Le secrétaire général de l’ONU qualifie la violence israélo-palestinienne d’épouvantable et exige la fin

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a qualifié dimanche le conflit violent entre Israël et les militants de Gaza de « tout à fait épouvantable » et a appelé à un cessez-le-feu immédiat, alors que la pire explosion de combats depuis des années s’étend sur sept jours et fait un lourd tribut aux civils.

« Cette dernière vague de violence ne fait que perpétuer les cycles de mort, de destruction et de désespoir, et pousse plus loin à l’horizon tout espoir de coexistence et de paix », a déclaré Guterres lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU.

« Les combats doivent cesser. Ils doivent cesser immédiatement. Les roquettes et les mortiers d’un côté et les bombardements aériens et d’artillerie de l’autre doivent cesser », a-t-il dit. « J’appelle toutes les parties à répondre à cet appel. »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche qu’il n’y aurait pas de fin immédiate à la campagne israélienne contre les groupes militants.

Les frappes aériennes israéliennes ont tué au moins 42 Palestiniens, dont 10 enfants, à Gaza tôt dimanche, selon les responsables de la santé de Gaza, portant le nombre de morts à Gaza à au moins 188 depuis le début des combats lundi. En Israël, 10 personnes ont été tuées dans des attaques à la roquette par le Hamas et d’autres groupes militants.

« Nous ferons tout ce qu’il faut pour rétablir l’ordre. Cela prendra du temps », a déclaré Netanyahu lors d’une interview sur CBS « Face the Nation ». « J’espère que cela ne prendra pas longtemps. Ce n’est pas immédiat. »