu leur maison, qui n’ont pas accès à l’électricité, qui n’ont pas accès au chauffage, dont les enfants ne peuvent pas aller à l’école”, a-t-elle déclaré.

Kherson fait face à une longue route de rétablissement après la libération

“Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ait le luxe d’être fatigué de cette guerre et de son impact sur l’Ukraine.”

Brown, une Canadienne, a parlé de son expérience de voyage à Kherson nouvellement libérée, notamment en entendant des mines se déclencher dans toute la ville.

“Il existe une capacité de déminage dans ce pays, mais en raison de l’ampleur de l’exploitation minière qui aurait eu lieu, la capacité doit être renforcée”, a-t-elle déclaré.

“J’aimerais pouvoir vous dire que nous n’avons qu’un seul objectif, mais ce n’est pas le cas”, a-t-elle déclaré, notant que son groupe jonglait avec plusieurs zones chaudes, dont Kherson mais aussi Kharkiv et Zaporizhzhia.

“Nous sommes prudents, mais nous devons également atteindre ces personnes, c’est donc un exercice d’équilibre délicat pour être sûr.”

Un cessez-le-feu permettrait à la Russie de se réarmer (ancien président ukrainien)

Les gains de l’Ukraine et la durée de la guerre ont suscité des questions sur le moment où un cessez-le-feu pourrait être appelé ou la fin de la guerre négociée.

S’exprimant au Halifax Security Forum, l’ancien président ukrainien Petro Porochenko a déclaré qu’un cessez-le-feu permettait seulement à la Russie de se réarmer pour une autre guerre. Il a qualifié l’armée ukrainienne de “négociateur” du pays dans les pourparlers pour mettre fin à la guerre.

Ce sentiment a été repris par Andriy Kostin, procureur général d’Ukraine, dans une interview au début du mois avec la BBC, déclarant “Je ne pense pas que la question de la reprise des négociations soit possible”.

S’adressant à Barton dans une interview diffusée dimanche, Kostin a détaillé de nouvelles preuves de crimes de guerre découverts à Kherson nouvellement libérée et a appelé à un nouveau mécanisme juridique international pour punir la Russie pour agression. Un nouveau mécanisme était nécessaire, a-t-il déclaré, car la Russie bloquerait toute action au Conseil de sécurité des Nations unies.

“Nous comprenons tous que le crime d’agression est le crime mère de tous les crimes de guerre. Si l’agression ne se produisait pas, d’autres crimes de guerre ne seraient pas commis”, a déclaré Kostin.

“Nous nous battons pour la justice non seulement pour les Ukrainiens (…) mais aussi pour la justice au niveau international, devant les tribunaux internationaux, dans les enceintes internationales, pour montrer que l’état de droit signifie plus que l’état de force.”